అదీ, ఇదీ కాదు.. పల్లెటూరి స్టైల్లో పొద్దుగాల ఇదొక్కటి తినండి చాలు.. క్షణాల్లో ఊహించని మార్పు..!
Probiotic Fermented Rice: మన తాతల కాలంలో ఉదయాన్నే పొలానికి వెళ్లే రైతులకు లభించే అతిపెద్ద శక్తి వనరు ఈ సద్ది అన్నం. రాత్రి మిగిలిన అన్నంలో పాలు లేదా పెరుగు వేసి రాత్రంతా నిల్వ ఉంచడం వల్ల అందులో మేలు చేసే బ్యాక్టీరియా (ప్రోబయోటిక్స్) వృద్ధి చెందుతుంది.
Traditional Saddannam Recipe: ఆధునిక కాలంలో మన జీవనశైలి, ఆహార అలవాట్లు పూర్తిగా మారిపోయాయి. దీనివల్ల చాలా మంది కడుపులో మంట, నోటి పూత వంటి సమస్యలతో తరచూ ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలాంటి వారికి మన పూర్వీకులు అందించిన ఒక అద్భుతమైన అమృతం లాంటి సాంప్రదాయ ఆహారమే 'సద్ది బువ్వ'. పల్లెటూరి శైలిలో దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అమృతంతో సమానమైన పల్లెటూరి చద్ది అన్నం..
మన తాతల కాలంలో ఉదయాన్నే పొలానికి వెళ్లే రైతులకు లభించే అతిపెద్ద శక్తి వనరు ఈ సద్ది అన్నం. రాత్రి మిగిలిన అన్నంలో పాలు లేదా పెరుగు వేసి రాత్రంతా నిల్వ ఉంచడం వల్ల అందులో మేలు చేసే బ్యాక్టీరియా (ప్రోబయోటిక్స్) వృద్ధి చెందుతుంది. ఇది కేవలం జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, శరీరంలోని విపరీతమైన వేడిని తగ్గించి కడుపును చల్లగా ఉంచుతుంది. ముఖ్యంగా నోటి పూతతో ఏదీ తినలేక ఇబ్బంది పడేవారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.
కావలసిన పదార్థాలు..
ఈ రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన ఆంధ్రా స్టైల్ సద్దన్నం తయారీకి పెద్దగా శ్రమించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే ఎంతో రుచిగా దీనిని సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.
* రెండు కప్పుల సద్ది అన్నం (చల్లారిన అన్నం)
* ఒక కప్పు చిక్కటి పెరుగు
* రుచికి సరిపడా ఉప్పు
* ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం తురుము
* నాలుగు పచ్చిమిర్చి, తగినంత కరివేపాకు
* అర కట్ట కొత్తిమీర తరుగు
* ఒక కప్పు దానిమ్మ గింజలు, కొన్ని ద్రాక్ష పండ్లు
* పోపు కోసం: ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా నెయ్యి లేదా నూనె, ఇంగువ.
తయారీ విధానం..
సాంప్రదాయ పద్ధతిలో సద్దన్నాన్ని మరింత రుచిగా మార్చడానికి ఒక అద్భుతమైన పోపు విధానాన్ని జోడించవచ్చు. దీనివల్ల చద్ది అన్నం బోర్ కొట్టకుండా పండగ ప్రసాదంలా ఎంతో కమ్మగా మారుతుంది.
1. అన్నం, పెరుగు మిశ్రమం: 5 నిమిషాలు..
ముందుగా తీసుకున్న సద్ది అన్నాన్ని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత అందులో ఒక కప్పు చిక్కటి పెరుగు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి చేత్తో బాగా కలుపుకోవాలి.
2. కమ్మని పోపు సిద్ధం చేయడం: 5 నిమిషాలు..
ఒక చిన్న బాణలిలో కొద్దిగా నూనె, నెయ్యి వేసి వేడి చేయాలి. నూనె కాగాక ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, జీలకర్ర వేసి దోరగా వేయించాలి. ఆపై ఎండుమిర్చి, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, అల్లం తురుము, కరివేపాకు, కొద్దిగా ఇంగువ వేసి పోపు పెట్టుకోవాలి.
3. రుచుల కలయిక: 2 నిమిషాలు..
తయారు చేసుకున్న ఈ వేడి వేడి పోపును ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పెరుగు అన్నంలో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
4. పండ్ల ముక్కల అలంకరణ: 10 నిమిషాలు..
చివరగా సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, దానిమ్మ గింజలు, ద్రాక్ష ముక్కలు వేసి కలిపి ఒక 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి. దీనివల్ల ఆ పండ్ల తీపి, పులుపు రుచులు అన్నానికి పట్టి మరింత రుచిగా మారుతుంది.
చిన్న చిట్కా: మీకు పోపు ఇష్టం లేకపోతే, రాత్రి మిగిలిన అన్నంలో కొద్దిగా మజ్జిగ లేదా పెరుగు వేసి, ఒక చిన్న ఉల్లిపాయ ముక్క, పచ్చిమిర్చి వేసి రాత్రంతా నానబెట్టి, మరుసటి రోజు ఉదయం ఉప్పు వేసుకుని తిన్నా కూడా అద్భుతమైన ఫలితం ఉంటుంది.
ఫాస్ట్ ఫుడ్ సంస్కృతికి అలవాటు పడి మనం మర్చిపోతున్న ఇలాంటి సాంప్రదాయ వంటకాలను మళ్లీ మన ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. వారంలో కనీసం రెండు సార్లు అయినా ఉదయం పూట ఈ పల్లెటూరి సద్ది బువ్వను తింటే నోటి పూత మాయమవ్వడమే కాకుండా, రోజంతా శరీరం ఎంతో ఉల్లాసంగా, చల్లగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన జీవనానికి మన పూర్వీకుల ఆహారపు అలవాట్లను మించిన రక్షణ మరొకటి లేదు.