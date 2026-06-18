Sleep Hours: ఏ వయసువారు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలంటే.? స్టడీ ఏం చెబుతోంది
Sleep Hours: మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సరైన ఆహారంతో పాటు తగినంత నిద్ర కూడా ఎంతో అవసరం. అయితే, అందరికీ ఒకే రకమైన నిద్ర అవసరం ఉండదు.
Sleep Hours: మనిషి శారీరకంగా, మానసికంగా ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రతిరోజూ తీసుకునే పౌష్టికాహారంతో పాటుగా కంటినిండా తగినంత నిద్ర పోవడం అనేది కూడా ఎంతో అత్యవసరం. ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో పని ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళనలు, స్మార్ట్ఫోన్ల వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోవడం వల్ల చాలామంది సరైన నిద్రకు పూర్తిగా దూరమవుతున్నారు. నిద్రలేమి కారణంగా అనేక రకాల కొత్త రోగాలు మనుషులను సులభంగా చుట్టుముడుతున్నాయి.
అయితే, అసలు మనిషి రోజుకు ఎన్ని గంటలు నిద్రపోవాలి అనే కనీస సందేహం చాలామందిలో ఉంటుంది. అందరూ ఒకేలా ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోవాలా లేక వయసును బట్టి ఈ నిద్ర సమయాల్లో ఏమైనా మార్పులు ఉంటాయా అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలపై ప్రముఖ ఆరోగ్య సంస్థ 'స్లీప్ ఫౌండేషన్' ఎన్నో ముఖ్యమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. మనిషి వయసును బట్టి వారి శరీరానికి అవసరమైన నిద్ర సమయాల్లో కచ్చితంగా తేడాలు ఉంటాయని ఈ తాజా అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
స్లీప్ ఫౌండేషన్ వెల్లడించిన నివేదికల ప్రకారం, అప్పుడే పుట్టిన పసిపిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు నిద్రపోయే సమయాలు పూర్తిగా వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా నాలుగు నెలల నుంచి పన్నెండు నెలల వయసున్న చిన్నపిల్లలు రోజుకు సగటున పన్నెండు నుంచి పదహారు గంటల పాటు నిద్రపోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సరం నుంచి రెండేళ్ల వయసున్న పిల్లలకు సరైన శారీరక ఎదుగుదల కోసం పదకొండు నుంచి పద్నాలుగు గంటల నిద్ర చాలా అవసరమని చెబుతున్నారు. అలాగే మూడు నుంచి ఐదేళ్ల వయసున్న చిన్నారులు కనీసం పది నుంచి పదమూడు గంటల పాటు నిద్రపోవాలి. ఇక బడికి వెళ్లే వయసు అంటే ఆరు నుంచి పన్నెండేళ్ల వయసున్న పిల్లలు రోజుకు తొమ్మిది నుంచి పన్నెండు గంటల పాటు కంటినిండా నిద్రపోవడం వారి మానసిక వికాసానికి ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.
ఇక టీనేజ్ దశలో ఉండే పదమూడు నుంచి పద్దెనిమిది ఏళ్ల వయసు వారికి రోజుకు ఎనిమిది నుంచి పది గంటల నిద్ర కచ్చితంగా ఉండాలని స్లీప్ ఫౌండేషన్ తన నివేదికలో తెలిపింది. పద్దెనిమిది ఏళ్లు పైబడిన వయోజనులు, పెద్దవారి విషయానికి వస్తే.. వీరు ప్రతిరోజూ కనీసం ఏడు గంటలు లేదా అంతకంటే కొద్దిగా ఎక్కువ సమయం పాటు కచ్చితంగా నిద్రపోవడం ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఏడు గంటల కంటే తక్కువ నిద్రపోతే గుండె సంబంధిత వ్యాధులు, తీవ్రమైన ఒత్తిడి లాంటివి దరిచేరే ప్రమాదం ఉంటుంది. అయితే, తగినంత నిద్ర ఆరోగ్యానికి మంచిది కదా అని పరిమితికి మించి అతిగా నిద్రపోవడం కూడా ఏమాత్రం మంచిది కాదు. పెద్దవారు ఎవరైనా సరే ప్రతిరోజూ తొమ్మిది గంటల కంటే ఎక్కువగా నిద్రపోతుంటే, అది కచ్చితంగా ఏదో ఒక అంతర్గత అనారోగ్య సమస్యకు లేదా తీవ్రమైన బద్ధకానికి స్పష్టమైన సంకేతం కావచ్చని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
కాబట్టి, ప్రతి ఒక్కరూ తమ వయసును బట్టి సరైన నిద్రవేళలను కచ్చితంగా పాటిస్తూ, ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం, నిద్రలేవడం అలవాటు చేసుకోవడం ద్వారా తమ ఆరోగ్యాన్ని ఎల్లప్పుడూ పదిలంగా కాపాడుకోవచ్చు.