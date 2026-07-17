Medical Facts: తిండి, నీళ్లు లేకుండా ఓ మనిషి ఎన్ని రోజులు బతకగలడు?
Medical Facts: ఆహారం, నీరు అనేవి జీవకోటికి ప్రాణాధారం. అయితే అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఇవి లభించకపోతే మానవ శరీరం ఎన్ని రోజులు తట్టుకోగలదు?
Medical Facts: మనకు ఆకలి వేసినప్పుడు కాసేపు తిండి ఆలస్యమైతేనే అల్లాడిపోతాం. దాహం వేసినప్పుడు గుక్కెడు నీళ్లు దొరకకపోతే ప్రాణం పోయినట్లు అవుతుంది. అలాంటిది అసలు ఆహారం, నీరు తీసుకోకుండా ఒక మనిషి గరిష్టంగా ఎన్ని రోజులు బ్రతకగలడు అనే ప్రశ్న ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మన మనసులో మెదిలే ఉంటుంది. దీనిపై వైద్య నిపుణులు, శాస్త్రవేత్తలు అనేక పరిశోధనలు చేశారు. వాటి ప్రకారం నీరు, ఫుడ్ లేకుండా మనిషి కొన్ని వారాల పాటు జీవించవచ్చని ఎక్స్పర్ట్స్ స్పష్టం చేస్తున్నారు. మన శరీరం అత్యంత సంక్లిష్టమైనది కావడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
మనం ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు లేదా ఏమీ తిననప్పుడు తొలి రెండు రోజులు శక్తి కోసం మన బాడీ గ్లూకోజ్, గ్లైకోజెన్ను ఉపయోగించుకుంటుంది. మనం తిన్న ఆహారం నిల్వ ఉన్న రూపమే ఇది. ఆ నిల్వలు అయిపోయాక, శరీరం తనలో పేరుకుపోయిన ఫ్యాట్స్ను కరిగించడం మొదలుపెడుతుంది. అయితే రెండు వారాలు దాటిన తర్వాత అసలు కథ మొదలవుతుంది.
ఆ సమయంలో మన శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు డ్యామేజ్ అయ్యే ముప్పు విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఏమీ తినకుండా కేవలం 28 నుంచి 40 రోజుల పాటు బతకవచ్చని కొన్ని సైంటిఫిక్ స్టడీస్ స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ కేవలం నీరు మాత్రమే తాగుతూ ఉంటే, 45 నుంచి 70 రోజుల వరకూ కూడా బతికే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
ఈ సందర్భంలో మన తెలుగు చరిత్రలో నిలిచిపోయిన ఒక గొప్ప త్యాగాన్ని గుర్తుచేసుకోవాలి. ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కోసం అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు ఏకంగా 58 రోజుల పాటు నిరాహార దీక్ష చేశారు. ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోకుండా అంత సుదీర్ఘ కాలం పాటు పోరాడి, చివరికి ప్రాణత్యాగం చేశారు. మానవ శరీరం ఎంతవరకు నిరాహార దీక్షను తట్టుకోగలదో చెప్పడానికి ఇదొక చారిత్రక నిదర్శనం.
కాగా, సమాజంలో ఎవరి శక్తి సామర్థ్యాలు ఎలా ఉన్నా, ప్రకృతి నియమాలకు లోబడి మన బాడీ స్పందిస్తుంది. ఆహారం తీసుకోకపోవడం అనేది కేవలం బరువు తగ్గడానికి మాత్రమే కాదు, ప్రాణాలకే ముప్పు తెచ్చే ప్రమాదం ఉంది. నిపుణులు వెల్లడించిన ఈ వైద్యపరమైన వాస్తవాలను గమనించి, మీ ఆరోగ్యాన్ని ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి.