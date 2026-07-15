Health Tips: ఆరోగ్యం మీ గుప్పిట్లో! ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే సూపర్ ఫుడ్స్ ఇవే..
నేటి రోజుల్లో ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెరుగుతుండటంతో చాలామంది తమ డైట్లో మార్పులు చేసుకుంటున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణక్రియకు, బరువు తగ్గడానికి, రక్తంలో చక్కెర, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను నియంత్రించడానికి ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఎంతో అవసరమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
Health Tips: ఆధునిక యుగంలో మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా ప్రజల్లో ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ బాగా పెరుగుతోంది. గతంలో ఏది పడితే అది తినేయకుండా, ప్రస్తుతం మనం తినే ఆహారంలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, ఫైబర్ సమృద్ధిగా ఉండేలా చాలామంది ఎంతో జాగ్రత్త పడుతున్నారు. శరీరానికి అన్ని రకాల పోషకాలు ఎంత ముఖ్యమో, ఫైబర్ కూడా అంతే అవసరం. మన దైనందిన డైట్లో ఫైబర్ ఉండేలా చూసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయని వైద్య నిపుణులు బలంగా చెబుతున్నారు.
మన శరీరంలో ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణక్రియ సాగడానికి ఫైబర్ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇది మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను దూరం చేసి పొట్టను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. బరువు తగ్గాలని గట్టిగా ప్రయత్నించే వారికి ఫైబర్ ఒక అద్భుతమైన వరం లాంటిది, ఎందుకంటే ఇది తిన్న తర్వాత కడుపు నిండిన అనుభూతిని ఇచ్చి అతిగా తినకుండా అడ్డుకుంటుంది. అంతేకాకుండా, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి, గుండెకు హాని చేసే చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడానికి ఫైబర్ శరీరానికి ఎంతో అవసరం. డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే పీచు పదార్థం అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని ప్రతిరోజూ తీసుకోవాలి.
వైద్యుల సలహాల ప్రకారం, మనకు నిత్యం అందుబాటులో ఉండే పలు ఆహార పదార్థాల ద్వారా ఫైబర్ను సులభంగా పొందవచ్చు. తృణధాన్యాలు, మొలకెత్తిన గింజలు, రాజ్మా వంటి గింజ ధాన్యాలలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. పండ్ల విషయానికి వస్తే జామ, దానిమ్మ, అరటి, ఆపిల్లలో పీచు పదార్థం పుష్కలంగా దొరుకుతుంది. కూరగాయలలో క్యారెట్, బీట్ రూట్, ఆకుకూరలు, ఇతర కూరగాయలను నిత్యం తీసుకోవాలి. వీటితో పాటు ఇటీవల సూపర్ ఫుడ్స్గా మారుతున్న చియా గింజలు, సబ్జా గింజలు, బాదంపప్పు తదితర డ్రై ఫ్రూట్స్లో కూడా ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
కాగా, సమాజంలో ఎవరినో చూసి కాకుండా మీ సొంత శారీరక దృఢత్వం కోసం ఆరోగ్యకరమైన ఆహార నియమాలను అలవర్చుకోండి. జంక్ ఫుడ్స్ను పూర్తిగా పక్కన పెట్టి, ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించే ఈ ఫైబర్ ఫుడ్స్ను మీ రోజువారీ భోజనంలో భాగం చేసుకోండి. సరైన పోషకాహార ప్రణాళికతో మీ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుచుకుంటూ, బరువును అదుపులో ఉంచుకుని సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఎల్లప్పుడూ ఉండగలరు.