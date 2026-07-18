Health Tips: నెల రోజుల పాటు టీ మానేస్తే.. శరీరంలో జరిగే 7 ఆశ్చర్యకర మార్పులు
ఒక నెల టీ తాగకపోతే శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి? నిద్ర, కెఫిన్ ప్రభావం, తలనొప్పి, ప్రత్యామ్నాయ పానీయాలపై నిపుణుల సూచనలు.
టీ భారతీయుల దైనందిన జీవితంలో విడదీయరాని భాగంగా మారిపోయింది. చాలా మంది ఉదయం లేవగానే టీతోనే రోజును ప్రారంభిస్తారు. అలసటను తగ్గించి ఉత్సాహాన్ని కలిగించే ఈ పానీయం అలవాటుగా మారిపోయినప్పటికీ, ఒక నెల రోజుల పాటు టీ పూర్తిగా మానేస్తే శరీరంలో పలు మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కెఫిన్ తగ్గడంతో నిద్ర మెరుగుపడే అవకాశం
టీ తాగకపోతే శరీరంలోకి వెళ్లే కెఫిన్ పరిమాణం తగ్గుతుంది. దీని వల్ల కొందరిలో గాఢమైన నిద్ర, మెరుగైన నిద్ర నాణ్యత, ఒత్తిడి తగ్గడం, ఆందోళన నియంత్రణలో ఉండడం వంటి ప్రయోజనాలు కనిపించవచ్చు. అలాగే కెఫిన్ ప్రభావం తగ్గడంతో శరీరం హైడ్రేషన్ను మెరుగ్గా నిలుపుకోవడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
మొదట్లో ఈ లక్షణాలు కనిపించొచ్చు
అయితే టీని ఒక్కసారిగా పూర్తిగా మానేయడం వల్ల కొందరిలో కెఫిన్ ఉపసంహరణ లక్షణాలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా తలనొప్పి, అలసట, నీరసం, చిరాకు, ఏకాగ్రత లోపించడం, నిద్రమత్తు లేదా కొన్నిసార్లు నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశముంది. అయితే ఈ లక్షణాలు సాధారణంగా కొన్ని రోజులు లేదా ఒకటి రెండు వారాల్లో తగ్గిపోతాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
ఒక్కసారిగా కాకుండా క్రమంగా తగ్గించడం మంచిది
రోజూ ఎక్కువగా టీ తాగే వారు ఒక్కసారిగా పూర్తిగా మానేయకుండా, రోజురోజుకూ పరిమాణాన్ని తగ్గించడం మంచిదని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేస్తే కెఫిన్ ఉపసంహరణ వల్ల కలిగే అసౌకర్యం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.
టీకి బదులుగా ఇవి తీసుకోవచ్చు
టీని మానేయాలనుకునే వారు కెఫిన్ లేని హెర్బల్ టీలు, పుదీనా లేదా చామంతి పూలతో తయారైన పానీయాలు తీసుకోవచ్చు. అలాగే ఆపిల్, క్రాన్బెర్రీ వంటి పండ్ల రసాలు, నిమ్మరసం లేదా తేనె కలిపిన గోరువెచ్చని నీరు కూడా ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యామ్నాయాలుగా ఉపయోగపడతాయి.
టీ పూర్తిగా హానికరం కాదు
టీ పూర్తిగా హానికరమైన పానీయం కాదని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. మితంగా తీసుకుంటే చాలా మందికి ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు. అయితే గుండెల్లో మంట, ఆమ్లత్వం, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలతో బాధపడేవారు కెఫిన్ ఎక్కువగా తీసుకోకుండా జాగ్రత్తపడాలి. గర్భిణీలు, పాలిచ్చే తల్లులు కూడా టీని పరిమిత మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
వైద్యుల సూచనలే కీలకం
టీ తాగాలా, మానేయాలా అనేది ప్రతి వ్యక్తి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. రోజుకు ఎంత టీ తాగాలి, పూర్తిగా మానేయాలా లేదా తగ్గించాలా అనే విషయాల్లో స్వయంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం కంటే వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ సమాచారం సాధారణ ఆరోగ్య అవగాహన కోసం మాత్రమే. వ్యక్తిగత ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా వైద్యులను సంప్రదించాలి.