కూరల్లో కొత్తిమీర వేసేది కేవలం రుచి కోసమేనా..? ఈ రహస్యం తెలిస్తే అస్సలు వదలరు..!
Coriander Health Benefits: మన పూర్వీకులు వంటల్లో ప్రతి ఒక్క పదార్థాన్ని కేవలం రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా, వాటిలోని ఔషధ గుణాలను బట్టి చేర్చారు. కొత్తిమీర కూడా ఆ కోవకు చెందినదే.
Coriander Health Benefits: వంటింట్లో కొత్తిమీర లేని కూరను ఊహించుకోగలమా? పప్పు, సాంబార్, ఫ్రైడ్ రైస్.. ఇలా వంటకం ఏదైనా చివర్లో కాస్త కొత్తిమీర చల్లితే వచ్చే ఆ మజాయే వేరు. అయితే చాలామంది దీనిని కేవలం ఒక అలంకరణ వస్తువుగానో, మంచి సువాసన కోసమో వాడుతుంటారని అనుకుంటారు. కానీ, రోజూ మనం తినే ఈ చిన్న ఆకు వెనుక దాగున్న ఆరోగ్య రహస్యాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.
పరిమళాల వెనుక దాగున్న ఔషధ గని..
మన పూర్వీకులు వంటల్లో ప్రతి ఒక్క పదార్థాన్ని కేవలం రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా, వాటిలోని ఔషధ గుణాలను బట్టి చేర్చారు. కొత్తిమీర కూడా ఆ కోవకు చెందినదే. ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు కొండంత ఉన్నాయి. ప్రోటీన్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, పిండిపదార్థాలతో పాటు విటమిన్ సి, పొటాషియం వంటి ఖనిజ లవణాలు ఇందులో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. కేవలం ఆకులే కాదు, ధనియాల రూపంలో ఉండే దీని విత్తనాలు కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
జీర్ణక్రియకు దివ్యౌషధం..
ఈ రోజుల్లో వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా చాలామందిని వేధించే ప్రధాన సమస్య జీర్ణక్రియ మందగించడం. కొత్తిమీరను క్రమం తప్పకుండా ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరుగవుతుంది. గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్తి వంటి సమస్యల నుంచి ఇది తక్షణ ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. ఆకలిని పెంచడంలో కూడా ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
షుగర్ పేషెంట్లకు ఒక వరప్రసాదం..
మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా మధుమేహం (డయాబెటిస్) ప్రతి ఇంట్లోనూ సాధారణంగా మారిపోయింది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి కొత్తిమీర అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. ఇది శరీరంలో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించి, గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా అడ్డుకుంటుంది. అందుకే షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు తమ రోజువారీ ఆహారంలో దీనిని తప్పనిసరిగా చేర్చుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
గుండె పదిలం.. కిడ్నీలు క్లీన్!
శరీరంలో పేరుకుపోయే చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచే శక్తి కొత్తిమీరకు ఉంది. దీనివల్ల గుండె జబ్బుల ముప్పు చాలా వరకు తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా, కిడ్నీలలోని వ్యర్థాలను, విషపదార్థాలను బయటకు పంపి, మూత్రపిండాలను శుభ్రపరచడంలో (డిటాక్సిఫికేషన్) ఇది ఎంతో సహాయపడుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో కూడా దీనికి సాటిలేదు.
భారతీయ వంటకాల్లో కొత్తిమీర ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదు. ఇది కేవలం కూరలకు రంగు, రుచిని ఇచ్చే ఆకు మాత్రమే కాదు.. మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఒక సంజీవని. కాబట్టి ఇకపై ప్లేటులో కొత్తిమీర కనిపిస్తే పక్కన పడేయకుండా, ఇష్టంగా తిని ఆరోగ్యంగా ఉండండి.