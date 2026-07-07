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Health Tips: వీటిని ఇష్టమొచ్చినట్టు తిన్నారంటే.. ఈ జబ్బులను ఆహ్వానించినట్టే..!

మంచి ఆరోగ్యం కోసం మనం తినే ఆహారంలో కొన్ని పదార్థాలను ఖచ్చితంగా పరిమితం చేయాలని లేదా పూర్తిగా నివారించాలని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. డయాబెటిస్, బీపీ, గుండెజబ్బులకు కారణమయ్యే ఆ ఆహారాల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Ravi
By Ravi
Published on: 7 July 2026 9:48 PM IST
Health Tips
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Health Tips: వీటిని ఇష్టమొచ్చినట్టు తిన్నారంటే.. ఈ జబ్బులను ఆహ్వానించినట్టే..!

Health Tips: ఆధునిక జీవనశైలిలో భాగంగా మారిన తప్పుడు ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల నేటి కాలంలో వయసుతో సంబంధం లేకుండా చాలామంది రకరకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. మనం తినే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలే మనకు తెలియకుండానే శరీరంలో సైలెంట్ కిల్లర్స్‌లా మారి ప్రాణాంతక జబ్బులకు కారణమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, మంచి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఏయే ఆహార పదార్థాలను వెంటనే పరిమితం చేయాలి లేదా పూర్తిగా దూరం పెట్టాలి అనే విషయాలపై వైద్య నిపుణులు అత్యంత కీలకమైన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

ఆరోగ్య నివేదిక ప్రకారం, వివిధ రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు ప్రధాన కారణమవుతున్న ఆహారాల వివరాలు ఇవే..

డయాబెటిస్: మార్కెట్లో లభించే అధిక గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉండే స్వీట్లు, మైదా పిండితో చేసిన పదార్థాలు, వైట్ బ్రెడ్ వంటి వాటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరిగి డయాబెటిస్ వచ్చే ప్రమాదం తీవ్రంగా పెరుగుతుంది.

అధిక రక్తపోటు (బీపీ): ప్యాకేజ్డ్ స్నాక్స్, ఇన్‌స్టంట్ ఫుడ్స్ (త్వరగా తయారయ్యే ఆహారాలు), ఊరగాయలలో నిల్వ ఉండటం కోసం సోడియం (ఉప్పు) పరిమాణాన్ని విపరీతంగా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ సోడియం శరీరంలో అధికం కావడం వల్ల రక్తపోటు పెరగడానికి దారితీస్తుంది.

గుండెజబ్బులు: నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసిన పదార్థాలు, సమోసాలు, చిప్స్, బేకరీ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల మన రక్తనాళాల్లో అనబడే 'చెడు కొలెస్ట్రాల్' విపరీతంగా పేరుకుపోతుంది. ఇది క్రమంగా రక్తప్రసరణకు అడ్డుపడి హార్ట్ ఎటాక్ వంటి తీవ్రమైన గుండెజబ్బులకు కారణమవుతుందని వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

కాబట్టి, నాలుక రుచి కోసం ప్యాక్ చేసిన జంక్ ఫుడ్స్ వైపు మొగ్గు చూపకుండా.. ఇంట్లో వండిన తాజా ఆహారం, పండ్లు, ఆకుకూరలను డైట్‌లో చేర్చుకోవడం ద్వారా ఈ ప్రమాదకరమైన వ్యాధుల బారి నుంచి మనల్ని మనం సురక్షితంగా కాపాడుకోవచ్చు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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