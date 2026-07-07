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నారింజ పండును మించిన అమృతం.. అసలైన విటమిన్ సీ ‘రాజా’ ఎవరో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

Guava vs Orange Vitamin C: ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి విటమిన్ సీ ఎంత అవసరమో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే విటమిన్ సీ అనగానే కేవలం నారింజ లేదా నిమ్మకాయల్లోనే అది ఎక్కువగా ఉంటుందని 99 శాతం మంది నమ్ముతారు.

Venkat
Published on: 7 July 2026 8:20 PM IST
Orange
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నారింజ పండును మించిన అమృతం.. అసలైన విటమిన్ సీ ‘రాజా’ ఎవరో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!

Guava vs Orange Vitamin C: శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలన్నా, చర్మం ఎల్లప్పుడూ కాంతివంతంగా మెరిసిపోవాలన్నా అందరికీ మొదట గుర్తొచ్చేది విటమిన్ సీ. ఈ విటమిన్ అనగానే చాలామంది వెంటనే మార్కెట్‌కు వెళ్లి నారింజ పండ్లను తెచ్చేసుకుంటారు. కానీ మనకు అతి తక్కువ ధరలో, సాధారణంగా లభించే ఒక పండు నారింజ కంటే ఎన్నో రెట్లు శక్తివంతమైనదని మీకు తెలుసా?

ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి విటమిన్ సీ ఎంత అవసరమో అందరికీ తెలిసిందే. అయితే విటమిన్ సీ అనగానే కేవలం నారింజ లేదా నిమ్మకాయల్లోనే అది ఎక్కువగా ఉంటుందని 99 శాతం మంది నమ్ముతారు. కానీ శాస్త్రవేత్తలు, పోషకాహార నిపుణులు చెబుతున్న నిజం తెలిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా ఆశ్చర్యపోతారు. నారింజ కంటే మన పెరట్లోనే దొరికే జామకాయలోనే విటమిన్ సీ కొండంత దాగి ఉంది. ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్, ఎందులో ఎంత శక్తి ఉందో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

అసలైన పోటీ: జామకాయ వర్సెస్ నారింజ..

ప్రముఖ అమెరికా వ్యవసాయ శాఖ (USDA), ఆరోగ్య నిపుణుల అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం, విటమిన్ సీ రేసులో జామకాయ నారింజ పండును చాలా వెనుకకు నెట్టేసింది.

100 గ్రాముల నారింజ పండులో: సుమారు 53 మిల్లీగ్రాముల విటమిన్ సీ మాత్రమే ఉంటుంది.

100 గ్రాముల జామకాయలో: ఏకంగా 228 మిల్లీగ్రాముల విటమిన్ సీ నిండి ఉంటుంది.

అంటే లెక్కల ప్రకారం చూస్తే, నారింజ పండుతో పోలిస్తే జామకాయలో నాలుగు రెట్లకు పైగా విటమిన్ సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మన శరీరానికి రోజువారీ కావలసిన విటమిన్ సీ అందాలంటే నాలుగైదు నారింజ పండ్లు తినాల్సి వస్తుంది. అదే ఒక్క జామకాయ తింటే ఆ కోటా పూర్తిగా సరిపోతుంది.

జామకాయ: సామాన్యుడి పోషకాల గని

జామకాయ కేవలం విటమిన్ సీ మాత్రమే కాదు, మరిన్ని అద్భుతమైన ఆరోగ్య రహస్యాలను దాచుకుంది.

జీర్ణక్రియకు అమృతం: ఇందులో పీచు పదార్థం (ఫైబర్) చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకం సమస్యను దూరం చేసి జీర్ణవ్యవస్థను క్లీన్ చేస్తుంది.

యవ్వన రక్షణ (యాంటీ ఏజింగ్): జామకాయలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు చర్మంపై ముడతలు రాకుండా కాపాడి, వయసు పెరిగినా చర్మం యవ్వనంగా కనిపించేలా చేస్తాయి.

ఇనుము లోపానికి చెక్: శరీరంలో రక్తం పెరగడానికి, ఇనుము (ఐరన్) శోషణకు జామలోని విటమిన్ సీ అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.

నారింజ: ఆరోగ్యం, రీఫ్రెష్మెంట్..

అలా అని నారింజ పండును తక్కువ అంచనా వేయలేము. దాని ప్రయోజనాలు దానికి ఉన్నాయి.

హైడ్రేషన్: నారింజలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఎండ తీవ్రతకు లేదా అలసటకు గురైనప్పుడు ఇది శరీరాన్ని త్వరగా రీఫ్రెష్ చేస్తుంది.

గుండె ఆరోగ్యం: ఇందులో ఉండే పొటాషియం, ఫ్లేవనాయిడ్లు రక్తపోటును అదుపులో ఉంచి, గుండెను పదిలంగా ఉంచుతాయి.

నిపుణుల సలహా: ఏ సమయంలో తినాలి?

ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, నారింజ వంటి పుల్లటి పండ్లను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో లేదా రాత్రి పూట తినకూడదు. వీటిని మధ్యాహ్నం పూట తీసుకోవడం మంచిది. ఇక జామకాయను తినడానికి ఉత్తమ సమయం అల్పాహారానికి, మధ్యాహ్న భోజనానికి మధ్య సమయం.

తక్కువ ఖర్చులో, అతి త్వరగా కొండంత రోగనిరోధక శక్తిని సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటే జామకాయే అత్యుత్తమమైన ఎంపిక. నారింజ ఇచ్చే రీఫ్రెష్మెంట్ దానిదే అయినప్పటికీ, విటమిన్ సీ విషయంలో మాత్రం జామకాయే నిజమైన విజేత. కాబట్టి ఖరీదైన పండ్ల వెనుక పరుగెత్తకుండా, మన చుట్టుపక్కల దొరికే జామకాయను రోజూ డైట్‌లో భాగం చేసుకొని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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