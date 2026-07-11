ప్రపంచ విమాన ప్రయాణికుల జోరు కొనసాగుతోంది
ప్రయాణికుల రద్దీ ఒక కొత్త మైలురాయిని చేరుకుంది; 2054 వరకు ఈ డిమాండ్ పెరుగుతూనే ఉంటుందని అంచనా.
2024 సంవత్సరం ప్రపంచ విమాన రవాణాకు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచింది, ఎందుకంటే ప్రయాణీకుల రద్దీ 2019 స్థాయిలను (మహమ్మారికి ముందు) చేరుకుని, అధిగమించింది. ఇది ఇటీవలి సంవత్సరాలలో గమనించిన అసాధారణ రద్దీ పునరుద్ధరణ దశ పూర్తయినట్లు సూచిస్తుంది. 2025 నాటికి, ప్రపంచ విమానయాన పరిశ్రమ మరింత పరిణతి చెందిన కార్యనిర్వహణ వాతావరణంలోకి ప్రవేశించింది. ఇక్కడ రద్దీ వృద్ధి స్వల్పకాలిక సర్దుబాటు ప్రభావాల కంటే ఎక్కువగా నిర్మాణాత్మక డిమాండ్ సరళి మరియు ప్రాంతీయ వ్యత్యాసాల ద్వారా రూపుదిద్దుకుంటుంది.
అందువల్ల ఇది ప్రపంచ విమానయాన డిమాండ్కు ఒక కొత్త ప్రామాణికాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఈ అంచనా, ప్రయాణ సరళిలో శాశ్వత మార్పులు, విభిన్న ప్రాంతీయ పనితీరు, మారుతున్న ప్రయాణీకుల ప్రవర్తన, పునఃరూపకల్పన చేయబడిన విమానయాన సంస్థల నెట్వర్క్లు, మరియు ప్రపంచ వాణిజ్య పునఃసర్దుబాటు మరియు సరఫరా గొలుసు స్థితిస్థాపకత ద్వారా ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతున్న కార్గో మార్కెట్లను ప్రతిబింబించే తాజా విశ్లేషణాత్మక అంతర్దృష్టులను పొందుపరుస్తుంది.
2025 చివరి నాటికి, ప్రపంచ ప్రయాణీకుల రద్దీ 9.8 బిలియన్లకు చేరుకుంది, ఇది 2019 స్థాయికి 107% సమానం, మరియు ఇది సంవత్సరానికి 3.6% వృద్ధిని నమోదు చేస్తుంది (దీనిని జూలై 2026లో ACI వరల్డ్ ధృవీకరించనుంది). ఈ వేగం, 2020కి ముందు గమనించిన చారిత్రక వృద్ధి ధోరణులకు (2018–2019 వృద్ధి రేటు: 3.5%) స్థూలంగా అనుగుణంగా ఉంది. ఇది, ప్రపంచ మార్కెట్ నిర్మాణాత్మక, దీర్ఘకాలిక వృద్ధి నమూనాల ద్వారా నడిచే పునరుద్ధరణానంతర దశలోకి ప్రవేశించిందని సూచిస్తుంది. అయితే, ప్రాంతీయ మరియు మార్కెట్ స్థాయిలలో, వృద్ధి ఫలితాలు గణనీయంగా విభిన్నంగా ఉన్నాయి, మహమ్మారికి ముందు కాలంతో పోలిస్తే కొన్ని వ్యత్యాసాలు మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
2024 మరియు 2054 మధ్య, ప్రపంచ ప్రయాణీకుల రద్దీ 3% CAGR వద్ద వృద్ధి చెందుతుందని అంచనా. ఇది 2040ల మధ్య నాటికి రెట్టింపు కంటే ఎక్కువై 23.2 బిలియన్ల ప్రయాణీకులకు చేరుకుంటుంది మరియు 2054 నాటికి 2024 స్థాయికి దాదాపు 2.5 రెట్లు పెరుగుతుంది.
ఎయిర్బస్ ప్రకారం, ప్రయాణీకుల రద్దీ వృద్ధి స్థితిస్థాపకంగా ఉంది. 2045 నాటికి, విమాన ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉన్న మధ్యతరగతి జనాభా 1.4 బిలియన్ల మంది (+34%) పెరుగుతుంది. ప్రపంచ విమాన రద్దీ బలంగా ఉంది మరియు ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధితో పాటు ప్రజల ప్రయాణ కోరికతో విడదీయరాని విధంగా ముడిపడి ఉంది. చారిత్రక గణాంకాలు చూపిస్తున్నట్లుగా, ప్రాంతీయ ఘర్షణలు మరియు అధిక ఇంధన ధరల వంటి స్వల్పకాలిక అంతరాయాలు దీర్ఘకాలంలో డిమాండ్ను తగ్గించడం లేదు. ప్రపంచ జీడీపీ వృద్ధి (+2.6%), పెరుగుతున్న పట్టణ జనాభా (+1.3 బిలియన్లు) మరియు విస్తరిస్తున్న మధ్యతరగతి వర్గాల కారణంగా, రాబోయే 20 ఏళ్లలో విమాన ప్రయాణికుల రద్దీ ఏటా 3.9% చొప్పున పెరుగుతుందని ఎయిర్బస్ GMF అంచనా వేస్తోంది. 2045 నాటికి, విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్య రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా పెరిగి, ఏడాదికి సుమారు 10 బిలియన్లకు చేరుకుంటుంది.
భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, సుదీర్ఘ ప్రయాణ సమయాలు మరియు అధిక ఇంధన ఖర్చుల కారణంగా ప్రాంతాల వారీగా పనితీరులో అసమానతలు ఉన్నప్పటికీ, 2026లో ప్రపంచ విమాన ప్రయాణికుల రద్దీ సుమారు 2.1% నుండి 4.9% వరకు పెరుగుతుందని IATA నివేదిక సూచిస్తోంది. మధ్యప్రాచ్య ప్రాంతం తీవ్ర క్షీణతను ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, భారత్ మరియు చైనాల బలమైన ఆర్థిక వృద్ధి కారణంగా ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతం ప్రపంచ ప్రయాణికుల వృద్ధికి ప్రధాన చోదక శక్తిగా నిలుస్తోంది.
2026లో ప్రయాణికుల రద్దీలో (RPKలో కొలవబడే విధంగా) ఏడాది ప్రాతిపదికన 4.9% వృద్ధి ఉంటుందని మేము అంచనా వేస్తున్నాము; ఇందులో ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతం 7.3% వృద్ధితో ముందుంటుంది. 2025తో పోలిస్తే ఈ స్వల్ప మందగమనానికి ప్రధాన కారణం విమానాల లభ్యత పరిమితులు మరియు కార్మికుల కొరత వంటి సరఫరా-పరమైన అడ్డంకులు కొనసాగడమే. సరఫరా పరిమితుల కారణంగా 'లోడ్ ఫ్యాక్టర్లు' (విమాన సీట్ల వినియోగం) రికార్డు స్థాయి అయిన 83.8% వద్ద కొనసాగుతున్నాయి, ఇది అనిశ్చిత నిర్వహణ పరిస్థితులలో కూడా ఆదాయాలు మరియు లాభాలకు మద్దతునిస్తోంది. స్థిరమైన ఆదాయాలు మరియు ప్రయాణికుల రద్దీ వృద్ధి కారణంగా, 2025లో ఈ పరిశ్రమ ఆదాయం మొదటిసారిగా 1 ట్రిలియన్ డాలర్ల మార్కును అధిగమించే అవకాశం ఉంది.
2026 నాటికి ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో 'ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్' (AI) ప్రధాన అంశంగా మారినప్పటికీ, 2025 ప్రారంభంలో వాణిజ్య రక్షణ విధానాలు (protectionist trade policies) తిరిగి రావడం అనేది ఒక ప్రధాన ఆందోళనగా ఉండేది. అయితే, ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఊహించిన దానికంటే తక్కువగానే ఈ అస్థిర వాణిజ్య విధానాల వాతావరణం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపింది. అయినప్పటికీ, పాత వాణిజ్య విధానాలే కొనసాగి ఉంటే, ఆర్థిక పనితీరు పరంగా 2025 నిస్సందేహంగా మరింత అద్భుతమైన సంవత్సరంగా ఉండేది. "మధ్యప్రాచ్యంలో జరుగుతున్న యుద్ధం ప్రభావంతో మే నెలలో విమాన ప్రయాణికుల డిమాండ్ ఏడాది ప్రాతిపదికన 2.2% తగ్గింది. ఈ తగ్గుదల ప్రధానంగా మధ్యప్రాచ్య విమానయాన సంస్థలలో కనిపించింది, అక్కడ డిమాండ్ 28.4% మేర పడిపోయింది. ఏప్రిల్ నెలలో నమోదైన 46.6% తగ్గుదలతో పోలిస్తే ఇది గణనీయమైన మెరుగుదల అని, ఆ ప్రాంతం యొక్క స్థితిస్థాపకతకు (resilience) ఇది నిదర్శనమని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా, ఉత్తర అమెరికా మరియు ఆసియా ప్రాంతాలలో కూడా డిమాండ్ తగ్గడాన్ని మనం గమనించాము; దీనికి ప్రధాన కారణం అమెరికా మరియు చైనాల దేశీయ మార్కెట్ పరిస్థితులు.
మొత్తంమీద, అధిక ఇంధన ధరలు మరియు విమాన ఛార్జీలు ఉన్నప్పటికీ, మే నెలలో డిమాండ్ చాలా వరకు స్థిరంగానే కొనసాగింది. చమురు ధరలలో ఇటీవల వచ్చిన భారీ తగ్గుదల ఒక సానుకూల పరిణామం అయినప్పటికీ, యుద్ధం సృష్టించిన సవాళ్లు మాత్రం కొంతకాలం పాటు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) ద్వారా చమురు సరఫరా అనిశ్చితంగానే ఉంది, అలాగే చమురు ధరల తగ్గుదల ప్రయోజనం 'సాధారణ స్థాయి' జెట్ ఇంధన ధరలలో ప్రతిబింబించడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. ఈలోగా, కేవలం 2.0% లాభాల మార్జిన్తో పనిచేస్తున్న విమానయాన సంస్థలకు, పెరిగిన ఇంధన ఖర్చులను భర్తీ చేసేలా ఛార్జీలను పెంచి, డిమాండ్ ఎంతవరకు నిలబడుతుందో పరీక్షించడం తప్ప మరో మార్గం కనిపించడం లేదు," అని IATA డైరెక్టర్ జనరల్ విల్లీ వాల్ష్ పేర్కొన్నారు.