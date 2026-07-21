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అనన్య ‘నవరత్నం’ నృత్య రూపకం.. హైదరాబాద్ ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసిన జర్మన్ భరతనాట్య కళాకారిణి!

జర్మనీకి చెందిన చిన్నారి కళాకారిణి అనన్య హైదరాబాద్‌లో ప్రదర్శించిన 'నవరత్నం' భరతనాట్య రూపకం ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 21 July 2026 5:05 AM IST
German Dancer Ananya Navaratnam Bharatanatyam Performance Hyderabad
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Ananya Navaratnam

నగరంలో జరిగిన ఒక ప్రత్యేక భరతనాట్య ప్రదర్శన కళాభిమానులకు ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక అనుభూతిని పంచింది. జర్మనీకి చెందిన చిన్న వయస్కురాలైన భరతనాట్య కళాకారిణి అనన్య సమర్పించిన ‘నవరత్నం’ నృత్య రూపకం హైదరాబాద్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. భారతీయ పురాణాలు, జ్యోతిష్యం, కర్ణాటక సంగీతం మరియు భరతనాట్యాల సుందర కలయికగా ఈ ప్రదర్శన సాగింది.

నవగ్రహాలు - నవరత్నాల ప్రాముఖ్యత:

గురు వీణాశ్రీ విజయకుమార్ అలంగే శిష్యురాలైన అనన్య, ప్రతిభావంతమైన అభినయంతో నవరత్నాల ప్రాముఖ్యతను, అవి నవగ్రహాలతో ఎలా ముడిపడి ఉన్నాయో రంగస్థలంపై ఆవిష్కరించారు.

మాణిక్యం (కెంపు), ముక్త (ముత్యం), మరకతం (పచ్చ), పుష్యరాగం, వజ్రం, నీలం, గోమేధికం, వైడూర్యం, విద్రుమం (పగడం) వంటి తొమ్మిది రత్నాల రంగులు, వాటి వెనుక ఉన్న శక్తులు, ప్రాముఖ్యతలను లయబద్ధమైన పాదవిన్యాసాలతో వివరించారు.

'కర్ణాటక పునఃకల్పన' వయోలిన్ కచేరీ:

ఈ నాట్య సాయంత్రానికి అనన్య తండ్రి ఎస్.పి. సుబ్రహ్మణ్యం అందించిన వయోలిన్ కచేరీ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. 'కర్ణాటక పునఃకల్పన' పేరిట సాగిన ఈ కచేరీలో కర్ణాటక సంగీతంతో పాటు సమకాలీన రాగాలను మేళవించి, నృత్య ప్రదర్శనకు అద్భుతమైన నాంది పలికారు.

అనన్య కనబరిచిన అంకితభావం, క్రమశిక్షణతో కూడిన శిక్షణ మరియు లయబద్ధమైన నాట్యం ప్రేక్షకులకు మంత్రముగ్ధులను చేసే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని అందించాయి. భరతనాట్యం ద్వారా భారతీయ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని ప్రపంచానికి ఎలా పరిచయం చేయవచ్చో ఈ 'నవరత్నం' ప్రదర్శన నిరూపించింది.

AnanyaBharatanatyamHyderabad
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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