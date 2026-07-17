Home లైఫ్ స్టైల్సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం వదిలి.. ఆర్టిస్ట్‌గా మారిన వనిత

సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం వదిలి.. ఆర్టిస్ట్‌గా మారిన వనిత

హైదరాబాద్‌కు చెందిన వనిత అంచూరి సాఫ్ట్‌వేర్ కెరీర్‌కు బ్రేక్ ఇచ్చి, 'వైకా ఆర్ట్ స్టూడియో' ద్వారా రెసిన్ ఆర్టిస్ట్‌గా ఎలా సక్సెస్ అయ్యారో చదవండి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 17 July 2026 3:30 AM IST
సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం వదిలి.. ఆర్టిస్ట్‌గా మారిన వనిత
X

కోడింగ్ వదిలి.. కళకే ప్రాణమిచ్చారు: సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగాన్ని వదిలి ‘రెసిన్ ఆర్ట్’ క్వీన్‌గా ఎదిగిన తెలుగు మహిళ వనిత!

చాలామంది మహిళలకు పెళ్లై, పిల్లలు పుట్టాక కెరీర్‌కు బ్రేక్ పడితే.. ఇక వారి వృత్తి జీవితం ముగిసిపోయిందని భావిస్తుంటారు. కానీ, హైదరాబాద్‌కు చెందిన వనిత అంచూరి మాత్రం తన కెరీర్ బ్రేక్‌ను సరికొత్త విజయానికి పునాదిగా మార్చుకున్నారు. ఐదేళ్ల పాటు సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో పనిచేసిన ఆమె, ఇప్పుడు ఒక విజయవంతమైన ఆర్టిస్ట్‌గా, అద్భుతమైన మహిళా పారిశ్రామికవేత్తగా రాణిస్తున్నారు.

మంచిర్యాలకు చెందిన వనిత (MCA గ్రాడ్యుయేట్), తన ఇద్దరు పిల్లల పెంపకం కోసం సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగానికి విరామం ఇచ్చారు. ఆ ఖాళీ సమయంలో తనలోని సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టి.. ఈరోజు "వైకా ఆర్ట్ స్టూడియో" (VYKA Art Studio) ద్వారా కస్టమైజ్డ్ ‘రెసిన్ ఆర్ట్’ (Resin Art) రంగంలో సరికొత్త ట్రెండ్ సృష్టిస్తున్నారు. ఇటీవల జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక 'ఫిక్కీ ఫ్లో స్టైల్ తత్వ' (FICCI FLOs Style Tatva) ఎగ్జిబిషన్‌లో ఆమె స్టాల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.

పెళ్లి పూలదండలకు శాశ్వత రూపం!

వనిత రూపొందించే ఆర్ట్ పీస్‌లలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందింది "వెడ్డింగ్ వరమాల ప్రిజర్వేషన్" (Wedding Varamala Preservation).

పెళ్లి వేడుకలో దంపతులు మార్చుకునే పూలదండలను పారేయకుండా, వాటిని ఎంతో జాగ్రత్తగా దాచి ఉంచి.. అందమైన రెసిన్ క్లాక్స్ (గోడ గడియారాలు), టేబుల్స్, లేదా ఫ్రేమ్‌లుగా మారుస్తారు.

"పెళ్లి దండలు దంపతుల జీవితంలో ఎంతో భావోద్వేగంతో కూడినవి. వాటిని పారేయకుండా ఇలా జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే అపురూప జ్ఞాపకాలుగా మార్చడమే నా లక్ష్యం" అని వనిత చెబుతారు.

చిన్ననాటి జ్ఞాపకాల నుండి వంటగది పోపుల పెట్టె దాకా..

కేవలం పెళ్లి పూలదండలే కాకుండా, పిల్లల మొదటి షూస్, హాస్పిటల్ ఐడెంటిటీ బ్యాండ్స్, చిన్ననాటి బొమ్మలను కూడా ఆమె భద్రపరుస్తూ మెమోరీ ఫ్రేమ్స్ తయారుచేస్తున్నారు. ఇంకా వినూత్నంగా భారతదేశ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించేలా జీలకర్ర, ఆవాలు, ధాన్యాలు వంటి వివిధ రకాల దినుసులతో "స్పైస్ థీమ్ రెసిన్ ఆర్ట్" (Spice Theme Resin Art) కూడా డిజైన్ చేస్తున్నారు. కస్టమర్ల ప్రొఫెషన్ (డాక్టర్, లాయర్ మొదలైనవి) మరియు వారి అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఆమె చేసే కస్టమైజ్డ్ నేమ్‌ప్లేట్లు, మంత్ర ఫ్రేములు, కార్పొరేట్ గిఫ్టులు రూ. 2,000 ప్రారంభ ధరతో అందుబాటులో ఉన్నాయి.

కుటుంబ సహకారమే నా బలం!

దీర్ఘకాలిక విరామం తర్వాత వ్యాపార రంగంలోకి అడుగుపెట్టడం అంత సులువు కాలేదని వనిత గుర్తుచేసుకున్నారు.

"సంవత్సరాల తరబడి కుటుంబానికే పరిమితమై, మళ్లీ ప్రొఫెషనల్ వరల్డ్‌లోకి రావడం పెద్ద సవాల్. కానీ నిరంతర సాధన, నాపై నాకు గల నమ్మకంతో నేను అనుకున్నది సాధించాను. నా భర్త, కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ఇటు వ్యాపారాన్ని, అటు ఇళ్లను సమర్థవంతంగా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నాను." అని వనిత ధీమాగా చెబుతున్నారు.

భవిష్యత్తులో "వైకా ఆర్ట్ స్టూడియో"ను ఒక జాతీయ బ్రాండ్‌గా మార్చడమే కాకుండా, కస్టమర్ల కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన ఆర్ట్ స్టూడియోను నెలకొల్పాలనేది తన లక్ష్యమని ఆమె వివరించారు. ఎంతోమంది మహిళలకు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్న వనిత అంచూరి ప్రయాణం.. మనసుంటే మార్గం ఉంటుందని మరోసారి నిరూపించింది.

vanitha anchurivyka art studioresin art hyderabadcareer pivot storieswedding varamala preservationsuccess story telugu
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X