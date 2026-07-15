దోమల బెడదతో విసిగిపోయారా? ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో మీ ఇంట్లోకి రాకుండా చెక్ పెట్టండి!
వర్షాకాలం, చలికాలంలో దోమల ఇబ్బంది విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీటి వల్ల డెంగ్యూ, మలేరియా వంటి ప్రమాదకరమైన వ్యాధులు వ్యాపిస్తాయి. మన ఇంట్లోకి దోమలు రాకుండా ఉండేందుకు, వాటి ఉత్పత్తిని అరికట్టేందుకు పాటించాల్సిన కొన్ని చిట్కాలను ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
Effective Mosquito Control Tips: ప్రస్తుత రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరినీ వేధిస్తున్న ప్రధానమైన సమస్యలలో దోమల బెడద ఒకటి. సాయంత్రం అయిందంటే చాలు ఇంట్లోకి దోమల దండు వచ్చి పడుతుంది. ఇవి కుట్టడం వల్ల వచ్చే దురద, రాత్రి పూట నిద్ర భంగం పక్కన పెడితే, డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా వంటి భయంకరమైన వ్యాధులు వ్యాపించే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలామంది దోమలను తోలేయడానికి మార్కెట్లో దొరికే రసాయన కాయిల్స్, లిక్విడ్లను వాడుతుంటారు. కానీ, వాటి నుండి వచ్చే పొగ మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో హాని చేస్తుంది. దీనికి బదులుగా, మన ఇంట్లోకి అసలు దోమలు రాకుండా ఉండేలా కొన్ని సహజమైన, సులువైన నివారణ చిట్కాలను పాటించడం ఎంతో ఉత్తమం.
దోమల నివారణకు మొదటి, అతి ముఖ్యమైన సూత్రం మన ఇంటిని, ఇంటి పరిసరాలను ఎల్లప్పుడూ పొడిగా, పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడం. మన ఇంట్లో కానీ, ఇంటి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో కానీ ఎక్కడా నీరు అస్సలు నిల్వ లేకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే నిల్వ ఉన్న నీటిలోనే దోమలు గుడ్లు పెట్టి వేగంగా వృద్ధి చెందుతాయి. ముఖ్యంగా మనం వాడే ఎయిర్ కూలర్లు, నీటి బకెట్లు, పూలకుండీలలో రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారైనా తప్పనిసరిగా నీటిని పూర్తిగా మార్చాలి. అలాగే కనీసం వారానికి ఒకసారైనా కూలర్లను లోపల, బయట శుభ్రంగా క్లీన్ చేయడం వల్ల దోమల ఉధృతిని ప్రాథమిక దశలోనే అరికట్టవచ్చు.
ఇక ఇంటి రక్షణ విషయానికి వస్తే, దోమలు లోపలికి ప్రవేశించకుండా తలుపులు, కిటికీలకు దోమ తెరలు వాడటం ఎంతో సురక్షితమైన మార్గం. దీనివల్ల గాలి, వెలుతురు ధారాళంగా వస్తాయి కానీ దోమలు మాత్రం లోపలికి రాలేవు. ఇంట్లో చెత్తాచెదారం పేరుకుపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు క్రమంగా శుభ్రం చేసుకోవాలి. తడి చెత్త వల్ల దోమలు, ఈగలు ఎక్కువగా ఆకర్షితమవుతాయి. దీంతో పాటు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, మనం ఉతికిన బట్టలు పూర్తిగా ఆరకముందే, ఆ తడి బట్టలను ధరించకూడదు. తడి బట్టల నుండి వచ్చే తేమ, వాసన దోమలను త్వరగా ఆకర్షిస్తాయి. కాగా, దోమల నుండి రక్షణ పొందడం అనేది కేవలం ఒక రోజుతో అయిపోయేది కాదు. పక్కవారిపై ఆధారపడకుండా మీ ఇంటి పరిశుభ్రత బాధ్యతను మీరే తీసుకోండి. నిపుణులు సూచించిన ఈ ఆరు చిన్నపాటి జాగ్రత్తలను నిత్యం పాటిస్తూ, దోమల కాటు నుండి మీ కుటుంబాన్ని, పిల్లలను సురక్షితంగా కాపాడుకోండి.