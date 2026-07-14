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Health Tips: జుట్టు రాలడం ఆందోళన కలిగిస్తోందా? ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో చెక్ పెట్టండి.!

ప్రస్తుత రోజుల్లో వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా చాలామందిని వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్య జుట్టు రాలడం. విటమిన్ లోపాలు, ఒత్తిడి, హార్మోన్ల అసమతుల్యత వల్ల వచ్చే ఈ హెయిర్ ఫాల్ సమస్యను సరైన పోషకాహారం, మెరుగైన జీవనశైలితో ఎలా అరికట్టవచ్చో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

Ravi
By Ravi
Published on: 14 July 2026 7:45 PM IST
Health Tips
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Health Tips: జుట్టు రాలడం ఆందోళన కలిగిస్తోందా? ఈ సింపుల్ చిట్కాలతో చెక్ పెట్టండి.!

Health Tips: ఈ ఆధునిక కాలంలో జుట్టు రాలడం అనేది చాలామందిని మానసికంగా కుంగదీసే సమస్యగా మారింది. ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే పరుపుపై లేదా దువ్వెనపై రాలిన జుట్టును చూసి ఎంతోమంది ఆందోళన చెందుతుంటారు. అయితే దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన శరీరంలో విటమిన్ల లోపం ఉన్నప్పుడు, లేదా హార్మోన్లలో అసమతుల్యత ఏర్పడినప్పుడు ఇలా జుట్టు విపరీతంగా రాలుతుంది.

సమస్య మూలాలను తెలుసుకుని సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా జుట్టును మళ్లీ ఒత్తుగా మార్చుకోవచ్చు. జుట్టు రాలడానికి మన రోజువారీ ఆహారపు అలవాట్లు కూడా ఒక ముఖ్యమైన కారణం. నేటి కాలంలో విరివిగా లభించే జంక్ ఫుడ్స్, నూనె పదార్ధాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల శరీరానికి కావలసిన విటమిన్లు అందవు. దీనివల్ల జుట్టు కుదుళ్లు బలహీనపడి ఊడిపోతాయి. కాబట్టి జంక్ ఫుడ్‌కు పూర్తిగా దూరంగా ఉంటూ, తాజా పండ్లు, కూరగాయలను తినడం అలవాటు చేసుకోవాలి. మనం తినే ఆహారమే మన జుట్టు ఆరోగ్యానికి మొదటి ఇంధనం లాంటిదని మరువకూడదు.

బలమైన జుట్టు పెరుగుదలకు ఐరన్, ప్రోటీన్, జింక్ వంటి పోషకాలు అత్యంత అవసరం. మన ఆహారంలో పప్పుధాన్యాలు, ఆకుకూరలు, గుడ్లు, నట్స్ లాంటి పోషక విలువలు గల పదార్థాలను చేర్చుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లకు లోపలి నుండి మంచి పోషణ లభిస్తుంది. ఈ పోషకాలు జుట్టు ఊడిపోవడాన్ని అరికట్టడమే కాకుండా, కొత్త జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి ఎంతో సహాయపడతాయి. కాబట్టి ప్రతీరోజూ మీ భోజనంలో ప్రోటీన్లు సమృద్ధిగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. ఆధునిక జీవనశైలిలో మానసిక ఒత్తిడి, నిద్రలేమి సమస్యలు జుట్టు రాలడాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేస్తాయి.

ఆఫీస్ పనుల వల్ల లేదా వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల కలిగే ఒత్తిడి నేరుగా మన జుట్టుపై ప్రభావం చూపిస్తుంది. కాబట్టి ప్రతీరోజూ రాత్రి వేళల్లో కనీసం 7 నుండి 8 గంటల పాటు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. ఒత్తిడి లేని ప్రశాంతమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం వల్ల హార్మోన్ల వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేసి, జుట్టు రాలే సమస్య చాలా వరకు సహజంగానే అదుపులోకి వస్తుంది.

చాలామంది అందం కోసం లేదా ఫ్యాషన్ కోసం జుట్టుపై రకరకాల స్టైలింగ్ ప్రయోగాలు చేస్తుంటారు. హెయిర్ స్ట్రెయిట్నర్స్, డ్రైయర్స్ ద్వారా జుట్టుపై అధిక వేడిని ప్రయోగించడం వల్ల జుట్టులోని సహజ తేమ నశించి, వెంట్రుకలు సులభంగా విరిగిపోతాయి. రసాయనాలతో కూడిన ప్రొడక్ట్స్ వాడటం తగ్గించి, వేడిని ప్రయోగించకుండా సహజ పద్ధతిలో జుట్టును ఆరబెట్టుకోవాలి. కుదుళ్లను సున్నితంగా సంరక్షించుకుంటే జుట్టు రాలడం ఆగి, కేశాలు ఎల్లప్పుడూ ఎంతో ఆరోగ్యంగా, కాంతివంతంగా మెరుస్తాయి.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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