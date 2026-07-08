Autism Symptoms: పిల్లల్లో పెరుగుతున్న ఆటిజం ముప్పు.. తల్లిదండ్రులు ఈ లక్షణాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి!
Autism Symptoms: నేటి డిజిటల్ కాలంలో పిల్లల్లో 'ఆటిజం' (ASD) ముప్పు పెరుగుతోంది. సకాలంలో ఆటిజం లక్షణాలను గుర్తించకపోతే పిల్లల భవిష్యత్తు ఇబ్బందుల్లో పడుతుంది.
Autism Symptoms: నేటి ఆధునిక కాలంలో పిల్లలను కనడం ఒక ఎత్తైతే, వారిని ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణంలో పెంచడం మరో ఎత్తుగా మారింది. ముఖ్యంగా చిన్న వయసులో పిల్లల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం పట్ల సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోకుంటే, వారు పెరిగిన తర్వాత తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలామంది పిల్లలు సైలెంట్గా 'ఆటిజం' బారిన పడుతున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణం తల్లిదండ్రులు సకాలంలో ఆ లక్షణాలను గుర్తించకపోవడమే. పిల్లలతో గడపడానికి సమయం కేటాయించకపోవడం వల్ల వారు తీవ్రమైన మానసిక ఒంటరితనానికి, రుగ్మతలకు గురవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆటిజం లక్షణాలు, దానిపై అవగాహన గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ (ASD) అంటే ఏమిటి?
ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిజార్డర్ అనేది సాధారణంగా బాల్యంలోనే (మొదటి మూడు సంవత్సరాలలోపు) మెదడు ఎదుగుదలకు సంబంధించిన ఒక 'న్యూరో డెవలప్మెంటల్ డిజార్డర్'. ఇది మెదడు యొక్క సాధారణ అభివృద్ధిని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఫలితంగా పిల్లల్లో సామాజిక పరస్పర చర్యలు, ఇతరులతో మాట్లాడటం (కమ్యూనికేషన్), బాడీ లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకోవడంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి. ఆటిజం ఉన్న ప్రతి పిల్లాడి ప్రవర్తన ఒకేలా ఉండదు. ఈ లక్షణాల తీవ్రత అనేది ఒకరి నుంచి మరొకరికి మారుతూ ఉంటుంది.
పిల్లల్లో కనిపించే ప్రధాన ఆటిజం లక్షణాలు
పదే పదే ఒకే మాట అనడం: వీరు కొన్ని రకాల పదాలను లేదా శబ్దాలను పదే పదే మాట్లాడుతూ ఉంటారు.
కమ్యూనికేషన్ లోపం: ఇతరులతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడరు. తమ మనసులోని భావాలను, అవసరాలను మాటల రూపంలో చెప్పడంలో ఇబ్బంది పడతారు.
ఐ కాంటాక్ట్ లేకపోవడం: ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు నేరుగా కళ్లల్లోకి చూసి మాట్లాడలేరు (Poor Eye Contact). చూపులు పక్కకు తిప్పుకుంటారు.
ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడటం: తోటి పిల్లలతో కలిసి ఆడుకోవడానికి ఇష్టపడరు. గుంపుగా ఉండే ప్రదేశాలకు దూరంగా, ఎప్పుడూ తమదైన లోకంలో ఒంటరిగా గడుపుతుంటారు.
అతిగా స్పందించడం లేదా సైలెంట్గా ఉండటం: కొన్ని రకాల శబ్దాలు, వెలుతురును తట్టుకోలేకపోవడం లేదా పిలిచినా పలకకుండా శూన్యంలోకి చూడటం చేస్తుంటారు.
ఆటిజంపై అవగాహన ఎందుకు ముఖ్యం?
మన సమాజంలో ఆటిజం గురించి ఇప్పటికీ ఎన్నో రకాల అపోహలు, మూఢనమ్మకాలు ఉన్నాయి. ఇది ఒక మానసిక జబ్బు అని, దీనికి చికిత్స లేదని చాలామంది తప్పుగా భావిస్తుంటారు. అయితే సరైన అవగాహన పెంచుకోవడం ద్వారా ఈ అపోహలను తొలగించవచ్చు.
సత్వర చికిత్స: చిన్న వయసులోనే (2 నుండి 3 ఏళ్ల లోపు) ఈ లక్షణాలను గుర్తిస్తే స్పీచ్ థెరపీ, బిహేవియరల్ థెరపీల ద్వారా వారి ప్రవర్తనలో అద్భుతమైన మార్పులు తీసుకురావచ్చు. ఇది వారి జీవన నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది.
సానుభూతి, ప్రేమ చూపడం: ఆటిజంతో బాధపడుతున్న పిల్లల పట్ల, వారి కుటుంబాల పట్ల సమాజం దయతో, సానుభూతితో వ్యవహరించాలి. వారిని ప్రత్యేకంగా చూడకుండా మనలో ఒకరిగా ప్రేమించాలి.
సామాజిక బాధ్యత: సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆటిజం పట్ల అవగాహన కల్పించే పోస్టులను షేర్ చేయడం ద్వారా ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులను అప్రమత్తం చేయవచ్చు.
పిల్లలకు ఖరీదైన గ్యాడ్జెట్స్, స్మార్ట్ఫోన్లు ఇవ్వడం కంటే.. వారితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపడం ఎంతో ముఖ్యం. మీ పిల్లల ప్రవర్తనలో పైన పేర్కొన్న మార్పులు గమనిస్తే వెంటనే నిపుణులైన పీడియాట్రిషియన్ లేదా చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్ను సంప్రదించడం మంచిది.