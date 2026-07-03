Health Tips: చల్లని వాతావరణంలో వేడిగా టీ తాగుతున్నారా? ఇది తెలుసుకోండి
Health Tips: చల్లటి వాతావరణంలో వేడి వేడి టీ తాగడం చాలామందికి ఇష్టం. అయితే, బాగా వేడిగా ఉన్న టీ తాగడం వల్ల అన్నవాహిక క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Health Tips: చల్లటి వాతావరణంలో వేడి వేడి టీ తాగడం చాలామందికి ఇష్టమైన దైనందిన అలవాటు. ఉదయం నిద్ర లేవగానే ఒక కప్పు వేడి టీ పడకపోతే చాలామందికి అసలు ఆ రోజు మొదలైనట్లు అనిపించదు. ముఖ్యంగా ప్రస్తుత చలికాలంలో వేడివేడిగా టీ తాగితే ఎంతో హాయిగా, రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది. అయితే, ప్రతిరోజూ మితిమీరి టీ తాగే విషయంలో కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని, లేకపోతే తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు తప్పవని వైద్యులు తీవ్రంగా హెచ్చరిస్తున్నారు.
వివరాల ప్రకారం, బాగా వేడిగా ఉన్న టీ తాగడం ఆరోగ్యానికి ఏమాత్రం మంచిది కాదు. మితిమీరిన వేడితో టీ తాగితే గొంతు లోపలి సున్నితమైన పొరలు తీవ్రంగా దెబ్బతింటాయి, తద్వారా భవిష్యత్తులో ప్రాణాంతకమైన అన్నవాహిక క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, టీ తయారీ కోసం మీరు మార్కెట్లో దొరికే టీ బ్యాగులు వాడేవారైతే మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
ఆ బ్యాగులకు ఏదైనా ప్లాస్టిక్ పూత ఉందేమో కచ్చితంగా ముందుగానే పరిశీలించుకోవాలి. వేడి నీటిలో ఆ ప్లాస్టిక్ కరిగితే శరీరంలోకి విషపదార్థాలు చేరే ప్రమాదం ఉంటుంది. అలాగే, భోజనం చేసిన వెంటనే టీ తాగే అలవాటు ఉన్నవారు దాన్ని మానుకోవడం ఎంతో మంచిది. ఎందుకంటే కడుపు నిండా తిన్న వెంటనే టీ తాగితే, మనం తీసుకున్న ఆహారంలోని ఐరన్ను శరీరం సరిగ్గా గ్రహించలేదు.
దీనివల్ల క్రమంగా భవిష్యత్తులో రక్తహీనత వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఉదయం లేవగానే పరగడుపున ఖాళీ కడుపుతో టీ అస్సలు తాగకూడదు. ఇది ఎసిడిటీ, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలకు దారితీస్తుంది. సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రతి రోజుకు కేవలం 2 నుంచి 3 కప్పుల టీ మాత్రమే తీసుకోవాలని నిపుణులు గట్టిగా సూచిస్తున్నారు. ఈ చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ టీని ఆరోగ్యకరంగా ఆస్వాదించండి.