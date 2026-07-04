పరగడుపున ఇది తింటున్నారా..? అమృతం అనుకుంటే విషంగా మారే ప్రమాదం!
Dates Side Effects: శరీరానికి తక్షణ శక్తిని, అవసరమైన విటమిన్లను అందించడంలో ఖర్జూరాలకు సాటిలేదు.
Dates Side Effects: ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఖర్జూరాలను తింటున్నారా? అయితే మీరు ప్రమాదంలో పడినట్లేనని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమితమైన పోషకాలున్న ఈ పండ్లను పరగడుపున తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి మేలు కంటే కీడే ఎక్కువ జరుగుతుందని తాజా అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
శరీరానికి తక్షణ శక్తిని, అవసరమైన విటమిన్లను అందించడంలో ఖర్జూరాలకు సాటిలేదు. ఇందులో ఉండే పీచుపదార్థం (ఫైబర్), రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే యాంటీఆక్సిడెంట్లు మనల్ని ఎన్నో రోగాల నుంచి కాపాడతాయి. అందుకే చాలామంది ఉదయం నిద్రలేవగానే బలాన్ని ఇస్తుందనే నమ్మకంతో ఖాళీ కడుపుతో ఖర్జూరాలను ఆరగిస్తుంటారు. అయితే, నాణేనికి రెండు ముఖాలు ఉన్నట్లే.. ఎంతటి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారమైనా సరైన సమయంలో తీసుకోకపోతే అది శరీరానికి హాని చేస్తుంది. ఉదయాన్నే పరగడుపున ఖర్జూరం తినడం వల్ల కలిగే నష్టాలు, వాటిని తినడానికి సరైన సమయం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
చక్కెర స్థాయిల్లో అలజడి.. రోజంతా తీవ్రమైన అలసట..!
ఖర్జూరాలలో సహజసిద్ధమైన గ్లూకోజ్, ఫ్రక్టోజ్ వంటి చక్కెరలు చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉంటాయి. రాత్రంతా ఖాళీగా ఉన్న కడుపుతో ఉదయాన్నే ఈ పండ్లను తిన్నప్పుడు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు (బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్) ఒక్కసారిగా పెరిగిపోతాయి. దీనివల్ల తిన్న వెంటనే శరీరానికి ఏదో పెద్ద శక్తి వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. కానీ, ఆ తర్వాత అంతే వేగంగా చక్కెర స్థాయిలు పడిపోతాయి. ఫలితంగా ఉదయాన్నే రోజంతా ఉండాల్సిన ఉత్సాహం దెబ్బతిని, తీవ్రమైన నీరసం, అలసట మిమ్మల్ని చుట్టుముడుతుంది.
దీర్ఘకాలిక జబ్బుల ముప్పు.. ఊబకాయం పొంచి ఉందా..?
నిత్యం పరగడుపున ఖర్జూరాలు తినే అలవాటు దీర్ఘకాలంలో మీ ప్రాణాల మీదకు తీసుకురావచ్చు. ఖాళీ కడుపుతో వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల శరీర బరువు చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది. ఇది కాలక్రమేణా ఊబకాయానికి (స్థూలకాయం) దారితీస్తుంది. అంతేకాకుండా, గుండె జబ్బులు, టైప్-2 మధుమేహం (షుగర్ వ్యాధి) వంటి ప్రమాదకరమైన ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఇది మీ జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగకుండా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని కూడా చూపిస్తుంది.
ఖర్జూరాలను ఎప్పుడు తినాలి? సరైన సమయం ఇదే..
అయితే, ఈ మాటలు విని ఖర్జూరాలను పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇవి శరీరానికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్స్. కేవలం వాటిని తినే సమయంలో కొన్ని చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
వ్యాయామానికి ముందు (ప్రీ-వర్కౌట్): మీరు ఉదయం పూట వ్యాయామశాలకు (జిమ్) వెళ్లే ముందు లేదా రన్నింగ్ చేయడానికి ముందు 2 లేదా 3 ఖర్జూరాలు తింటే ఎంతో మంచిది. ఇవి వ్యాయామానికి అవసరమైన తక్షణ శక్తిని అందించి, అలసట రాకుండా కాపాడతాయి.
రాత్రి నిద్రపోయే ముందు: ప్రతిరోజూ రాత్రి పడుకోవడానికి ముందు ఒకటి లేదా రెండు ఖర్జూరాలు తినడం వల్ల రోజంతా ఉన్న మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇది హాయిగా, ప్రశాంతమైన నిద్ర పట్టడానికి అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.
ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఖర్జూర పండ్లు ఆరోగ్యానికి అమృతం లాంటివే అయినప్పటికీ, వాటిని తినే సమయంలో పొరపాట్లు చేస్తే రోగాల పాలు కాక తప్పదు. కాబట్టి, ఇప్పటికైనా ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో ఖర్జూరం తినే అలవాటును మార్చుకోండి. సరైన సమయంలో, నియమిత మోతాదులో మాత్రమే వీటిని తీసుకుంటూ మీ ఆరోగ్యాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుకోండి.