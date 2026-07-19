Health Tips: ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజుకు ఎంతసేపు నడవాలి.? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే!
Health Tips: ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి రోజువారీ వ్యాయామం చాలా అవసరం. అయితే, అసలు రోజుకు ఎంతసేపు వాకింగ్ చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయో చాలామందికి సందేహం ఉంటుంది.
Health Tips: ప్రతిరోజూ వాకింగ్ చేయడం వల్ల శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, ఎంతసేపు నడవాలనే విషయంలో స్పష్టత లేకపోవడం వల్ల చాలామంది అయోమయానికి గురవుతుంటారు. ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారం, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి రోజుకు కనీసం 30 నుండి 45 నిమిషాల పాటు వాకింగ్ చేయడం చాలా మంచిది.
వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల పాటు నడవడం లేదా వ్యాయామం చేయడం అత్యవసరం. దీనికోసం వారంలో ఐదు రోజుల పాటు రోజుకు 30 నిమిషాల చొప్పున కేటాయించుకోవచ్చు. అయితే, వాకింగ్ చేసే ఉద్దేశ్యాన్ని బట్టి సమయాన్ని ఇలా మార్చుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కేవలం మంచి ఆరోగ్యం కోసం అయితే రోజుకు 20 నుండి 30 నిమిషాల వాకింగ్ సరిపోతుంది.
బరువు తగ్గడానికి, గుండె ఆరోగ్యానికి అయితే రోజుకు 30 నుండి 45 నిమిషాల పాటు వాకింగ్ చేయడం ప్రయోజనకరం. కొత్తగా వాకింగ్ ప్రారంభించేవారు మొదట్లోనే ఎక్కువ సమయం నడవడానికి ప్రయత్నించకూడదు. వీరు 10 నుండి 15 నిమిషాలతో ప్రారంభించి, క్రమంగా సమయాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్లడం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.