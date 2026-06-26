సైలెంట్గా చంపేసే 'పెద్దపేగు క్యాన్సర్'.. ఈ లక్షణాలు ఉంటే అస్సలు లైట్ తీసుకోవద్దు!
Colon Cancer: ప్రపంచవ్యాప్తంగా వణికిస్తోన్న ప్రేగు క్యాన్సర్ (పెద్దపేగు క్యాన్సర్) లక్షణాలు, కారణాలు ఏంటి? ఎలాంటి హెచ్చరిక సంకేతాలను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదో ప్రముఖ వైద్యుల నివేదికల ఆధారంగా ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Colon Cancer: ప్రస్తుత ఆధునిక కాలంలో మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల క్యాన్సర్ బారిన పడేవారి సంఖ్య రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత సాధారణంగా వచ్చే క్యాన్సర్లలో ప్రేగు క్యాన్సర్ (Bowel Cancer / Colon Cancer) ఒకటి. దీనినే పెద్దపేగు లేదా మల క్యాన్సర్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ మహమ్మారి ప్రాణాంతకమైనప్పటికీ, ప్రారంభంలో ఎలాంటి స్పష్టమైన లక్షణాలు చూపించకపోవడం వల్ల చాలామంది దీనిని గుర్తించలేకపోతున్నారు.
అందుకే వైద్యులు అధిక ప్రమాదంలో ఉన్నవారు లేదా 50 ఏళ్లు పైబడిన వారు ఖచ్చితంగా స్క్రీనింగ్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు. ప్రేగు క్యాన్సర్ ముందస్తు లక్షణాలు, దానికి గల కారణాలపై ప్రత్యేక కథనం మీకోసం.
పెద్దపేగు క్యాన్సర్ లక్షణాలు ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోలా మారవచ్చు. అయినప్పటికీ కింద పేర్కొన్న సమస్యలు కనిపిస్తే వెంటనే అలర్ట్ అవ్వాలి:
మల విసర్జనలో మార్పులు: తరచూ విరేచనాలు (అతిసారం) అవ్వడం లేదా తీవ్రమైన మలబద్ధకం వేధించడం.
టాయిలెట్ ఫ్రీక్వెన్సీ: సాధారణం కంటే ఎక్కువ సార్లు లేదా తక్కువ సార్లు విసర్జనకు వెళ్లాల్సి రావడం.
రక్తస్రావం: మల విసర్జన సమయంలో లేదా మూత్రంలో రక్తం కనిపించడం. వైద్యుల ప్రకారం.. మలంలో రక్తం పడటం అనేది ప్రేగు క్యాన్సర్కు మొదటి మరియు అత్యంత ముఖ్యమైన హెచ్చరిక సంకేతం.
క్యాన్సర్ ఎందుకు వస్తుంది? (ముఖ్య కారణాలు)
పెద్దపేగు క్యాన్సర్ రావడానికి ప్రధానంగా మన జీవనశైలే కారణమని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
అధిక బరువు: స్థూలకాయం (Obesity) ఉన్నవారిలో ఈ క్యాన్సర్ వచ్చే ముప్పు ఎక్కువ.
తప్పుడు ఆహారపు అలవాట్లు: పీచు పదార్థాలు (ఫైబర్) అస్సలు లేని జంక్ ఫుడ్ను ఎక్కువగా తీసుకోవడం.
వ్యసనాలు: అతిగా ఆల్కహాల్ (మద్యం) సేవించడం.
వంశపారంపర్యం: గతంలో కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరికైనా ఈ సమస్య ఉంటే ఇతరులకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి వారు ఆలస్యం చేయకుండా కొలనోస్కోపీ (Colonoscopy) పరీక్ష చేయించుకోవాలి.
చికిత్స సాధ్యమేనా?
పెద్దపేగు క్యాన్సర్ ఒకవైపు (కుడి లేదా ఎడమ) వస్తే, అది మరోవైపుకు కూడా వ్యాపించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. క్యాన్సర్ కేవలం పెద్దప్రేగు గోడ లోపల మాత్రమే పరిమితమై ఉన్నప్పుడు (ప్రారంభ దశలో).. శస్త్రచికిత్స (Surgery) ద్వారా దీనిని పూర్తిగా నయం చేయవచ్చు. కానీ, ఇది శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు విస్తృతంగా వ్యాపించిన తర్వాత దీనిని నయం చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది. కాబట్టి, పైన పేర్కొన్న ఏ చిన్న లక్షణం కనిపించినా వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవడం ఉత్తమం.