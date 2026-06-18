Home లైఫ్ స్టైల్Colon Cancer: దేశంలో వేగంగా పెరుగుతోన్న పెద్దపేగు క్యాన్సర్.. రోజూ ఈ 5 ఆహారాలు తింటే మీ లైఫ్ సేఫ్ గా ఉన్నట్లే

Colon Cancer: దేశంలో వేగంగా పెరుగుతోన్న పెద్దపేగు క్యాన్సర్.. రోజూ ఈ 5 ఆహారాలు తింటే మీ లైఫ్ సేఫ్ గా ఉన్నట్లే

Colon Cancer: ఇటీవలి కాలంలో కోలన్ క్యాన్సర్ (పెద్ద ప్రేగు క్యాన్సర్) కేసులు యువతలో కూడా పెరుగుతున్నాయి.

Mokshith
Published on: 18 Jun 2026 11:47 AM IST
Colon Cancer
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Colon Cancer: దేశంలో వేగంగా పెరుగుతోన్న పెద్దపేగు క్యాన్సర్.. రోజూ ఈ 5 ఆహారాలు తింటే మీ లైఫ్ సేఫ్ గా ఉన్నట్లే

Colon Cancer: ఇటీవలి కాలంలో కోలన్ క్యాన్సర్ (పెద్ద ప్రేగు క్యాన్సర్) కేసులు యువతలో కూడా పెరుగుతున్నాయి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం అనారోగ్యకర జీవనశైలి, అధికంగా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ తినడం, మద్యం సేవించడం, ఒత్తిడి, తగినంత నిద్ర లేకపోవడం, ఫైబర్ ఉన్న ఆహారాలను తగ్గించడం వంటి కారణాలు ప్రేగుల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసి కోలన్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతున్నాయి.అయితే ఆహారపు అలవాట్లలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ ప్రమాదాన్ని కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు.

బ్రోకలి, క్యాబేజీ వంటి కూరగాయలు తప్పనిసరి

నిపుణుల సూచనల ప్రకారం ప్రతిరోజూ కనీసం అర కప్పు బ్రోకలి, క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్, కేల్, బ్రస్సెల్స్ స్ప్రౌట్స్ వంటి కూరగాయలను ఆహారంలో చేర్చాలి. ఈ కూరగాయల్లో ఉండే ప్రత్యేక పోషకాలు శరీరంలో వాపును తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. అలాగే క్యాన్సర్‌కు దారితీసే హానికర పదార్థాలతో పోరాడే గుణాలు కూడా వీటిలో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వీటిలో అధికంగా ఉండే ఫైబర్ జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రంగా ఉంచి ప్రేగుల పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.

పెరుగు, ఓట్స్‌తో రోజును ప్రారంభించండి

పెరుగు, ఓట్స్ కలయిక ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంగా భావిస్తారు. పెరుగులో ఉండే ప్రోబయోటిక్స్ పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలకు సహాయపడతాయి. ఓట్స్‌లో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను సక్రమంగా నిర్వహిస్తుంది. ఈ రెండు కలిసి తీసుకోవడం వల్ల కడుపు ఎక్కువసేపు నిండిన భావన కలుగుతుంది. పరిశోధనల ప్రకారం పెరుగు, తృణధాన్యాలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల పెద్ద ప్రేగు క్యాన్సర్ ప్రమాదం తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

బాదం, అక్రోట్స్ వంటి నట్స్ ఆరోగ్యానికి మేలు:

బాదం, అక్రోట్స్ (వాల్‌నట్స్), పిస్తా వంటి నట్స్ శరీరానికి అనేక ప్రయోజనాలు అందిస్తాయి. వీటిలో ఆరోగ్యకర కొవ్వులు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. నిపుణుల ప్రకారం వారానికి కనీసం రెండు ఔన్సుల నట్స్ తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. రోజువారీ ఆహారంలో కొద్దిపాటి నట్స్ చేర్చుకోవడం ద్వారా శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు లభిస్తాయి.

కివీ, యాపిల్, పుచ్చకాయ వంటి పండ్లు తీసుకోండి:

పండ్లు శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలను అందించడమే కాకుండా ప్రేగుల ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడుతాయి. ప్రత్యేకంగా కివీ, యాపిల్, పుచ్చకాయ, నారింజ వంటి సిట్రస్ పండ్లు కోలన్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

యాపిల్‌లో ఉండే పెక్టిన్ అనే ఫైబర్ ప్రేగులకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క పొడి చల్లి యాపిల్ తింటే జీర్ణవ్యవస్థకు అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

అవకాడోను సూపర్ ఫుడ్‌గా ఎందుకు పిలుస్తారు?

అవకాడో ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాల్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ఇందులో ఆరోగ్యకర కొవ్వులు, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. అవకాడో పేగుల్లో మంచి బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది. దీంతో ప్రోబయోటిక్స్ మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేసే వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. దీని వల్ల గట్ హెల్త్ బలోపేతం అవుతుంది. దీర్ఘకాలంలో పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో అవకాడో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలే అసలైన రక్షణ:

కోలన్ క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించాలంటే ఫైబర్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలు, పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, ఫెర్మెంటెడ్ ఫుడ్స్, నట్స్ వంటి పోషకాహారాలను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవాలి. అయితే ఆహారం మాత్రమే సరిపోదు. క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం, వైద్యుల సూచనలు పాటించడం కూడా చాలా ముఖ్యం.

ప్రారంభ దశలోనే వ్యాధిని గుర్తిస్తే చికిత్స విజయవంతమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, సరైన జీవనశైలి, రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్‌లను అలవాటు చేసుకోవడం ఉత్తమం.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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