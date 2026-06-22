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నానమ్మల నాటి సీక్రెట్ రెసిపీ.. ఈ పచ్చడి తింటే కంటిచూపుతో పాటు ఒంట్లో ఇమ్యూనిటీ ఫుల్‌గా పెరగాల్సిందే..

Carrot Pickle Recipe: పల్లెటూరి రుచి రావాలన్నా, పచ్చడి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలన్నా కొలతలు చాలా ముఖ్యం.

Venkat
Published on: 22 Jun 2026 6:10 AM IST
Carrot Pickle Recipe
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నానమ్మల నాటి సీక్రెట్ రెసిపీ.. ఈ పచ్చడి తింటే కంటిచూపుతో పాటు ఒంట్లో ఇమ్యూనిటీ ఫుల్‌గా పెరగాల్సిందే..

Carrot Pickle Recipe: పచ్చళ్లంటేనే పల్లెటూరి రుచులు గుర్తొస్తాయి. ముద్దపప్పులో కాస్త ఊరగాయ వేసుకుని తింటే ఆ తృప్తే వేరు. సాధారణంగా మనం ఆవకాయ, టమాటా పచ్చళ్లు ఎక్కువగా చేసుకుంటాం. కానీ, ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తూ, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే క్యారెట్ పచ్చడిని నానమ్మల నాటి పద్ధతిలో పెట్టుకుంటే ఆ రుచే వేరబ్బా! ఆరు నెలల పాటు చెక్కుచెదరకుండా ఉండే పక్కా కొలతలతో కూడిన క్యారెట్ నిల్వ పచ్చడి తయారీ ఓసారి చూద్దాం..

కావలసిన పదార్థాలు (పక్కా కొలతలతో..)

పల్లెటూరి రుచి రావాలన్నా, పచ్చడి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలన్నా కొలతలు చాలా ముఖ్యం. పాతకాలపు లెక్కల ప్రకారం ఈ క్రింది పదార్థాలను సిద్ధం చేసుకోండి:

క్యారెట్లు: 1 కిలో

కారం పొడి: 250 గ్రాములు

ఉప్పు: 150 గ్రాములు

ఆవాల పొడి: 100 గ్రాములు

మెంతుల పొడి: 2 టేబుల్ స్పూన్లు

పసుపు: 1 టేబుల్ స్పూన్

నిమ్మరసం: 1 టేబుల్ స్పూన్

వెల్లుల్లి రెబ్బలు: తగినన్ని

నూనె: నువ్వుల నూనె (తగినంత)

తయారీ విధానం..

ముందుగా క్యారెట్లను శుభ్రంగా కడిగి, తడి అస్సలు లేకుండా పూర్తిగా ఆరనివ్వాలి. నిల్వ పచ్చళ్లకు ప్రధాన శత్రువు తేమ. కాబట్టి క్యారెట్లు ఆరిన తర్వాతే వాటిని సమానమైన ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద పాత్రను తీసుకుని అందులో ఈ క్యారెట్ ముక్కలు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మూతపెట్టి ఒక రోజంతా పక్కన పడేయాలి.

మరుసటి రోజు క్యారెట్ ముక్కల్లో ఊట ఊరుతుంది. ఇప్పుడు అందులో మనం కొలిచి పెట్టుకున్న కారం పొడి, ఆవాల పొడి, మెంతుల పొడి వేసి ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలను కొద్దిగా దంచి అందులో వేయాలి. అలాగే పచ్చడికి మంచి పులుపు, రుచిని ఇచ్చే నిమ్మరసాన్ని కూడా కలిపి బాగా మిక్స్ చేయాలి.

ఇప్పుడు నువ్వుల నూనెను వేడి చేసి, అది పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఈ పచ్చడిపై పోయాలి. నూనె, మసాలాలు క్యారెట్ ముక్కలకు బాగా పట్టి అంతా ఒకటయ్యాక, దీనిని ఒక శుభ్రమైన గాజు జాడీలో లేదా పింగాణీ పాత్రలో భద్రపరుచుకోవాలి. ఐదు రోజుల తర్వాత ఈ పచ్చడి చక్కగా ఊరుతుంది. అప్పుడు వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తింటే అమృతంగా ఉంటుంది.

ఆరు నెలలు పాడవకుండా ఉండేందుకు సీక్రెట్ చిట్కాలు..

తేమ తగలకూడదు: క్యారెట్ ముక్కలు కోసేటప్పుడు కానీ, కలిపే పాత్రలలో కానీ కొద్దిగా కూడా తడి ఉండకూడదు.

తడి చెంచా వాడొద్దు: పచ్చడిని వాడుకునేటప్పుడు ఎప్పుడూ తడి చెంచాలను పెట్టకూడదు.

నూనె లేయర్: జాడీలో పచ్చడి పైన నూనె ఒక పొరలా తేలుతూ ఉండాలి. ఇది పచ్చడి ముక్కలు గాలితో చర్య జరపకుండా కాపాడుతుంది.

భద్రత: గాలి చొరబడని, తేమ లేని పొడి ప్రదేశంలో నిల్వ చేస్తే ఈ పచ్చడి ఆరు నెలలకు పైగా తాజా రుచితో ఉంటుంది.

క్యారెట్లలో విటమిన్ ఎ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కంటి చూపును మెరుగుపరచడమే కాకుండా శరీరంలో ఇమ్యూనిటీని పెంచుతాయి. రొటీన్ పచ్చళ్లకు భిన్నంగా, ఆరోగ్యకరమైన ఈ క్యారెట్ నిల్వ పచ్చడిని మీరు కూడా ఇంట్లో ప్రయత్నించి చూడండి. ఇంట్లో వాళ్లంతా లొట్టలేసుకుంటూ తింటారు!

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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