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Car AC Tips: కారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఎన్ని నిమిషాలకు ఏసీ ఆన్ చేయాలి? ముందు ఇది తప్పక తెలుసుకోండి

కారు స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఏసీ ఆన్ చేయాలా? ముందుగా కిటికీలు తెరవాలా? సరైన విధానం, ఏసీ వినియోగంలో పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు తెలుసుకోండి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 14 July 2026 9:54 PM IST
Car AC Tips When Should You Turn On AC After Start
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Car AC Tips When Should You Turn On AC After Start

ఎండలో ఎక్కువసేపు పార్క్ చేసిన కారులోకి ఎక్కగానే చాలా మంది వెంటనే ఏసీ (AC) ఆన్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇది సరైన పద్ధతి కాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ముందుగా కారులో పేరుకుపోయిన వేడి గాలి బయటకు వెళ్లేలా చేసి, ఆ తర్వాతే ఏసీ ఆన్ చేస్తే ప్రయాణం మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉండటమే కాకుండా ఏసీ పనితీరు కూడా మెరుగ్గా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

వెంటనే ఏసీ ఎందుకు ఆన్ చేయకూడదు?

ఎండలో ఎక్కువసేపు నిలిపిన కారులో ఉష్ణోగ్రత గణనీయంగా పెరుగుతుంది. అలాంటి సమయంలో కిటికీలు మూసి వెంటనే ఏసీ ఆన్ చేస్తే, లోపల వేడి గాలి కొంతసేపు క్యాబిన్‌లోనే తిరుగుతుంది. దీంతో ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలగవచ్చు.

సరైన విధానం ఇదే

నిపుణుల సూచనల ప్రకారం కారులోకి ఎక్కిన తర్వాత ముందుగా తలుపులు ఒకటి రెండు సార్లు తెరిచి మూసేయాలి. ఆ తర్వాత కారు స్టార్ట్ చేసి అన్ని కిటికీలను కొద్దిసేపు తెరిచి ఉంచాలి. దీంతో లోపల ఉన్న వేడి గాలి బయటకు వెళ్లిపోతుంది.

ఒకటి లేదా రెండు నిమిషాల తర్వాత కిటికీలు మూసి ఏసీ ఆన్ చేస్తే క్యాబిన్ త్వరగా చల్లబడటంతో పాటు ఏసీపై అదనపు భారం కూడా తగ్గుతుంది.

ఏసీ వాడేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి

ఎండలో కారు పార్క్ చేస్తే విండ్‌షీల్డ్‌పై సన్‌షేడ్ ఉపయోగించడం మంచిది.

ఏసీ ఫిల్టర్, కూలింగ్ సిస్టమ్‌ను క్రమం తప్పకుండా సర్వీస్ చేయించాలి.

సుదీర్ఘ ప్రయాణాల్లో ఏసీ వినియోగాన్ని అవసరానికి అనుగుణంగా నిర్వహిస్తే ఇంధన వినియోగం కొంత మేర నియంత్రణలో ఉంటుంది.

గమనిక: ఈ కథనంలో పేర్కొన్న ఆరోగ్య సంబంధిత అంశాలు సాధారణ సమాచారం ఆధారంగా మాత్రమే ఉన్నాయి. వాహన వినియోగం, ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సందేహాలపై నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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