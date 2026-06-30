Monsoon: భారీ వర్షం కురిసేప్పుడు ఏసీ వాడితే ఏమైనా నష్టం జరుగుతుందా?
Monsoon: వర్షాకాలం మొదలైతే చాలా మంది ఇంట్లోని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు.
Monsoon: వర్షాకాలం మొదలైతే చాలా మంది ఇంట్లోని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా ఉరుములు, మెరుపులు లేదా భారీ వర్షం కురుస్తున్న సమయంలో టీవీ, ఫ్రిజ్, కంప్యూటర్ వంటి పరికరాలను ఆఫ్ చేయడం లేదా ప్లగ్ తొలగించడం సాధారణంగా కనిపించే అలవాటు. ఇదే సందేహం ఎయిర్ కండీషనర్ (AC) విషయంలో కూడా ఉంటుంది.
సాధారణ వర్షంలో AC నడిపినా ఎలాంటి ప్రమాదం లేదు
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభిస్తున్న ఆధునిక ఎయిర్ కండీషనర్లు అన్ని రకాల వాతావరణ పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకుని తయారు చేస్తున్నారు. వర్షం, ఎండ, గాలి వంటి పరిస్థితులను తట్టుకునేలా వాటి ఔట్డోర్ యూనిట్ను ప్రత్యేకంగా రూపొందిస్తారు. అందువల్ల సాధారణంగా వర్షం పడుతున్న సమయంలో AC ఉపయోగించడం వల్ల ఎలాంటి నష్టం జరగదు. అది సురక్షితంగానే పనిచేస్తుంది.
ఔట్డోర్ యూనిట్కు ప్రత్యేక రక్షణ ఉంటుంది
ఎయిర్ కండీషనర్లో అత్యంత కీలకమైన భాగాలు కంప్రెసర్, కండెన్సర్ వంటి వ్యవస్థలు ఔట్డోర్ యూనిట్లో ఉంటాయి. ఈ భాగాలకు వర్షపు నీరు నేరుగా చేరకుండా ప్రత్యేక వాటర్ప్రూఫ్ కవర్లు, సేఫ్టీ షీల్డ్లు అమర్చుతారు. అలాగే విద్యుత్ భాగాలకు అదనపు రక్షణ ఉండటంతో సాధారణ వర్షం వల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
వర్షం వల్ల AC పనితీరు మెరుగుపడే అవకాశం కూడా ఉంది
చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే, వర్షపు నీరు కొన్ని సందర్భాల్లో ACకి ఉపయోగపడుతుంది. ఔట్డోర్ యూనిట్పై పేరుకుపోయిన దుమ్ము, ధూళి, మట్టి వంటి మలినాలను వర్షం సహజంగానే శుభ్రం చేస్తుంది. దీంతో కండెన్సర్ కాయిల్స్పై గాలి సులభంగా ప్రసరిస్తుంది. ఫలితంగా AC కూలింగ్ సామర్థ్యం కొంత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే దీన్ని పూర్తిస్థాయి సర్వీసింగ్కు ప్రత్యామ్నాయంగా భావించకూడదు.
ఈ రెండు పరిస్థితుల్లో మాత్రం వెంటనే AC ఆఫ్ చేయాలి
సాధారణ వర్షంలో ఇబ్బంది లేకపోయినా కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో మాత్రం AC వినియోగాన్ని నిలిపివేయడం మంచిది. ఇంటి బయట ఉన్న ఔట్డోర్ యూనిట్ నీటిలో మునిగే స్థాయిలో వరద నీరు చేరితే వెంటనే AC ఆఫ్ చేయాలి. ఉరుములు, మెరుపులు తీవ్రంగా ఉన్న సమయంలో విద్యుత్ సరఫరాలో భారీ హెచ్చుతగ్గులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంటే కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అవసరమైతే మెయిన్ పవర్ను నిలిపివేయడం మంచిది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో విద్యుత్ వ్యవస్థ దెబ్బతినే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.
వర్షాకాలంలో AC వాడేటప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
వర్షాకాలంలో AC ఎక్కువకాలం సరిగా పనిచేయాలంటే కొన్ని చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించాలి. ఔట్డోర్ యూనిట్ చుట్టూ నీరు నిల్వ కాకుండా చూసుకోవాలి. డ్రెయినేజ్ సరిగా ఉండేలా ఏర్పాటు చేయాలి. వర్షం తర్వాత యూనిట్పై చెత్త లేదా ఆకులు పేరుకుపోతే వెంటనే తొలగించాలి. నిర్ణీత వ్యవధిలో సర్వీసింగ్ చేయించాలి. విద్యుత్ హెచ్చుతగ్గులు ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో సర్జ్ ప్రొటెక్టర్ లేదా స్టెబిలైజర్ ఉపయోగించడం మంచిది.