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Rice Water: గంజి నీళ్లు తాగితే బరువు తగ్గుతారా..? నిపుణులు ఏమంటున్నారు

గంజి నీళ్లు తాగితే బరువు తగ్గుతారా? జీర్ణక్రియ, హైడ్రేషన్, ఆకలి నియంత్రణపై వాటి ప్రభావం ఏమిటో తెలుసుకోండి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 17 July 2026 12:40 AM IST
Rice Water
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Rice Water 

గంజి నీళ్లు (Rice Water) ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని పెద్దలు తరచూ చెబుతుంటారు. ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన కొన్ని పోషకాలు ఉండటంతో పాటు హైడ్రేషన్‌ను మెరుగుపరచడంలో కూడా సహాయపడతాయి. అయితే, గంజి నీళ్లు తాగితే నిజంగానే బరువు తగ్గుతారా అనే సందేహం చాలామందిలో ఉంటుంది.

గంజి నీళ్లలో విటమిన్ ఈ, మెగ్నీషియం, ఫైబర్, జింక్, మాంగనీస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. ప్రతిరోజూ పరిమిత మోతాదులో గంజి నీటిని తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి శక్తి అందడమే కాకుండా జీర్ణక్రియకు కూడా కొంతమేర మేలు జరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

గంజి నీళ్లు తక్కువ కేలరీలు కలిగి ఉండటంతో బరువు తగ్గే ప్రయత్నంలో ఉన్నవారికి ఉపయుక్తంగా ఉండొచ్చు. ఇవి కొంతసేపు కడుపు నిండిన భావన కలిగించడంలో సహాయపడటంతో తరచుగా తినాలనే కోరిక తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో అధికంగా ఆహారం తీసుకునే అలవాటు నియంత్రణలోకి రావచ్చు.

అలాగే శరీరంలో నీటి శాతాన్ని నిల్వ ఉంచడంలో గంజి నీళ్లు ఉపయోగపడతాయి. కొంతమంది గంజి నీటిలో కొద్దిగా పెరుగు, ఉప్పు కలిపి తీసుకోవడం వల్ల రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

అయితే గంజి నీళ్లు మాత్రమే తాగితే బరువు వేగంగా తగ్గిపోతుందని చెప్పడానికి తగిన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. సమతుల్య ఆహారం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి పాటించినప్పుడే బరువు నియంత్రణ సాధ్యమవుతుంది.

గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్య సమస్యలు లేదా బరువు తగ్గే విధానాల కోసం తప్పనిసరిగా వైద్యులు లేదా పోషకాహార నిపుణుల సలహా తీసుకోవాలి.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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