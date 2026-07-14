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షుగర్ కంట్రోల్, బరువు తగ్గడానికి బెస్ట్ ఔషధం.. వారానికి 3 సార్లు ఈ అమృతం తాగితే చాలు..

Ragi Toor Dal Porridge Recipe: ఆధునిక కాలంలో వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరినీ వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్యలు డయాబెటిస్, స్థూలకాయం. వీటికి చెక్ పెట్టాలంటే కేవలం మందులు వాడితే సరిపోదు, మన రోజువారీ ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం.

Venkat
Published on: 14 July 2026 7:00 PM IST
Ragi Toor Dal Porridge Recipe
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షుగర్ కంట్రోల్, బరువు తగ్గడానికి బెస్ట్ ఔషధం.. వారానికి 3 సార్లు ఈ అమృతం తాగితే చాలు..

Ragi Toor Dal Porridge Recipe: నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో జీవనశైలి మార్పుల వల్ల చాలా మంది మధుమేహం, అధిక బరువు సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు. వీటన్నింటికీ వంటిట్లోనే సహజసిద్ధమైన పరిష్కారం ఉంది. మన అమ్మమ్మల కాలం నాటి సంప్రదాయ ఆహారమైన రాగులు, కందిపప్పుల కలయికతో కేవలం కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఎంతో రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన జావను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆధునిక కాలంలో వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరినీ వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్యలు డయాబెటిస్, స్థూలకాయం. వీటికి చెక్ పెట్టాలంటే కేవలం మందులు వాడితే సరిపోదు, మన రోజువారీ ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. అందుకోసం తృణధాన్యాల రా రారాజు అయిన రాగులు (ఫింగర్ మిల్లెట్), మన ఇంట్లో నిత్యం వాడే కందిపప్పుల కలయిక ఒక సంజీవనిలా పనిచేస్తుంది. ఈ రెండింటితో చేసుకునే పోషకాల గని వంటి జావ రోజంతా శరీరానికి కావలసిన శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.

జావ తయారీకి కావలసిన పదార్థాలు..

ఈ ఆరోగ్యకరమైన అమృతాన్ని తయారు చేసుకోవడం చాలా సులభం. దీనికోసం పెద్దగా శ్రమపడాల్సిన అవసరం లేదు.

రాగి పిండి – అర కప్పు

కందిపప్పు – పావు కప్పు

నీళ్లు – తగినన్ని

ఉప్పు – రుచికి సరిపడా

మజ్జిగ లేదా పాలు – ఒక కప్పు (మీ ఇష్టాన్ని బట్టి)

పోపు కోసం: కొద్దిగా జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకు, ఒక పచ్చిమిర్చి

తయారీ విధానం..

మొదటగా కందిపప్పును శుభ్రంగా కడిగి, కాస్త మెత్తగా ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఒక గిన్నెలో రాగి పిండిని వేసి, తగినన్ని నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా పలచగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు పొయ్యి మీద గిన్నె పెట్టి రెండు కప్పుల నీటిని బాగా మరిగించాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు, ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న రాగి పిండి మిశ్రమాన్ని అందులో పోస్తూ గరిటతో తిప్పుతూ ఉండాలి.

మంటను చిన్నగా ఉంచి, రాగి పిండి పచ్చివాసన పోయి చిక్కబడే వరకు ఉడికించాలి. ఆపై ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న కందిపప్పును కూడా ఇందులో వేసి బాగా కలపాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించి దించేయాలి. చల్లారిన తర్వాత ఇందులో మజ్జిగ కలుపుకుని తాగితే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. మరింత రుచి కోసం కొద్దిగా నూనెలో జీలకర్ర, ఆవాలు, కరివేపాకుతో పోపు పెట్టుకుని జావలో కలుపుకోవచ్చు.

డయాబెటిస్, బరువు తగ్గడానికి ఎలా సహాయపడుతుంది?

రాగులలో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఈ జావ తాగినప్పుడు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోకుండా అదుపులో ఉంటాయి. అలాగే ఇందులో పీచు పదార్థం (ఫైబర్) పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల, ఇది తాగిన తర్వాత చాలా సమయం వరకు కడుపు నిండినట్లు అనిపిస్తుంది. ఫలితంగా అతిగా తినాలనే కోరిక తగ్గి, బరువు సులభంగా అదుపులోకి వస్తుంది. కందిపప్పులో ఉండే ప్రోటీన్లు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందించి కండరాల పుష్టికి తోడ్పడతాయి.

కృత్రిమ పానీయాలు, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ వైపు పరుగులు తీసే నేటి తరానికి ఈ రాగి-కందిపప్పు జావ ఒక అద్భుతమైన సంప్రదాయ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ ఆప్షన్. ఇది కేవలం మధుమేహ రోగులకే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలనుకునే పిల్లలకు, వృద్ధులకు కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. రేపటి నుంచే మీ ఉదయాన్ని ఈ హెల్తీ జావతో ప్రారంభించి, ఆరోగ్యకరమైన మార్పును మీరే గమనించండి.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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