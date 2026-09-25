Bone Health: మోకాళ్ల నుంచి కట్ కట్ శబ్దాలు వస్తున్నాయా? ఈ అలవాట్లు మార్చుకోండి
Bone Health: నేటి ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో చిన్న వయసులోనే ఎముకలు బలహీనపడటం సర్వసాధారణమైపోయింది.
Bone Health: నేటి ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో చిన్న వయసులోనే ఎముకలు బలహీనపడటం సర్వసాధారణమైపోయింది. ముఖ్యంగా 35 ఏళ్ల వయసు దాటిన తర్వాత చాలా మందిలో మోకాళ్ల నుంచి కట్-కట్ అనే శబ్దాలు రావడం, కీళ్ల నొప్పులు వేధించడం వంటి సమస్యలు కనిపిస్తుంటాయి. ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్లు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం.. 35 ఏళ్ల వయసు దాటిన తర్వాత శరీరంలో పాత ఎముక తొలగిపోయి కొత్త ఎముక తయారయ్యే సహజ సిద్ధమైన ప్రక్రియలో మార్పులు వస్తాయి. అందుకే ఈ వయసు దాటిన వారు తమ ఎముకల ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండటం ఎంతో ముఖ్యం.
డైట్లో క్యాల్షియం, విటమిన్ డి ప్రాముఖ్యత
ఎముకలను దృఢంగా ఉంచడంలో క్యాల్షియం, విటమిన్ డి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. మన ఆహారంలో క్యాల్షియం లోపం రాకుండా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. దీనికోసం పాలు, పెరుగు, పన్నీర్, రాగి, నువ్వులు, ఆకుకూరలను క్రమం తప్పకుండా ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలి. కేవలం క్యాల్షియం ఉంటే సరిపోదు, శరీరం దాన్ని గ్రహించాలంటే విటమిన్ డి కూడా చాలా అవసరం. దీనికోసం తగినంత ఎండలో గడపడంతో పాటు, ఆరోగ్యకరమైన ఆహార పదార్థాలు, అవసరమైతే డాక్టర్ సూచన మేరకు విటమిన్ డి సప్లిమెంట్లను తీసుకోవచ్చు.
వ్యాయామం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి
ఎముకలు బలంగా ఉండాలంటే శారీరక శ్రమ చాలా అవసరం. రోజువారీ దినచర్యలో వ్యాయామాన్ని భాగం చేసుకోవాలి. వేగంగా నడవడం, మెట్లు ఎక్కడం, డ్యాన్స్ చేయడం, స్ట్రెంత్ ట్రైనింగ్ వంటి వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల ఎముకలు పటిష్టంగా మారతాయి. అలాగే శరీర సమతుల్యతను పెంచే వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల కింద పడిపోయే ప్రమాదాలు, ఎముకలు విరిగే రిస్క్ చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఇవే కాకుండా ధూమపానం, మద్యపానం వంటి చెడు అలవాట్లకు దూరంగా ఉండటం ఎముకల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచిది.
ఎప్పుడు డాక్టర్ను సంప్రదించాలి?
ఒకవేళ మీ కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఆస్టియోపోరోసిస్ (ఎముకల గుల్లబారే వ్యాధి) చరిత్ర ఉంటే, లేదా మీకు ఎప్పుడైనా ఫ్రాక్చర్ జరిగి ఉంటే, అలాగే చిన్న వయసులోనే మెనోపాజ్ వంటి సమస్యలు ఎదురైతే వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించి బోన్ హెల్త్ చెకప్ చేయించుకోవడం మంచిది. వైద్యుల సలహా మేరకు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే భవిష్యత్తులో ఎముకలు బలహీనపడకుండా ముందే కాపాడుకోవచ్చు.