Health Tips: కంటి చూపు మసకబారుతోందా? ఇది ప్రాణాంతక సంకేతం కావచ్చు!
Health Tips: కంటి చూపు అకస్మాత్తుగా మసకబారడం లేదా పూర్తిగా కనబడకుండా పోవడం అనేది సామాన్యమైన సమస్య కాదు. ఇది మెదడుకు వచ్చే స్ట్రోక్కు ఒక హెచ్చరిక కావచ్చునని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
Health Tips: చాలామంది కంటి చూపు అకస్మాత్తుగా మసకబారినప్పుడు లేదా కొద్దిసేపు కనబడకుండా పోయినప్పుడు కంటికి సంబంధించిన చిన్న సమస్య అని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. అయితే, ఇలా ఒక్క కంటిలో చూపులో మార్పు రావడం అనేది గుండె లేదా మెదడు ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన తీవ్రమైన హెచ్చరిక కావచ్చు. దీనిని వైద్య పరిభాషలో 'అమరోసిస్ ఫ్యూగాక్స్' అని పిలుస్తారు. ఇది ప్రధానంగా కంటికి రక్తాన్ని సరఫరా చేసే ధమనులలో అడ్డంకులు ఏర్పడటం వల్ల సంభవిస్తుంది.
కంటికి రక్తం అందించే ధమనిలో చిన్నపాటి గడ్డలు లేదా కొవ్వు పదార్థాలు పేరుకుపోవడం వల్ల తాత్కాలికంగా రక్త ప్రసరణ ఆగిపోతుంది. ఫలితంగా ఆ వ్యక్తికి ఒక్క కంటి చూపు అకస్మాత్తుగా మసకబారడం లేదా పూర్తిగా కనబడకుండా పోవడం జరుగుతుంది. ఈ పరిస్థితి కొద్ది నిమిషాల నుంచి గంటల వ్యవధిలో తగ్గిపోవచ్చు, కానీ దీనిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విస్మరించకూడదు. ఇది భవిష్యత్తులో రాబోయే భారీ స్ట్రోక్కు సూచన కావచ్చు.
మెదడుకు సరఫరా చేసే రక్తనాళాలలో సమస్య ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవారిలో ఇటువంటి ప్రమాదాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. చూపు మసకబారడంతో పాటు ముఖం ఒకవైపు పడిపోవడం, మాట తడబడటం, ఒక చేతిలో బలహీనత వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే అత్యవసర చికిత్స పొందాలి.
కాగా, శరీరంలో వచ్చే చిన్నపాటి మార్పులను కూడా గమనించడం వల్ల పెద్ద ప్రమాదాలను తప్పించుకోవచ్చు. కంటి చూపులో ఇటువంటి ఆకస్మిక మార్పులు గమనించిన వెంటనే ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యులను సంప్రదించండి. సకాలంలో వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం ద్వారా స్ట్రోక్ ముప్పును నివారించి ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చు.