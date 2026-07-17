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Kidney: మూత్రంలో రక్తం పడుతోందా? అది కిడ్నీ క్యాన్సర్ సంకేతం కావచ్చు!

Kidney: మూత్రంలో రక్తం పడటాన్ని వైద్య పరిభాషలో 'హేమటూరియా' అని పిలుస్తారు. ఇది సాధారణ సమస్యగా అనిపించినప్పటికీ, కొన్నిసార్లు కిడ్నీ క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధులకు సంకేతం కావచ్చునని యూరాలజిస్టులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Ravi
By Ravi
Published on: 17 July 2026 9:46 AM IST
Kidney
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Kidney: మూత్రంలో రక్తం పడుతోందా? అది కిడ్నీ క్యాన్సర్ సంకేతం కావచ్చు!

Kidney: చాలామంది మూత్రంలో రక్తం పడటాన్ని ఏదో ఇన్ఫెక్షన్ అని లేదా సాధారణ సమస్య అని భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కానీ, వైద్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మూత్రంలో రక్తం కనిపించడం అనేది ఎప్పుడూ ఒక హెచ్చరికగానే పరిగణించాలి. దీనిని 'హేమటూరియా' అని పిలుస్తారు. ఇది కిడ్నీలో రాళ్లు, ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల రావచ్చు, అయితే అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇది కిడ్నీ క్యాన్సర్‌కు ఒక ప్రాథమిక సంకేతం కావచ్చు.

కిడ్నీ క్యాన్సర్ అనేది ప్రారంభ దశలో ఎటువంటి నొప్పిని కలిగించదు. దీనివల్ల మూత్రంలో రక్తం కనిపించడం అనేది రోగికి తెలిసే మొదటి లక్షణం కావొచ్చు. క్యాన్సర్ గడ్డలు కిడ్నీ లోపల ఏర్పడి, రక్తనాళాలపై ఒత్తిడి పెంచడం వల్ల మూత్రంతో పాటు రక్తం బయటకు వస్తుంది. నొప్పి లేకున్నా సరే, రక్తం పడటం గమనిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. దీనికి తోడు వెన్నునొప్పి, అలసట, బరువు తగ్గడం వంటి లక్షణాలు ఉంటే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని గుర్తించాలి.

యూరాలజిస్టులు దీనిని నిర్ధారించడానికి అల్ట్రాసౌండ్, సిటి స్కాన్, మూత్ర పరీక్షలు వంటివి సూచిస్తారు. ప్రారంభ దశలోనే క్యాన్సర్‌ను గుర్తిస్తే, చికిత్స సులభతరం అవుతుంది. ధూమపానం, స్థూలకాయం, అధిక రక్తపోటు వంటివి కిడ్నీ క్యాన్సర్ ముప్పును పెంచుతాయి. కాబట్టి, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి పాటించడం చాలా అవసరం. మూత్రంలో రక్తం పడటాన్ని చిన్న సమస్యగా చూసి ఆలస్యం చేయకండి.

కాగా, మీ శరీరం ఇచ్చే సూచనలను అర్థం చేసుకోవడం ప్రాణాలను కాపాడుతుంది. మూత్రంలో రక్తం పడటం గమనిస్తే వెంటనే యూరాలజిస్ట్‌ను కలిసి పరీక్షలు చేయించుకోండి. ఏ చిన్న అనుమానం ఉన్నా నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం ద్వారా భవిష్యత్తులో వచ్చే పెద్ద ఆరోగ్య ముప్పుల నుండి సురక్షితంగా ఉండవచ్చు.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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