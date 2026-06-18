Health Tips: గ్యాస్, ఎసిడిటీతో బాధపడుతున్నారా.? ఈ ఫుడ్స్ డైట్లో చేర్చితే చాలు..
Health Tips: మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా చాలామంది జీర్ణ సమస్యలతో తీవ్రంగా బాధపడుతున్నారు.
Best High-Fiber Foods: ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగా చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య జీర్ణ సంబంధిత వ్యాధులు. ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ఏదో ఒక పనిలో బిజీగా ఉంటూ, సమయానికి పౌష్టిక భోజనం చేయకపోవడం, నూనెలు ఎక్కువగా ఉండే జంక్ ఫుడ్స్ విపరీతంగా తినడం, కనీస శారీరక శ్రమ పూర్తిగా తగ్గడం వల్ల గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, మలబద్ధకం లాంటి ఇబ్బందులు సర్వసాధారణంగా మారిపోయాయి. అయితే, ఇలాంటి రకరకాల జీర్ణశయాంతర సమస్యలన్నింటికీ ఎలాంటి మందులు వాడకుండా సహజసిద్ధంగా చెక్ పెట్టాలంటే మన రోజువారీ డైట్లో కచ్చితంగా ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే పౌష్టికాహారాన్ని తీసుకోవడం ఎంతో అత్యవసరం. ప్రతిరోజూ తగిన మోతాదులో ఫైబర్ ఉన్న ఆహారాలు నిత్యం తీసుకుంటే మన జీర్ణవ్యవస్థ ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా చురుకుగా పనిచేస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. పీచు పదార్థం మనం తిన్న ఆహారాన్ని పేగుల్లో సులభంగా జీర్ణం చేయడమే కాకుండా, పేగుల కదలికలను గణనీయంగా మెరుగుపరిచి దీర్ఘకాలిక మలబద్ధకం దరిచేరకుండా మనల్ని ఎల్లప్పుడూ కాపాడుతుంది.
ఫైబర్ వల్ల కేవలం పొట్టకు, జీర్ణ వ్యవస్థకు మాత్రమే కాకుండా శరీరంలోని ఇతర కీలకమైన ప్రధాన అవయవాలకు కూడా ఎన్నో అద్భుతమైన లాభాలు దాగి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పీచు పదార్థం ఎక్కువగా ఉండే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం ప్రతిరోజూ తీసుకోవడం గుండె ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని, గుండెపోటు లాంటి సమస్యలను ఇది తగ్గిస్తుందని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. రక్తనాళాల్లో, శరీరంలో పేరుకుపోయిన చెడు కొలెస్ట్రాల్ను కరిగించి, రక్తప్రసరణ శరీరమంతటా సజావుగా సాగేలా చేయడంలో ఫైబర్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీనితో పాటుగా, ప్రస్తుతం చాలామందిని వేధిస్తున్న డయాబెటిస్ లేదా మధుమేహంతో బాధపడేవారికి కూడా ఇది ఒక అద్భుతమైన దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. రక్తంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ను ఎప్పటికప్పుడు కంట్రోల్లో ఉంచడంలో ఈ ఫైబర్ ఫుడ్స్ ఎంతగానో సాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మనం తిన్న ఆహారం నుంచి రక్తంలోకి గ్లూకోజ్ ఒక్కసారిగా భారీగా విడుదల కాకుండా ఈ పీచు పదార్థం సమర్థవంతంగా నియంత్రిస్తుంది.
తాజా పండ్లు, ఆకుకూరల్లో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా రోజువారీ ఆహారంలో యాపిల్స్, బేరి, అరటిపండ్లు, అవకాడో, స్ట్రాబెర్రీ లాంటి పండ్లను రెగ్యులర్గా తినడం తప్పనిసరిగా అలవాటు చేసుకోవాలి. అలాగే కూరగాయల విషయానికి వస్తే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే బ్రొకలీ, క్యారెట్, చిలగడదుంపలతో పాటుగా విటమిన్లు నిండి ఉండే అన్ని రకాల ఆకుకూరలను మన మధ్యాహ్న భోజనంలో తప్పనిసరిగా భాగం చేసుకోవాలని, అప్పుడే సంపూర్ణ పోషణ అందుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కేవలం పండ్లు కూరగాయలే కాకుండా, పోషకాల గనిగా పిలిచే చియా సీడ్స్, మంచి కొవ్వులు ఉండే బాదం పప్పు, ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్లో తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఓట్స్ వంటివి కూడా మన రోజువారీ ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఇలా సమతుల్యమైన ఆహారం నిత్యం తీసుకోవడం ద్వారా శరీరానికి కావాల్సిన పీచు పదార్థం పుష్కలంగా అందుతుంది.
అయితే, పీచు పదార్థం ఆరోగ్యానికి మంచిది కదా అని పరిమితికి మించి అతిగా తీసుకోకూడదు, అలాగని మరీ తక్కువగా కూడా అస్సలు తీసుకోకూడదు. ప్రతి మనిషి తన శరీర బరువు, వయసును బట్టి రోజుకు సగటున 25 నుంచి 38 గ్రాముల వరకు ఫైబర్ కచ్చితంగా తీసుకోవాలని డైటీషియన్లు, నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.