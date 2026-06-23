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Health Tips: రోజూ బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగితే జరిగేది ఇదే.. రక్తం శుద్ధి అవ్వడమే కాదు, కొండంత శక్తి!

Health Tips: బీట్‌రూట్ ఒక అద్భుతమైన భూగర్భ దుంప కూరగాయ. ఐరన్, కాల్షియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండే బీట్‌రూట్ తినడం వల్ల రక్తపోటు అదుపులో ఉండటమే కాకుండా ముఖంపై గ్లో వస్తుంది.

Arun Chilukuri
Published on: 23 Jun 2026 4:47 PM IST
Health Tips
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Health Tips: రోజూ బీట్‌రూట్ జ్యూస్ తాగితే జరిగేది ఇదే.. రక్తం శుద్ధి అవ్వడమే కాదు, కొండంత శక్తి!

Health Tips: బీట్‌రూట్ ఒక అద్భుతమైన భూగర్భ దుంప కూరగాయ. చాలా మందికి దీని ప్రత్యేకమైన రుచి నచ్చకపోవచ్చు, కానీ ఇందులో దాగున్న పోషక విలువలు మరియు ఆరోగ్య రహస్యాలు తెలిస్తే ఖచ్చితంగా దీనిని మీ డైట్‌లో భాగం చేసుకుంటారు. బీట్‌రూట్‌ను కూరగా వండుకుని, పచ్చిగా సలాడ్ రూపంలో లేదా అమృతం లాంటి జ్యూస్ రూపంలో మన శరీరానికి అందించవచ్చు.

బీట్‌రూట్‌లో శరీరానికి మేలు చేసే కాల్షియం, ఐరన్ మరియు శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మీరు 100 గ్రాముల బీట్‌రూట్ తీసుకుంటే కేవలం 43 క్యాలరీలు మరియు 0.2 గ్రాముల కొవ్వు మాత్రమే లభిస్తాయి. దీనివల్ల శరీర బరువు పెరిగే అవకాశమే ఉండదు. పైగా, శారీరక ఎదుగుదలకు కావలసిన ముఖ్యమైన ప్రొటీన్లు కూడా ఇందులో లభిస్తాయి.

బీట్‌రూట్ తినడం వల్ల కలిగే 7 అద్భుత లాభాలు:

1. రోగనిరోధక శక్తి పెంపు (Immunity Booster)

బీట్‌రూట్ క్రమంతప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి అద్భుతంగా పెరుగుతుంది. ఇది వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చే సీజనల్ వ్యాధులు, వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా మనల్ని రక్షిస్తుంది.

2. మలబద్ధకం, కడుపు సమస్యలకు చెక్

తరచుగా మలబద్ధకం (Constipation) మరియు గ్యాస్ వంటి జీర్ణక్రియ సమస్యలతో బాధపడేవారికి బీట్‌రూట్ ఒక గొప్ప వరప్రసాదం. ఇందులో ఉండే పీచుపదార్థం (ఫైబర్) జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరిచి, కడుపును ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.

3. ఇన్‌స్టంట్ ఎనర్జీ (సహజ చక్కెర)

బీట్‌రూట్‌లో సహజసిద్ధమైన చక్కెర ఉంటుంది. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ షుగర్‌లా హాని చేయకుండా, మన శరీరానికి అవసరమైన తక్షణ శక్తిని (Instant Energy) అందించడానికి ఇంధనంలా పనిచేస్తుంది.

4. హై బీపీ కంట్రోల్ (High Blood Pressure)

అధిక రక్తపోటు (High BP) సమస్యతో సతమతమయ్యే వారు ప్రతిరోజూ బీట్‌రూట్ సలాడ్ లేదా ఒక గ్లాసు జ్యూస్ తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కొద్ది రోజుల్లోనే మీ బ్లడ్ ప్రెజర్ అదుపులోకి వస్తుంది.

5. అలసట, బలహీనత దూరం

రోజువారీ పనుల వల్ల తరచుగా తీవ్ర అలసట లేదా నీరసానికి గురయ్యే వారికి బీట్‌రూట్ దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. ఇది శరీరానికి కావలసిన స్టామినాను అందిస్తుంది.

6. రక్తం శుద్ధి, ఆక్సిజన్ స్థాయిల పెంపు

బీట్‌రూట్ తినడం వల్ల శరీరంలో రక్తం శుద్ధి అవ్వడమే కాకుండా, రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ మెరుగుపడుతుంది. ఇది రక్తంలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలను పెంచి అవయవాలన్నింటినీ చురుగ్గా ఉంచుతుంది. రక్తహీనత (Anemia) సమస్య కూడా తొలగిపోతుంది.

7. ముఖంలో గ్లో.. జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది!

ఆరోగ్యానికే కాకుండా బీట్‌రూట్ మన అందాన్ని పెంపొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. దీనిలోని పోషకాలు జుట్టు రాలడాన్ని (Hair fall) తగ్గించి, కుదుళ్లను బలంగా మారుస్తాయి. అలాగే చర్మానికి మంచి రంగును ఇస్తూ, ముఖంపై అద్భుతమైన గ్లో తెస్తాయి.

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Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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