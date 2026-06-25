రుచితో పాటు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే స్పెషల్ కర్రీ.. పిల్లలు లంచ్బాక్స్ ఖాళీ చేయాల్సిందే!
Moong Dal Ridge Gourd Recipe: ఆరోగ్యం, రుచి కలగలిసిన ఇలాంటి సాంప్రదాయ వంటకాలు పిల్లల ఎదుగుదలకు ఎంతో తోడ్పడతాయి.
Beerakaya Pesara Pappu Recipe: ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే తల్లులకు ఎదురయ్యే అతిపెద్ద సవాలు.. పిల్లల లంచ్బాక్స్లోకి ఏం వండాలి? వారు ఇష్టంగా తింటూనే, శరీరానికి కావలసిన పోషకాలు అందేలా చేయడం ఎలా? ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ మన సాంప్రదాయ వంటింట్లో ఒక అద్భుతమైన సమాధానం ఉంది. అదే నోరూరించే 'బీరకాయ పెసరపప్పు' కూర. చపాతీ, అన్నం ఇలా దేనిలోకైనా అమృతంలా సరిపోయే ఈ వంటకం, పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని రెట్టింపు చేయడమే కాకుండా ప్లేట్లను ఇట్టే ఖాళీ చేయిస్తుంది.
కావలసిన పదార్థాలు..
ఈ రుచికరమైన, తేలికపాటి వంటకాన్ని తయారు చేయడానికి మనకు ఎక్కువ సమయం పట్టదు. ఇంట్లో ఉండే సాధారణ వస్తువులతోనే దీనిని సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.
లేత బీరకాయలు: అర కిలో
పెసరపప్పు: అర కప్పు
ఉల్లిపాయ ముక్కలు: అర కప్పు
పచ్చిమిర్చి: 3 లేదా 4
టమోటా ముక్కలు: అర కప్పు
అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద: ఒక స్పూన్
పోపు దినుసులు (ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు): ఒక టేబుల్ స్పూన్
పసుపు: పావు స్పూన్
కారం: ఒక స్పూన్
ఉప్పు: తగినంత
కరివేపాకు, కొత్తిమీర: తగినంత
నూనె లేదా నెయ్యి: రెండు టేబుల్ స్పూన్స్
సులువైన తయారీ విధానం..
పప్పు, ముక్కల సిద్ధం చేయడం ఈ కూర వండటానికి ముందుగా పెసరపప్పును శుభ్రంగా కడిగి కనీసం 15 నుంచి 20 నిమిషాల పాటు నీటిలో నానబెట్టుకోవాలి. పప్పు నానితే కూర త్వరగా ఉడకడమే కాకుండా మెత్తగా క్రీమీగా మారుతుంది. ఈలోగా బీరకాయలపైన ఉన్న పొట్టును తేలికగా గీరి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
కమ్మని పోపు సువాసనలు ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ఒక బాణలి పెట్టుకుని నూనె లేదా నెయ్యి వేయాలి. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, మినపప్పు, కరివేపాకు వేసి చిటపటలాడే వరకు వేయించాలి. ఆ తర్వాత సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి చీలికలు వేసి దోరగా వేయించుకోవాలి. ఇవి కాస్త రంగు మారిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు చక్కగా తిప్పాలి.
బీరకాయ, పెసరపప్పుల కలయిక పోపు వేగిన తర్వాత అందులో టమోటా ముక్కలు, పసుపు, తగినంత ఉప్పు వేసి టమోటాలు మెత్తబడే వరకు మగ్గనివ్వాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పును, కోసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలను బాణలిలో వేసి బాగా కలపాలి. బీరకాయలో సహజంగానే నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి ఆ నీటితోనే పప్పు, ముక్కలు చక్కగా ఉడుకుతాయి. అవసరమైతే కొద్దిగా నీళ్లు చల్లుకుని మూత పెట్టి చిన్న మంటపై పది నిమిషాలు ఉడికించాలి. చివరగా కారం, కొత్తిమీర చల్లుకుని దించేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన కూర సిద్ధం.
లంచ్బాక్స్కు ఎందుకు ఉత్తమం?
బీరకాయలో పీచుపదార్థాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది పిల్లల జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. అదే సమయంలో పెసరపప్పు శరీరానికి అవసరమైన మేలైన ప్రొటీన్లను అందిస్తుంది. మసాలాలు ఎక్కువగా ఉండవు కాబట్టి మధ్యాహ్నం పూట తిన్నా కూడా కడుపులో చాలా తేలికగా, హాయిగా ఉంటుంది. చపాతీల్లోకి రోల్లా చేసి ఇస్తే పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు.
ఆరోగ్యం, రుచి కలగలిసిన ఇలాంటి సాంప్రదాయ వంటకాలు పిల్లల ఎదుగుదలకు ఎంతో తోడ్పడతాయి. నూనెలు, మసాలాలతో కూడిన జంక్ ఫుడ్కు బదులుగా.. ఇంట్లోనే కేవలం ఇరవై నిమిషాల్లో సిద్ధమయ్యే ఈ బీరకాయ పెసరపప్పు కూరను వండి పెట్టండి. మీ పిల్లల ఆరోగ్యానికి మీరు ఇచ్చే అద్భుతమైన కానుక ఇదే అవుతుంది!