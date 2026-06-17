Barley Payasam: పాతకాలపు అమృతం.. ఒక్క గ్లాస్ తాగారంటే ఒంట్లో నీరసం మటుమాయం!
Barley Payasam: ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ధాన్యాలలో బార్లీ ఒకటి. శరీరానికి చలవ చేయడంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతతను ఇవ్వడంలో బార్లీ ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
Barley Payasam: ఈ ఆధునిక కాలంలో వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరినీ వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్యలు మానసిక ఒత్తిడి, విపరీతమైన అలసట, నీరసం. రోజువారీ పరుగుల జీవితంలో శరీరం, మనస్సు రెండు కూడా తీవ్రమైన అలసటకు లోనవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో మన పూర్వీకులు ఇంగ్లీష్ మందుల జోలికి వెళ్లకుండా, వంటింట్లోనే ఆరోగ్య రహస్యాలను వెతుక్కునేవారు. అప్పట్లో నీరసంగా ఉన్నప్పుడు, ఆందోళనగా అనిపించినప్పుడు తక్షణ ఉపశమనం కోసం ఒక అద్భుతమైన సాంప్రదాయ వంటకాన్ని చేసుకుని తినేవారు. అదే ఎంతో రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన "బార్లీ పాయసం".
ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ధాన్యాలలో బార్లీ ఒకటి. శరీరానికి చలవ చేయడంతో పాటు మానసిక ప్రశాంతతను ఇవ్వడంలో బార్లీ ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. మరి ఆలస్యం చేయకుండా, అన్ని వయసుల వారికి అమృతంతో సమానమైన ఈ పురాతన పాయసానికి కావాల్సిన పదార్థాలు, దాని తయారీ విధానం గురించి ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
పాయసానికి కావాల్సిన ముఖ్యమైన పదార్థాలు..
ఈ సాంప్రదాయ వంటకానికి పెద్దగా ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మన ఇంట్లో దొరికే సాధారణ వస్తువులతోనే దీనిని ఎంతో రుచిగా తయారు చేసుకోవచ్చు.
బార్లీ గింజలు – ఒక చిన్న కప్పు
పాలు – అర లీటరు
బెల్లం తురుము – రుచికి సరిపడా
యాలకుల పొడి – ఒక స్పూన్
నెయ్యి – రెండు చెంచాలు
జీడిపప్పు, కిస్మిస్, బాదం ముక్కలు – తగినన్ని
పచ్చి కొబ్బరి తురుము – కొద్దిగా (ఐచ్ఛికం)
బార్లీని ఉడికించుకునే పద్ధతి..
బార్లీ పాయసం పర్ఫెక్ట్గా కుదరాలంటే ముందుగా బార్లీ గింజలను బాగా కడిగి, కనీసం నాలుగు గంటల పాటు నీళ్లలో నానబెట్టాలి. ఇలా నానబెట్టడం వల్ల గింజలు మెత్తబడి త్వరగా ఉడుకుతాయి. ఆ తర్వాత నానిన బార్లీని ఒక ప్రెజర్ కుక్కర్లో వేసి, రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి ఐదు విజిల్స్ వచ్చే వరకు బాగా ఉడికించాలి. బార్లీ ఎంత మెత్తగా ఉడికితే పాయసం అంత అద్భుతమైన రుచితో నోట్లో కరిగిపోతుంది.
పాలు, బెల్లం కలయికతో పాయసం తయారీ..
ఇప్పుడు ఒక పెద్ద గిన్నె తీసుకుని పాలు పోసి బాగా మరిగించాలి. పాలు బాగా మరిగిన తర్వాత, మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న బార్లీని అందులో వేయాలి. మంటను మధ్యస్థంగా ఉంచి కనీసం పదిహేను నిమిషాల పాటు ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఈ లోగా మరొక చిన్న గిన్నెలో బెల్లం తురుము తీసుకుని, కొద్దిగా నీరు పోసి కరిగించాలి. బెల్లంలో ఉండే నలకలు, మలినాలు పోవడానికి ఆ నీటిని వడకట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ బెల్లం నీటిని మరుగుతున్న పాలు-బార్లీ మిశ్రమంలో పోస్తూ బాగా కలపాలి. బెల్లం వేసిన తర్వాత సన్నని మంటపై మరో ఐదు నిమిషాలు ఉడికించి, చివరగా మంచి సువాసన కోసం యాలకుల పొడి చల్లుకోవాలి.
డ్రై ఫ్రూట్స్ తాలింపుతో ముగింపు..
మరొక చిన్న కడాయిలో కొద్దిగా నెయ్యి వేడి చేసి, అందులో జీడిపప్పు, కిస్మిస్, బాదం పప్పు ముక్కలను వేసి దోరగా, బంగారు రంగు వచ్చే వరకు వేయించాలి. ఈ వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ను నెయ్యితో సహా పాయసంలో వేసి కలపాలి. ఈ పాయసం రుచిని మరింత పెంచడానికి కొద్దిగా పచ్చి కొబ్బరి తురుమును కూడా జోడించవచ్చు. అంతా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టేయాలి.
ఈ బార్లీ పాయసాన్ని వేడి వేడిగా తింటే ఆ రుచే వేరుగా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లేదా చల్లగా తినాలనుకుంటే దీనిని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుని కూడా ఆస్వాదించవచ్చు. వారంలో కనీసం ఒక్కసారైనా ఈ పాయసాన్ని పిల్లలకు, పెద్దలకు తినిపిస్తే శరీరానికి కావలసిన పూర్తి శక్తి లభిస్తుంది. ఒత్తిడి తగ్గి మనస్సు ప్రశాంతంగా మారుతుంది. కాబట్టి, ఈ రోజే మీ ఇంట్లో ఈ ఆరోగ్యకరమైన పురాతన వంటకాన్ని ప్రయత్నించి చూడండి!