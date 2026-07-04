తాతల నాటి ఆరోగ్య రహస్యం.. అన్నంలోకి ఈ పచ్చటి తింటే అమృతమే!
Traditional Food: ఉరుకులు పరుగుల ఆధునిక జీవితంలో ఏవేవో ఆధునిక వంటకాలు వస్తున్నా, మన పాతకాలపు రుచులకు ఉండే మజానే వేరు.
Traditional Food: తెలుగువారి ఇళ్లలో గోంగూర పచ్చడి కనిపిస్తే చాలు, నోట్లో నీళ్లు ఊరాల్సిందే. మన తాతల కాలం నాటి పల్లెటూరి రుచులను గుర్తు చేస్తూ, తరతరాలుగా వంటింట్లో అగ్రస్థానం సంపాదించుకున్న ఒక అద్భుతమైన సాంప్రదాయ వంటకం "పులిహోర గోంగూర". ఈ పచ్చడిని సరైన కొలతలతో, నువ్వుల నూనె వేసి చేసుకుంటే వచ్చే ఆ టేస్టే వేరు.
ఉరుకులు పరుగుల ఆధునిక జీవితంలో ఏవేవో ఆధునిక వంటకాలు వస్తున్నా, మన పాతకాలపు రుచులకు ఉండే మజానే వేరు. అందుకే మన పెద్దలు పచ్చళ్లకు అంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చేవారు. అందులోనూ నోటికి పుల్లపుల్లగా, కారంగా తగిలే గోంగూర పచ్చడి ఉంటే ఆ రోజు అన్నం మొత్తం దాంతోనే తినేయాలనిపిస్తుంది. అయితే చాలామందికి గోంగూర పచ్చడిని పక్కా పల్లెటూరి శైలిలో చేయడం తెలియదు. అమ్మమ్మల నాటి పద్ధతిలో, నోరూరించేలా ఈ "పులిహోర గోంగూర"ను ఎలా చేసుకోవాలో, దానికి కావాల్సిన పదార్థాల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
పచ్చడికి కావాల్సిన పదార్థాలు..
ఈ సాంప్రదాయ పచ్చడిని మరింత రుచిగా మార్చడానికి సరైన కొలతలు చాలా ముఖ్యం. ముందుగా మూడు కట్టల తాజా గోంగూర ఆకులను వలుచుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. దాంతో పాటు కొద్దిగా చింతపండు, 10 ఎండు మిరపకాయలు, 4 పచ్చిమిరపకాయలు, 10 వెల్లుల్లి రెబ్బలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. మసాలా కోసం పావు చెంచా మెంతులు, ఒక పెద్ద చెంచా ధనియాలు, ఒక చెంచా జీలకర్ర, ఒక చెంచా ఆవాలు తీసుకోవాలి.
తాలింపు (పోపు) కోసం ఒక పెద్ద చెంచా మినప్పప్పు, ఒక చెంచా శనగపప్పు, నాలుగు కరివేపాకు రెబ్బలు, చిటికెడు ఇంగువ, అర చెంచా పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు మరియు పచ్చడికి ప్రాణమైన ఐదు పెద్ద చెంచాల నువ్వుల నూనెను సిద్ధం చేసుకోవాలి.
తయారీ విధానం: ఇలా చేస్తేనే ఆ రుచి వస్తుంది!
మొదటగా గోంగూర ఆకులను నీళ్లలో శుభ్రంగా కడిగి, తడి లేకుండా కాసేపు ఆరబెట్టాలి. ఆ తర్వాత ఒక బాణలిలో ఎలాంటి నూనె వేయకుండానే గోంగూర ఆకులను వేసి, ఆకుల్లోని నీరంతా పోయి బాగా దగ్గరకు ఉడికేంత వరకు వేయించాలి. ఉడికిన గోంగూరను కాసేపు పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
ఇప్పుడు ఒక చిన్న బాణలిలో కొద్దిగా నూనె వేసి ఎండు మిరపకాయలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, మెంతులు వేసి దోరగా వేయించి మిక్సీలో లేదా రోట్లో వేసి పొడిలా చేసుకోవాలి. అదే బాణలిలో మరికొద్దిగా నూనె వేసి వెల్లుల్లి రెబ్బలను కూడా వేయించాలి. ఇప్పుడు రోట్లో ఉడికించిన గోంగూర, వేయించిన వెల్లుల్లి, సిద్ధం చేసుకున్న మసాలా పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా దంచుకోవాలి. రోటి పచ్చడి అయితేనే దీనికి అసలైన రుచి వస్తుంది.
నోరూరించే తాలింపు.. అన్నంలోకి అమృతం..!
పచ్చడి పూర్తయిన తర్వాత చివరగా పెట్టే పోపు చాలా ముఖ్యం. బాణలిలో నువ్వుల నూనె వేసి కాగాక ఆవాలు, మినప్పప్పు, శనగపప్పు, కరివేపాకు ఆకులు, చిటికెడు ఇంగువ వేసి బాగా వేయించాలి. ఈ వేడివేడి పోపును రోట్లో దంచిన పచ్చడిపై వేసి బాగా కలుపుకోవాలి.
ఈ పచ్చడిని గాలి చొరబడని ఒక గాజు సీసాలో భద్రపరుచుకుంటే వారం రోజుల పాటు ఎంతో ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. దీనిని అన్నంలో కలిపి తింటే అచ్చం పులిహోర తిన్నట్లే ఉంటుంది. వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తిన్నా, లేదా రాత్రి పూట వేడివేడి జొన్న రొట్టెల్లో నంజుకుని తిన్నా దీని రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది.
మన తాతల నాటి ఈ పొలం పచ్చడి కేవలం రుచి మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. గోంగూరలో ఉండే ఐరన్, నువ్వుల నూనెలోని మంచి కొవ్వులు శరీరానికి శక్తిని ఇస్తాయి. మరెందుకు ఆలస్యం, ఈ రోజే మీ వంటింట్లో ఈ సాంప్రదాయ పులిహోర గోంగూర పచ్చడిని ప్రయత్నించి, ఆ పాతకాలపు కమ్మని రుచిని మీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆస్వాదించండి.