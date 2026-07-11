మహిళా పాత్రలపై అనుపమ సీరియల్ నటి అద్రిజా కామెంట్స్
టీవీ సీరియల్స్ లో మహిళా పాత్రల ప్రాధాన్యత, టైప్కాస్ట్ కావడంపై అనుపమ సీరియల్ నటి అద్రిజా రాయ్ చేసిన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు ఇవే.
బుల్లితెరపై నెంబర్ వన్ రేటింగ్తో దూసుకుపోతున్న 'అనుపమ' (Anupamaa) సీరియల్ నటి అద్రిజా రాయ్ (Adrija Roy) ఇండస్ట్రీలో మహిళా పాత్రల ప్రాధాన్యతపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ డైలీ సోప్లో లీడ్ యాక్ట్రెస్ రూపాలీ గంగూలీకి సోదరిగా, 'రాహీ కపాడియా' పాత్రలో నటిస్తూ అద్రిజా విశేష ఆదరణ పొందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ.. ప్రస్తుతం టెలివిజన్ పరిశ్రమలో మహిళా పాత్రలకు ప్రాధాన్యత మరియు వైవిధ్యం పెరుగుతోందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
మారిన ట్రెండ్.. మహిళా పాత్రలకు పెద్దపీట:
ఇండస్ట్రీలో వస్తున్న మార్పుల గురించి అద్రిజా రాయ్ మాట్లాడుతూ.. "ప్రస్తుతం పరిస్థితులు చాలా మెరుగయ్యాయి. మహిళలకు మరింత లోతైన, అర్థవంతమైన పాత్రలు లభిస్తున్నాయి. ఇంకా ఇంప్రూవ్ కావాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ, ప్రేక్షకులు మహిళా ప్రధాన (Women-centric) షోలను ఆదరిస్తున్నారు. ఇది టీవీ పరిశ్రమకు చాలా మంచి సంకేతం" అని పేర్కొన్నారు.
టైప్కాస్ట్ కావడంపై నటి స్పందన:
ఒక పాత్రలో విజయవంతంగా నటిస్తే.. పరిశ్రమలో అదే తరహా పాత్రలకే టైప్కాస్ట్ (పరిమితం) చేయడంపై కూడా అద్రిజా స్పందించారు. "ఒక పాత్ర సక్సెస్ అయితే, మనం అందులో బాగా నటించాం కాబట్టి ఆ పాత్రకే సరిపోతామని జనాలు అనుకోవడం సహజం. అందులో వారి తప్పు లేదు. కానీ ఒక నటిగా నేను విభిన్న పాత్రలు చేస్తూ ప్రేక్షకులను ఆశ్చర్యపరచాలి అనుకుంటాను. ఒకే రకమైన పాత్రల్లో ఇరుక్కుపోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. ప్రతి క్యారెక్టర్లోనూ ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అది నటుడితో పాటు ప్రేక్షకుడిని కూడా థ్రిల్ చేయాలి" అని అద్రిజా వివరించారు.
ప్రాజెక్ట్ల ఎంపికలో నా పంథా ఇదే:
నటులకు ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉన్నప్పుడు తమకు నచ్చిన పాత్రలనే ఎంచుకుంటారని, అయితే కొన్నిసార్లు పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుండి ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు మనం అనుకున్న పాత్ర కాకపోయినా ఆలోచించాల్సి వస్తుందని ఆమె అన్నారు. అటువంటి సమయంలో కాస్త వెనక్కి తగ్గి, మొత్తం ప్రాజెక్ట్ మరియు టీమ్ను అంచనా వేయడం ముఖ్యం అని తెలిపారు. పాత్రను అంగీకరించాలా వద్దా అనే విషయంలో తప్పు ఒప్పులు ఏవీ ఉండవని, అది పూర్తిగా ఆ సమయంలో నటుడి తీసుకునే నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
కనెక్ట్ కాకపోతే రిజెక్ట్ చేస్తా:
పాత్ర నచ్చకపోతే కొన్ని ప్రాజెక్ట్లను సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు అద్రిజా అంగీకరించారు. "నేను కనెక్ట్ కాలేకపోయిన కొన్ని ప్రాజెక్ట్లను వదులుకున్నాను. ఒక పాత్రతో మనం మానసికంగా కనెక్ట్ కానప్పుడు, స్క్రీన్పై మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం చాలా కష్టం. నేను స్క్రీన్పై చేసే పాత్రకు మనస్ఫూర్తిగా కనెక్ట్ అవ్వడం నాకు చాలా ముఖ్యం" అని అద్రిజా రాయ్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.