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Sathvika Ranganathan: రవీంద్ర భారతిలో సత్విక రంగనాథన్ ‘యా దేవి’ నృత్యార్చన.. దివ్య స్త్రీత్వానికి భరతనాట్య నీరాజనం!

Sathvika Ranganathan: హైదరాబాద్ రవీంద్ర భారతిలో భరతనాట్య నర్తకి సత్విక రంగనాథన్ ప్రదర్శించిన ‘యా దేవి’ ఏకపాత్రాభినయం ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 14 July 2026 3:30 AM IST
Sathvika Ranganathan
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Sathvika Ranganathan

Sathvika Ranganathan: నగరంలోని ప్రముఖ సాంస్కృతిక వేదిక రవీంద్ర భారతిలో భరతనాట్య నర్తకి సత్విక రంగనాథన్ ప్రదర్శించిన ‘యా దేవి’ ఏకపాత్రాభినయం ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేసింది. దివ్య స్త్రీత్వం అనే విశిష్ట ఇతివృత్తంతో సాగిన ఈ ప్రదర్శనలో సత్విక తన అద్భుత నృత్య కౌశలంతో దేవి యొక్క వివిధ రూపాలను కళ్ళకు కట్టారు. హైదరాబాద్‌లో జన్మించి, ప్రస్తుతం చెన్నైని నివాసంగా చేసుకున్న సత్విక.. గురువులు హేమమాలినీ ఆర్ని (వాళువూర్ బాణి), ఉమా సత్యనారాయణన్ ల వద్ద శిక్షణ పొంది, భరతనాట్యంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ సాధించారు. దూరదర్శన్ గుర్తింపు పొందిన ఈమె, అంతర్జాతీయ వేదికలపై సైతం ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.

భక్తి, శృంగారాల మేళవింపు:

సాంప్రదాయ భరతనాట్య మార్గంలో సాగిన ఈ ప్రదర్శనలో సత్విక.. సరస్వతి, దుర్గ, లక్ష్మి దేవతల రూపాలలో ఒదిగిపోయారు. చిలుకపచ్చ, ఎరుపు రంగుల బ్రోకేడ్ దుస్తులలో మెరిసిన ఆమె వస్త్రధారణ ఆ సాయంత్రపు భక్తిమయ వాతావరణానికి మరింత శోభను తెచ్చింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఉమా సత్యనారాయణన్ నట్టువాంగం నిర్వహించగా, శ్వేతా ప్రసాద్ గానం, రేణుకా ప్రసాద్ మృదంగం, అనిల్ కుమార్ వయోలిన్ సహకారం అందించారు.

సరస్వతీ వందనంతో ప్రారంభం:

రెగ్గీ జార్జ్ స్వరపరిచిన నాగస్వరవళి రాగంలోని అంజలితో కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. అనంతరం ‘యా కుందేందు’ సరస్వతీ వందనం, స్వామి జ్ఞానదానంద స్వరపరిచిన ‘హంస యుక్త విమాన’ కీర్తనలకు సత్విక చేసిన నృత్యం విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. హంస వాహనంపై వచ్చే విద్యాదేవత హుందాతనాన్ని ఆమె తన అభినయం ద్వారా అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు. కర్ణాటక సంగీతంలో సత్వికకు ఉన్న ప్రావీణ్యం ఆమె నృత్య సున్నితత్వంలో స్పష్టంగా కనిపించింది.

ప్రధాన ఆకర్షణగా ‘దారువర్ణం’:

ఈ నృత్య రూపకంలో హరికేసనల్లూర్ ముత్తయ్య భాగవతార్ ఖమస్ రాగంలో స్వరపరిచిన 'మాటే మలయధ్వజ పాండ్య' అనే దారువర్ణం ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. లయబద్ధమైన జతులు, సాహిత్యం, స్వరాల సమ్మేళనమైన ఈ కృతిలో సత్విక చూపిన అభినయం, మహిషాసుర మర్దినిగా ఆమె ప్రదర్శించిన శారీరక శక్తి ప్రేక్షకులను కట్టిపడేశాయి.

ఆ తర్వాత అన్నమయ్య కీర్తన ‘ఎంత చనవిచ్చితో’ (కళ్యాణి రాగం) ద్వారా ఆలమేలుమంగ, వెంకటేశ్వరుల మధ్య గల ఉల్లాసభరితమైన భక్తి సంబంధాన్ని, పురందరదాసు రచించిన ‘అమ్మ నిమ్మ మనేగాలాళ్ళి’ కృతి ద్వారా కృష్ణుని లీలలను సత్విక తనదైన శైలిలో ప్రదర్శించారు. చివరగా హంసనంది రాగంలోని తిల్లనతో సభను ఉర్రూతలూగిస్తూ, చప్పట్ల మధ్య ఈ ప్రదర్శన ముగిసింది. సాంకేతిక నైపుణ్యంతో పాటు సంప్రదాయంపై ఉన్న అపార నమ్మకానికి ఈ ‘యా దేవి’ ప్రదర్శన ఒక నిదర్శనంగా నిలిచింది.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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