Home లైఫ్ స్టైల్Chocolate Labels: పిల్లలకు చాక్లెట్ కొనిస్తున్నారా? ముందుగా లేబుల్‌లో ఈ విషయాలు పరిశీలించండి

Chocolate Labels: పిల్లలకు చాక్లెట్ కొనిస్తున్నారా? ముందుగా లేబుల్‌లో ఈ విషయాలు పరిశీలించండి

చాక్లెట్, క్యాండీలు కొనుగోలు చేసే ముందు లేబుల్‌లో పదార్థాలు, చక్కెర, కొవ్వు, ఫ్లేవర్లు, ఫ్రూట్ క్లెయిమ్‌లు తప్పనిసరిగా పరిశీలించండి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 14 July 2026 1:50 PM IST
Chocolate Labels
X

Chocolate Labels

చాక్లెట్‌లు, క్యాండీలు కొనుగోలు చేసే ముందు వాటి ప్యాకెట్‌పై ఉన్న లేబుల్‌ను జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలని ఆహార నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇటీవల భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) కొన్ని కంపెనీలకు తప్పుదారి పట్టించే ఆహార క్లెయిమ్‌లు, లేబెలింగ్ ఉల్లంఘనలపై నోటీసులు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో వినియోగదారులు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది.

ముఖ్యంగా 'ప్రీమియం', 'నేచురల్', 'రియల్ ఫ్రూట్' వంటి పదాలు కనిపించినంత మాత్రాన ఉత్పత్తి నిజంగా అదే నాణ్యత కలిగి ఉందని భావించకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్యాకెట్‌పై ఉన్న పదార్థాల వివరాలు, చక్కెర పరిమాణం, ఉపయోగించిన కొవ్వు రకం వంటి అంశాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలని సూచిస్తున్నారు.

చాక్లెట్, క్యాండీ లేబుల్‌పై చూడాల్సిన 6 ముఖ్యమైన విషయాలు

1. పదార్థాల జాబితా (Ingredients)

లేబుల్‌పై పదార్థాలను ఎక్కువ మోతాదు నుంచి తక్కువ మోతాదు వరుసలో పేర్కొంటారు. మొదట్లోనే చక్కెర, గ్లూకోజ్ సిరప్ లేదా ఇతర స్వీటెనర్లు ఉంటే, ఆ ఉత్పత్తిలో చక్కెర అధికంగా ఉన్నట్లు అర్థం.

2. ఆకర్షణీయమైన క్లెయిమ్‌లను మాత్రమే నమ్మవద్దు

'ప్రీమియం', 'నేచురల్', 'రియల్ ఫ్రూట్', 'మేడ్ విత్ మిల్క్' వంటి పదాలు వినియోగదారులను ఆకట్టుకునే మార్కెటింగ్ వ్యూహం కావచ్చు. అసలు నాణ్యతను తెలుసుకోవాలంటే లేబుల్‌ను పూర్తిగా చదవాలి.

3. ఉపయోగించిన కొవ్వు రకం

కొన్ని ఉత్పత్తుల్లో కోకో బటర్‌కు బదులుగా హైడ్రోజనేటెడ్ వెజిటేబుల్ ఫ్యాట్ లేదా ఇతర వృక్ష నూనెలు ఉపయోగిస్తారు. ఇవి రుచి, నాణ్యతపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది.

4. చక్కెర పేర్లను గుర్తించండి

చక్కెరను సుక్రోజ్, గ్లూకోజ్ సిరప్, కార్న్ సిరప్, డెక్స్ట్రోజ్, మాల్టోజ్ వంటి వివిధ పేర్లతో పేర్కొనవచ్చు. ఇలాంటి పదాలు ఎక్కువగా ఉంటే ఉత్పత్తిలో అదనపు చక్కెర మోతాదు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు భావించాలి.

5. కృత్రిమ రంగులు, ఫ్లేవర్లు

రంగురంగుల క్యాండీల్లో కృత్రిమ రంగులు, ఫ్లేవర్లు ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా పిల్లల కోసం కొనుగోలు చేసే సమయంలో ఈ వివరాలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించడం మంచిది.

6. ఫ్రూట్ ఫ్లేవర్ అంటే నిజమైన పండు కాదు

స్ట్రాబెర్రీ, మామిడి, ఆరెంజ్ వంటి పేర్లు ఉన్న క్యాండీల్లో నిజమైన పండ్లకు బదులుగా కేవలం ఫ్లేవరింగ్ పదార్థాలు మాత్రమే ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి లేబుల్‌లోని పదార్థాలను చదివి కొనుగోలు చేయాలి.

Chocolate LabelsCandy LabelsFSSAIFood LabelsCocoa Butter
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X