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మీ శరీరం ఇస్తున్న ఈ 5 హెచ్చరికలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు.. ఐరన్ లోపం కావొచ్చు

ఎప్పుడూ అలసట, తలతిరగడం, పాలిపోయిన చర్మం, ఊపిరి ఆడకపోవడం వంటి లక్షణాలు ఐరన్ లోపానికి సంకేతాలు కావచ్చు. వీటిని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 15 July 2026 1:50 AM IST
5 Iron Deficiency Symptoms You Should Never Ignore
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5 Iron Deficiency Symptoms You Should Never Ignore

శరీరానికి అవసరమైన అత్యంత ముఖ్యమైన ఖనిజాల్లో ఐరన్ (ఇనుము) ఒకటి. ఇది హీమోగ్లోబిన్ తయారీలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. హీమోగ్లోబిన్ రక్తం ద్వారా శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు ఆక్సిజన్‌ను చేరవేస్తుంది. శరీరంలో ఐరన్ స్థాయులు తగ్గితే క్రమంగా కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. వీటిని చాలా మంది సాధారణ సమస్యలుగా భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. అయితే సమయానికి గుర్తించి చికిత్స తీసుకోవడం వల్ల ఐరన్ లోపంతో వచ్చే సమస్యలను నివారించవచ్చు.

1. ఎప్పుడూ అలసటగా అనిపించడం

తగినంత నిద్రపోయినా రోజంతా అలసటగా ఉండటం, చిన్న చిన్న పనులు చేసినా శక్తి తగ్గిపోయినట్లు అనిపించడం ఐరన్ లోపానికి తొలి సంకేతం కావచ్చు. శరీర కణాలకు తగిన ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వల్ల ఈ సమస్య వస్తుంది.

2. చర్మం పాలిపోయినట్లు కనిపించడం

చర్మం, పెదవులు, చిగుళ్లు లేదా కళ్ల దిగువ భాగం సాధారణం కంటే తెల్లగా కనిపిస్తే అది హీమోగ్లోబిన్ తగ్గిన సూచన కావచ్చు. ఐరన్ లోపం వల్ల రక్తంలో ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గి చర్మం పాలిపోయినట్లు కనిపిస్తుంది.

3. తలనొప్పి, తల తిరగడం

మెదడుకు తగిన ఆక్సిజన్ అందకపోతే తరచూ తలనొప్పి, తల తిరగడం లేదా ఒక్కసారిగా లేచినప్పుడు తేలికగా మైకం రావడం వంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు.

4. స్వల్ప శ్రమకే ఊపిరి ఆడకపోవడం

మెట్లు ఎక్కినా, వేగంగా నడిచినా ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా అనిపిస్తే దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు. ఇది ఐరన్ లోపం లేదా ఐరన్ లోపంతో వచ్చే రక్తహీనతకు సంకేతం కావచ్చు.

5. ఏకాగ్రత తగ్గడం

పనిపై దృష్టి నిలకడగా లేకపోవడం, తరచూ మరిచిపోవడం, మెదడు మందగించినట్లు అనిపించడం కూడా ఐరన్ లోపంతో సంబంధం ఉండొచ్చు. మెదడు సక్రమంగా పనిచేయడానికి కూడా తగిన ఆక్సిజన్ అవసరం.

ఎవరిలో ప్రమాదం ఎక్కువ?

అధిక రుతుస్రావం ఉండే మహిళలు

గర్భిణులు

చిన్నపిల్లలు

తరచూ రక్తదానం చేసే వారు

జీర్ణవ్యవస్థ సమస్యలతో బాధపడేవారు

ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోని వారు

ఎప్పుడు వైద్యుడిని సంప్రదించాలి?

పై లక్షణాలు తరచూ కనిపిస్తే స్వయంగా మందులు వాడకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. అవసరమైతే CBC, Serum Ferritin వంటి రక్త పరీక్షల ద్వారా ఐరన్ లోపం లేదా రక్తహీనత ఉందో లేదో నిర్ధారిస్తారు.

గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్య సమస్యలపై వైద్యుల సలహానే తుది నిర్ణయంగా తీసుకోవాలి.

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హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

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