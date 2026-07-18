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Srisailam: శ్రీశైలంలో మీడియాపై ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలి!

Srisailam: శ్రీశైల క్షేత్రంలో మీడియాపై దేవస్థానం ఆంక్షలు విధించడం అన్యాయం. వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని వైఎస్సార్‌సీపీ నేత గంగుమాల శోభన్‌బాబు డిమాండ్.

P NAGESWARA RAO, SRISAILAM
Published on: 18 July 2026 3:08 PM IST
Srisailam
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Srisailam: శ్రీశైలంలో మీడియాపై ఆంక్షలు ఎత్తివేయాలి!

Srisailam: వైయ‌స్ఆర్‌సీపీ ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గంగుమాల శోభన్‌బాబు డిమాండ్

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒకటైన, అష్టాదశ శక్తిపీఠాల్లో స్థానం పొందిన పవిత్ర శ్రీశైల క్షేత్రంలో మీడియాపై ఆంక్షలు విధించడం ఏమాత్రం సమంజసం కాదని వైయ‌స్ఆర్‌సీపీ ఎస్సీ సెల్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గంగుమాల శోభన్‌బాబు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఆయన విడుదల చేసిన ప్రకటనలో దేవస్థానం అధికారులు మీడియాపై విధించిన పరిమితులను వెంటనే ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

ప్రోటోకాల్ పేరుతో వివిధ శాఖలకు చెందిన సిబ్బంది, దళారుల ప్రవేశాన్ని నియంత్రించడంలో విఫలమవుతున్న అధికారులు, ప్రజలకు సమాచారాన్ని చేరవేసే మీడియాపై మాత్రం ఆంక్షలు విధించడం సరైన విధానం కాదని ఆయన విమర్శించారు. భక్తులకు అవసరమైన సమాచారం, దేవస్థానంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు, సమస్యలను ప్రజలకు చేరవేయడంలో మీడియా కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని గుర్తు చేశారు.

శ్రీశైలం వంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్న నేపథ్యంలో మీడియా పాత్ర మరింత పెరిగిందని, అలాంటి మీడియా ప్రతినిధులను అనుమానంతో చూడడం, వారి విధులకు ఆటంకాలు కల్పించడం ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని శోభన్‌బాబు అన్నారు. ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా విలేకరులపై షరతులు విధించడం వల్ల పారదర్శకత దెబ్బతింటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.గత ప్రభుత్వములో ఎటువంటి షరతులు లేకుండా పత్రిక విలేకరులకు ఎంతో ప్రాధాన్యత కలగచేసిందని మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పత్రికా స్వేచ్ఛను ప్రోత్సహించారని తెలిపారు

ప్రభుత్వానికి, దేవస్థానానికి, ప్రజలకు మధ్య వారధిగా నిలుస్తూ ప్రజా సమస్యలను వెలుగులోకి తీసుకొస్తున్న మీడియాపై చిన్నచూపు చూడటం మంచిది కాదని ఆయన పేర్కొన్నారు. మీడియా పట్ల పక్షపాత ధోరణి ప్రదర్శించడం వల్ల దేవస్థానం ప్రతిష్ఠకే భంగం కలుగుతుందని హెచ్చరించారు.

దేవస్థానం చైర్మన్, కార్యనిర్వాహణాధికారి (ఈవో) వెంటనే స్పందించి మీడియాపై విధించిన ఆంక్షలు, షరతులను ఉపసంహరించుకోవాలని శోభన్‌బాబు డిమాండ్ చేశారు. లేనిపక్షంలో వైయ‌స్ఆర్‌సీపీ ఆధ్వర్యంలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడతామని హెచ్చరించారు.

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P NAGESWARA RAO, SRISAILAM

P NAGESWARA RAO, SRISAILAM

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