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Kodumur: కోడుమూరులో వైఎస్సార్‌సీపీ 'జగన్ 2.0 సూపర్ యాప్' ఆవిష్కరణ!

Kodumur: కోడుమూరు వైసీపీ కార్యాలయంలో 'జగన్ 2.0 సూపర్ యాప్‌'ను పార్టీ నాయకులు ఘనంగా ఆవిష్కరించారు.

C. Ganesh, Kodumuru
Published on: 18 July 2026 12:48 PM IST
Kodumur
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Kodumur: కోడుమూరులో వైఎస్సార్‌సీపీ 'జగన్ 2.0 సూపర్ యాప్' ఆవిష్కరణ!

Kodumur: కోడుమూరు పట్టణంలోని వైసీపీ పార్టీ ఆఫీసు ఆవరణంలో వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు జగనన్న 2.0 సూపర్ యాప్ భరోసానిస్తుందని దీనిని ప్రతి ఒక్కరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని వైఎస్ఆర్సిపి నేత కోడుమూరు జెడ్పిటిసి సభ్యులు బి రఘునాథ్ రెడ్డి,వైసీపీ మండల కన్వీనర్ రమేష్ నాయుడు పేర్కొన్నారు.

కోడుమూరు నియోజకవర్గ వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులు కోట్ల హర్షవర్ధన్ రెడ్డి గారు, ఆదిమూలపు సతీష్ ఆదేశాల మేరకు, నియోజకవర్గంలోని ప్రతి వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యకర్త “జగన్ 2.0 సూపర్ యాప్”ను ఆవిష్కరించారు.

వైసీపీ కార్యకర్తలతో పాటు సామాన్య ప్రజలు కూడా తమ మొబైల్ ఫోన్లలో జగనన్న 2.0 సూపర్ యాప్ ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలని తెలిపారు.ఈ కార్యక్రమం లొ వైస్సార్సీపీ నాయకులు ఉప సర్పంచ్ మాదులు, లాయర్ ప్రభాకర్, కృష్ణ రెడ్డి, తదితరులు పాల్గొనారు.

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C. Ganesh, Kodumuru

C. Ganesh, Kodumuru

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