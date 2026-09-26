Kurnool: ఓర్వకల్లులో డ్రోన్ సిటీ, విమానాశ్రయాల అభివృద్ధికి పెద్దపీట!
Kurnool: కర్నూలు ఎయిర్పోర్టులో రాష్ట్రంలోనే తొలి ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ అకాడమీని కేంద్రమంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు ప్రారంభించారు.
Kurnool: ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఏవియేషన్ హబ్గా అభివృద్ధి చేయాలన్నదే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి లక్ష్యం అని, కర్నూలు జిల్లాను ఏవియేషన్, డ్రోన్, పారిశ్రామిక రంగాలకు కీలక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు పేర్కొన్నారు.
శనివారం కర్నూలు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఓరియంట్ ఫ్లైట్స్ ఏవియేషన్ అకాడమీని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి ప్రారంభించారు.
మంత్రి మాట్లాడుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొట్టమొదటి ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ (ఎఫ్టీఓ)ను కర్నూలులో ఏర్పాటు చేయడం చారిత్రాత్మక పరిణామమన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఏవియేషన్ హబ్గా అభివృద్ధి చేయాలన్నదే ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు లక్ష్యమని తెలిపారు.. కేవలం విమానాశ్రయాల నిర్మాణమే కాకుండా, శిక్షణ, నిర్వహణ, గ్రౌండ్ ఆపరేషన్స్, విమానాశ్రయ నిర్వహణ తదితర అన్ని విభాగాలతో కూడిన ఏవియేషన్ ఎకోసిస్టమ్ను అభివృద్ధి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు.
కర్నూలులో హిందుస్థాన్ గ్రూప్కు చెందిన ఓరియంట్ ఫ్లయింగ్ అకాడమీ ఎఫ్టీఓ (Flight Training Organisation) ప్రారంభం కావడం రాష్ట్రంలోనే తొలి ఎఫ్టీఓగా ప్రత్యేకత సంతరించుకుందని పేర్కొన్నారు. దేశీయ విమానయాన రంగంలో గణనీయమైన వృద్ధి సాధించామని మంత్రి పేర్కొన్నారు. 2014లో దేశంలో 74 విమానాశ్రయాలు ఉండగా, ప్రస్తుతం ఈ సంఖ్య సుమారు 166కు చేరిందన్నారు. విమానాశ్రయాలు, విమానాలు, విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిందని మంత్రి తెలిపారు. ఈ విస్తరిస్తున్న ఏవియేషన్ రంగానికి అవసరమైన మానవ వనరులను సిద్ధం చేయడంలో ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ల పాత్ర కీలకమన్నారు.. దేశవ్యాప్తంగా ఎఫ్టీఓల సంఖ్యను, సామర్థ్యాన్ని పెంచేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందని మంత్రి తెలిపారు.
కర్నూలు ప్రాంతానికి వ్యూహాత్మకంగా ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉందని మంత్రి తెలిపారు. తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాలకు సమీపంలో ఉండటం వల్ల కర్నూలు ఏవియేషన్ కార్యకలాపాలకు అనుకూలమైన ప్రాంతమన్నారు. ఇప్పటికే కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న విమానాశ్రయం ఉండటం ఎఫ్టీఓకు అదనపు ప్రయోజనమని మంత్రి తెలిపారు. దేశంలోని కొన్ని ఎఫ్టీఓలు పరిమిత సౌకర్యాలు కలిగిన చిన్న ల్యాండింగ్ స్ట్రిప్లపై ఆధారపడుతున్నాయని, కర్నూలులో మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న విమానాశ్రయంతో పాటు ఎఫ్టీఓ కూడా అందుబాటులోకి రావడం శిక్షణ పొందే వారికి ఎంతో ప్రయోజనకరమన్నారు..కర్నూలులో ఏడాది పొడవునా అనుకూలమైన వాతావరణ పరిస్థితులు ఉండటం వల్ల పైలట్ శిక్షణకు మరింత అనుకూలత ఏర్పడుతుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు.. కర్నూలులో ఏర్పాటు చేసిన FTO అభివృద్ధికి తన పూర్తి సహకారం ఉంటుందని మంత్రి హామీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ FTOలో 3 విమానాలు ఉన్నాయని, వీలైనంత త్వరగా వాటి సంఖ్యను 10కి పెంచి, కర్నూలును దేశంలోని బలమైన విమానయాన హబ్లలో ఒకటిగా తీర్చిదిద్దాలని మంత్రి ఆకాంక్షించారు.
కర్నూలు విమానాశ్రయం రాయలసీమ ప్రాంతంలో అనేక అభివృద్ధి అవకాశాలకు దోహదపడుతోందన్నారు. కర్నూలు కేంద్రంగా పారిశ్రామిక, తయారీ, ఏవియేషన్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు. కియా మాన్యుఫాక్చరింగ్ యూనిట్, బుల్లెట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ యూనిట్, డిఫెన్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ యూనిట్ తదితర సంస్థల కార్యకలాపాలతో పాటు ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ అకాడమీ కూడా రావడం ద్వారా రాయలసీమలో విస్తృతమైన ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పడుతోందన్నారు.. కర్నూలులో ఎఫ్టీఓ ద్వారా ఏడాదికి 60 మందికి శిక్షణ అందించే సామర్థ్యం ఏర్పడటంతో పాటు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ మెయింటెనెన్స్, గ్రౌండ్ ఆపరేషన్స్, ఎయిర్పోర్ట్ మేనేజ్మెంట్ తదితర రంగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడతాయన్నారు.
కర్నూలులో ఏర్పాటు చేస్తున్న డ్రోన్ సిటీ గురించి మంత్రి మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్తులో డ్రోన్ల వినియోగం మరింత విస్తరించనుందని మంత్రి తెలిపారు. రక్షణ రంగంతో పాటు వ్యవసాయం, వాణిజ్యం, శాంతిభద్రతలు, భూ సర్వేలు, గ్రౌండ్ సర్వైలెన్స్ తదితర అనేక రంగాల్లో డ్రోన్ల వినియోగం పెరుగుతోందన్నారు.. కర్నూలులో డ్రోన్ సిటీకి అనుగుణంగా డీజీసీఏ కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరించాలన్న రాష్ట్ర మంత్రి టి.జి.భరత్ విజ్ఞప్తిపై స్పందిస్తూ, కర్నూలులో ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసి డ్రోన్ల నాణ్యతా పరీక్షలు, ధృవీకరణ వంటి కార్యకలాపాలను స్థానికంగానే నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని కేంద్ర మంత్రి హామీ ఇచ్చారు.
దేశంలో కార్యకలాపాలను కేవలం ఢిల్లీ చుట్టూ కేంద్రీకరించకుండా ప్రాంతీయంగా వికేంద్రీకరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. కర్నూలులో ఇప్పటికే వాణిజ్య విమాన కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయని, తాజాగా ఎఫ్టీఓ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమవుతున్నాయని, డ్రోన్ పరీక్షలకు కూడా విమానాశ్రయం అనుకూల వేదికగా మారుతుందన్నారు. దేశంలో తయారీ, నైపుణ్యాభివృద్ధి, ఉపాధి అవకాశాలను పెంచడం ద్వారా ఆత్మనిర్భర్ భారత్ లక్ష్యాన్ని సాధించవచ్చని మంత్రి తెలిపారు. దేశ యువతలో అపారమైన ప్రతిభ, ఆశయాలు ఉన్నాయని, వారికి అవసరమైన విద్య, శిక్షణ, అవకాశాలను అందించడం ద్వారా ఏవియేషన్తో పాటు అనేక రంగాల్లో దేశం మరింత అభివృద్ధి సాధించగలదని కేంద్ర మంత్రి పేర్కొన్నారు.
ప్రధానమంత్రి దార్శనికతకు అనుగుణంగా వివిధ రంగాల వ్యవస్థల సమన్వయంతో కర్నూలు అభివృద్ధికి ప్రధాన కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకుంటోందని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి తెలిపారు. FTOలను పెద్ద నగరాలకే పరిమితం చేయకుండా గ్రామీణ, మారుమూల ప్రాంతాలకు విస్తరించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోందన్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ప్రస్తుతం సుమారు 36 ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్లు ఉన్నాయని, భవిష్యత్ అవసరాలకు ఈ సంఖ్య సరిపోదని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
విమానయాన రంగం వేగంగా విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో పైలట్లకు డిమాండ్ గణనీయంగా పెరగనుందని మంత్రి తెలిపారు. దేశంలో విమానాల ఆర్డర్లు సుమారు 1,600కు చేరుకున్నాయని, ఒక్కో విమానానికి కనీసం 20 నుంచి 30 మంది పైలట్లు అవసరమయ్యే అవకాశం ఉందని మంత్రి తెలిపారు. దీంతో రానున్న 10–15 ఏళ్లలో దేశానికి సుమారు 25,000 నుంచి 30,000 మంది పైలట్లు అవసరమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని కేంద్ర మంత్రి వివరించారు.
భారతీయ విద్యార్థులు పైలట్ శిక్షణ కోసం విదేశాలకు వెళ్లి శిక్షణ పొంది తిరిగి రావాల్సిన అవసరం లేకుండా, దేశంలోనే వారికి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో శిక్షణ అందించాలన్నది కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని మంత్రి తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా మరిన్ని ఎఫ్టీఓలను ఏర్పాటు చేసేందుకు చర్యలు వేగవంతం చేస్తున్నట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.
ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా 11 ఎఫ్టీఓలకు అనుమతులు మంజూరు చేసినట్లు మంత్రి తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో విమానయాన శిక్షణ రంగంలో పోటీ, అవకాశాలు మరింత పెరగనున్నాయని, కర్నూలులో మరో ఎఫ్టీఓ రానుందని, కడపలో రెండు ఎఫ్టీఓలకు అనుమతులు ఇచ్చినట్లు మంత్రి తెలిపారు. రాజమండ్రిలో ఇప్పటికే ఒక ఎఫ్టీఓకు భూమిపూజ జరిగిందని, మరో ఎఫ్టీఓ కూడా రానుందని చెప్పారు. భోగాపురం సైతం ఎఫ్టీఓలకు ఆకర్షణీయమైన ప్రాంతంగా అభివృద్ధి చెందుతోందన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనేక ఎఫ్టీఓలు ఏర్పాటవడం ద్వారా క్లస్టర్ ఇకోసిస్టమ్ అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు. కర్నూలు, కడప వంటి ప్రాంతాల్లోని ఎఫ్టీఓల మధ్య శిక్షణ విమానాలు, పైలట్లు, ట్రైనర్ల అనుభవాల పరస్పర మార్పిడికి అవకాశం ఏర్పడి, శిక్షణ ప్రమాణాలు మరింత మెరుగుపడతాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు.. పైలట్ శిక్షణ పూర్తి చేసిన విద్యార్థుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం ప్రత్యేక జాతీయ స్థాయి గ్రాడ్యుయేషన్ సెరెమనీ నిర్వహించనున్నట్లు మంత్రి ప్రకటించారు.
దేశంలోని ఎఫ్టీఓల ప్రమాణాలు, నిర్వహణ, శిక్షణ నాణ్యతను మెరుగుపరిచేందుకు ర్యాంకింగ్ విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్లు మంత్రి తెలిపారు. విద్యార్థులు ఎఫ్టీఓలను ఎంపిక చేసుకునే సమయంలో వాటి సౌకర్యాలు, శిక్షణ ప్రమాణాలు, పనితీరు తదితర అంశాలపై స్పష్టమైన సమాచారం అందించడమే ఈ ర్యాంకింగ్ విధానం ఉద్దేశమన్నారు.. మొదటిసారి ర్యాంకింగ్ నిర్వహించినప్పుడు కేవలం ఒక ఎఫ్టీఓ మాత్రమే ‘A’ ర్యాంక్ సాధించిందని, ఆ తర్వాత ర్యాంకింగ్ విధానం అమలుతో ఎఫ్టీఓలు తమ నిర్వహణ, శిక్షణ ప్రమాణాలపై మరింత దృష్టి సారించాయని తెలిపారు. ఆరు నెలల వ్యవధిలో 13 ఎఫ్టీఓలు ‘A’ ర్యాంక్, ఒక ఎఫ్టీఓ ‘A+’ ర్యాంక్ సాధించాయని మంత్రి వెల్లడించారు. కర్నూలులో ఏర్పాటవుతున్న ఎఫ్టీఓలు ప్రారంభం నుంచే ‘A’ గ్రేడ్ ప్రమాణాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని పనిచేయాలని మంత్రి సూచించారు. ఆధునిక సాంకేతికతతో రూపొందుతున్న కొత్త శిక్షణ విమానాలను ఎఫ్టీఓలు, విద్యార్థి పైలట్లు వినియోగించేలా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
దేశీయంగా తయారవుతున్న ‘హన్స ఎన్జీ (Hansa NG)’ విమానాన్ని కూడా పైలట్ శిక్షణ రంగంలో వినియోగించే దిశగా చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని, ఫుర్సత్గంజ్లోని ఇందిరాగాంధీ రాష్ట్రీయ ఉడాన్ అకాడమీకి ఈ ఆధునిక భారతీయ ట్రైనర్ విమానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని మంత్రి తెలిపారు.. ఎఫ్టీఓలకు ఆధునిక ట్రైనర్ విమానాల వినియోగంలో అవసరమైన మద్దతు అందించేందుకు మంత్రిత్వ శాఖ చర్యలు పరిశీలిస్తోందని, ఈ అంశంపై త్వరలో నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి తెలిపారు.
దేశంలో ప్రస్తుతం 166 విమానాశ్రయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని, దేశవ్యాప్తంగా విమానాశ్రయాల విస్తరణ కొనసాగుతోందని మంత్రి తెలిపారు. ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, జమ్మూ కాశ్మీర్, అండమాన్, లక్షద్వీప్ తదితర ప్రాంతాల్లోనూ విమానయాన మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయన్నారు.. రాబోయే 10 సంవత్సరాల్లో దేశంలో మరో 100 విమానాశ్రయాలను ఏర్పాటు చేయాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోందని మంత్రి తెలిపారు.
2047 నాటికి వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాన్ని సాధించే క్రమంలో దేశంలో 350కి పైగా విమానాశ్రయాలు ఉండేలా అభివృద్ధి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి వెల్లడించారు.. విమానయాన రంగం విస్తరిస్తున్న కొద్దీ పైలట్లు, ఏవియేషన్ ఇంజనీర్లు, టెక్నీషియన్లు, ఇతర నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల అవసరం మరింత పెరుగుతుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. FTOల్లో శిక్షణ పొందుతున్న విద్యార్థులు తమ కోర్సులను అత్యుత్తమ ప్రతిభతో పూర్తి చేసి, భవిష్యత్ విమానయాన రంగానికి నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులుగా ఎదగాలని మంత్రి ఆకాంక్షించారు. భారత విమానయాన వ్యవస్థను ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ తమ వంతు కృషి చేయాలన్నారు..
భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో అభివృద్ధి చేస్తున్నామని, విజయవాడ, కడప, రాజమండ్రి విమానాశ్రయాల్లో కొత్త టెర్మినల్ భవనాల నిర్మాణానికి చర్యలు చేపట్టామని తెలిపారు. కుప్పం, నెల్లూరు, శ్రీకాకుళం, అమరావతి, నాగార్జునసాగర్ ప్రాంతాల్లో కొత్త విమానాశ్రయాల ఏర్పాటుకు కూడా వేగంగా చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించారు.
భోగాపురంలో 139 ఎకరాల్లో ఏవియేషన్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయడానికి చర్యలు చేపడుతున్నామని మంత్రి తెలిపారు. ప్రపంచస్థాయి ఏవియేషన్ విద్యా సంస్థను ఆంధ్రప్రదేశ్కు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో అధికారిక ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఒకవైపు విమానాశ్రయాలు, మరోవైపు శిక్షణా సంస్థలు, యూనివర్సిటీలు, ఇతర అనుబంధ రంగాలను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా రాష్ట్రంలో సమగ్ర ఏవియేషన్ ఎకోసిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని మంత్రి తెలిపారు.
కర్నూలు విమానాశ్రయంలో విమాన సర్వీసుల సమయాలు, కనెక్టివిటీ పెంపు వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారిస్తామని మంత్రి తెలిపారు. మరిన్ని విమాన సర్వీసులు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి విమానయాన సంస్థలతో చర్చించి చర్యలు చేపడతామని వెల్లడించారు. కర్నూలు విమానాశ్రయంలో నైట్ ల్యాండింగ్ సదుపాయం కల్పించే అంశంపై కూడా చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు. ఈ అంశాన్ని ఎంపీ శ్రీ బస్తీపాటి నాగరాజు తరచూ ఢిల్లీలో తన దృష్టికి తీసుకువస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ద్వారా అవసరమైన చర్యలు చేపట్టి నైట్ ల్యాండింగ్ సదుపాయం కల్పించేందుకు కృషి చేస్తామని తెలిపారు.
నైట్ ల్యాండింగ్ సదుపాయం అందుబాటులోకి వస్తే విమానాశ్రయ కార్యకలాపాల సమయాన్ని మరింత విస్తరించి, తద్వారా కర్నూలుకు అదనపు విమాన కనెక్టివిటీ కల్పించే అవకాశం ఉంటుందని మంత్రి వివరించారు.
రాష్ట్ర రోడ్లు మరియు భవనాలు, పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్ధన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ కర్నూలు ఎయిర్పోర్ట్ లో రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి ఏవియేషన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు కావడం కర్నూలు జిల్లా ప్రజలకు, రాష్ట్ర యువతకు ఎంతో సంతోషకరమైన విషయమని తెలిపారు.. కర్నూలు విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి 2017లో శంకుస్థాపన చేసి, తక్కువ వ్యవధిలోనే విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించిన విషయాన్ని మంత్రి గుర్తు చేశారు.
ప్రస్తుతం అదే విమానాశ్రయంలో ఏవియేషన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు కావడం అభినందనీయమన్నారు.. ఏవియేషన్ రంగంలో భవిష్యత్తులో నిపుణులైన సిబ్బందికి, పైలట్లకు డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఏవియేషన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ద్వారా రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల విద్యార్థులతో పాటు కర్నూలు జిల్లా యువతకు కూడా విమానయాన రంగంలో శిక్షణ పొందే అవకాశం లభిస్తుందన్నారు.
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రతి జిల్లాకు విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో పనిచేస్తున్నారని మంత్రి తెలిపారు. శ్రీకాకుళం, అమరావతి, కుప్పం తదితర ప్రాంతాల్లో విమానాశ్రయాల ఏర్పాటుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు మంత్రి వివరించారు.
విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి ద్వారా ప్రజలకు ప్రయాణ సమయం తగ్గడంతో పాటు వ్యాపార, పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలకు మరింత ఊతం లభిస్తుందన్నారు. కర్నూలు విమానాశ్రయం ఏర్పాటుతో ఈ ప్రాంతంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి మరింత అవకాశం ఏర్పడిందని మంత్రి తెలిపారు. విమానాశ్రయం, రహదారులు, ఇతర మౌలిక వసతులు అందుబాటులో ఉండటంతో అనేక పరిశ్రమలు ఓర్వకల్లు ప్రాంతం వైపు ఆకర్షితమవుతున్నాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
ఓర్వకల్లులో డ్రోన్ సిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోందని, తొలి దశలో 180 ఎకరాల్లో, రెండో దశలో 400 ఎకరాల్లో అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. డ్రోన్ రంగానికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు కూడా త్వరలో పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు.. అదే విధంగా మరిన్ని ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ (ఎఫ్టీఓ) ఏర్పాటు చేసేందుకు కొన్ని సంస్థలు ముందుకు వస్తున్నాయని, వాటికి అవసరమైన అనుమతులు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం సానుకూలంగా ఉందన్నారు. ఏవియేషన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తుందని మంత్రి తెలిపారు. స్థానిక యువతకు వీలైనన్ని ఎక్కువ ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలని మంత్రి ఓరియంట్ ఏవియేషన్ సంస్థ ప్రతినిధులను కోరారు. ఏవియేషన్, పారిశ్రామిక రంగాలకు కీలక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చెందేందుకు విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
ఓర్వకల్లు ఇండస్ట్రియల్ హబ్లోకి మరిన్ని పరిశ్రమలు వచ్చేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోందన్నారు. రాయలసీమలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని ప్రజలు, పారిశ్రామికవేత్తలు గమనించాలని మంత్రి కోరారు. నీటి వనరులు, మౌలిక వసతులు, సాగునీటి ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధితో ప్రాంతం మరింత పురోగతి సాధిస్తుందని మంత్రి తెలిపారు. ఓర్వకల్లు ప్రాంత అభివృద్ధికి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేష్ సూచనల మేరకు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులందరూ సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారని మంత్రి తెలిపారు. ఏవియేషన్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు సహకరించిన కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు, ఓరియంట్ ఏవియేషన్ సంస్థకు మంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు..
రాష్ట్ర పరిశ్రమలు,వాణిజ్యం మరియు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ శాఖ మంత్రి టీజీ భరత్ మాట్లాడుతూ కర్నూలు జిల్లాలో విమానయాన రంగం అభివృద్ధితో పాటు పరిశ్రమలు, ఉపాధి అవకాశాలు విస్తరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని పేర్కొన్నారు. కర్నూలులో ఓరియంట్ ఫ్లైట్ ఏవియేషన్ అకాడమీ ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని, ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొలిసారిగా ఇలాంటి శిక్షణ కేంద్రం ఏర్పాటు కావడం ప్రత్యేకమన్నారు.
కర్నూలు విమానాశ్రయ అభివృద్ధి, విమాన సర్వీసుల విస్తరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. భవిష్యత్లో ఓరియంట్ సంస్థ మరిన్ని విభాగాలను విస్తరించే ఆలోచన ఉంటే కర్నూలును కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కోరారు. కర్నూలులో ఇప్పటికే విమాన సౌకర్యం అందుబాటులో ఉన్నందున, భవిష్యత్లో సంస్థ మరిన్ని ప్రాజెక్టులు, శిక్షణా కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసేందుకు అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయని మంత్రి తెలిపారు.
కర్నూలులో విమానయాన రంగం అభివృద్ధి, పరిశ్రమల ఏర్పాటు, యువతకు ఉపాధి అవకాశాల కల్పనకు అనేక అవకాశాలు ఉన్నాయి. అడుగడుగునా మౌలిక వసతులను అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు సాగితే కర్నూలు మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఓరియంట్ ఫ్లైట్ ఏవియేషన్ అకాడమీ ఏర్పాటు కర్నూలు యువతకు గొప్ప అవకాశమని మంత్రి పేర్కొన్నారు. పైలట్ శిక్షణ పూర్తిచేసుకున్న అనంతరం దేశ, విదేశాల్లో మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉందన్నారు. వైద్యులు, ఇంజనీర్లు వంటి సంప్రదాయ వృత్తులతో పాటు విమానయాన రంగంలో కూడా స్థానిక యువతకు మంచి కెరీర్ అవకాశాలు ఉన్నాయని మంత్రి తెలిపారు. కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మంత్రి కోరారు.
కర్నూలు–విజయవాడ మధ్య ప్రస్తుతం ఉన్న విమాన సర్వీసుల ఫ్రీక్వెన్సీని పెంచి, ఉదయం–సాయంత్రం రోజువారీగా విమాన రాకపోకలు జరిగేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మంత్రి కేంద్ర మంత్రిని కోరారు. కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన పలువురు విజయవాడకు ప్రయాణించే నేపథ్యంలో రోజువారీ విమాన సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటే ప్రజలకు, ముఖ్యంగా వ్యాపార, పారిశ్రామిక వర్గాలకు మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని మంత్రి తెలిపారు.
అదే విధంగా కర్నూలు విమానాశ్రయంలో రాత్రి ల్యాండింగ్ సౌకర్యాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేయడం, భవిష్యత్ అవసరాలకు అనుగుణంగా రన్వే సామర్థ్యాన్ని పెంచే అవకాశాలను పరిశీలించాలని కోరారు. కర్నూలు విమానాశ్రయం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎంఆర్ఓ (Maintenance, Repair and Overhaul) సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయడానికి అవకాశాలను పరిశీలించాలని మంత్రి కోరారు. విమానాశ్రయానికి సమీపంలో విమానాల నిర్వహణ, పార్కింగ్ తదితర సదుపాయాలు అభివృద్ధి చేస్తే భవిష్యత్లో స్థానికంగా వ్యాపార, ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు.. అదే విధంగా డ్రోన్లు, చిన్న తరహా విమానాల తయారీకి సంబంధించిన పరిశ్రమలు కర్నూలులో ఏర్పాటయ్యే అవకాశాలను కూడా పరిశీలిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు.
కర్నూలు జిల్లాలో ఇప్పటికే పలు పరిశ్రమలకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు, పెట్టుబడులు వస్తున్నాయని, భవిష్యత్లో పరిశ్రమల కార్యకలాపాలు పెరిగే కొద్దీ విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్య కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు. కాబట్టి భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని విమానాశ్రయ మౌలిక వసతులను ఇప్పటి నుంచే బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. కర్నూలులో డీజీసీఏకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ/ఉప ప్రాంతీయ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసే అవకాశాన్ని కూడా పరిశీలించాలని మంత్రి భరత్ కోరారు.
కర్నూలు ఎంపీ బస్తిపాటి నాగరాజు మాట్లాడుతూ కర్నూలు విమానాశ్రయంలో ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రారంభం ఆంధ్రప్రదేశ్లో విమానయాన రంగ అభివృద్ధికి, ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రాంత యువతకు కొత్త అవకాశాలకు నాంది పలుకుతుందని ఎంపీ పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొలిసారిగా ఎఫ్టీఓ వంటి విమానయాన శిక్షణా సంస్థను ప్రారంభించడం గర్వకారణమన్నారు. కర్నూలు విమానాశ్రయంలో ఏర్పాటు చేసిన ఎఫ్టీఓ ద్వారా యువతకు విమానయాన రంగంలో శిక్షణ పొందే అవకాశం లభిస్తుందన్నారు.
ఇందులో ప్రైవేట్ పైలట్ లైసెన్స్ (PPL), కమర్షియల్ పైలట్ లైసెన్స్ (CPL) వంటి కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయని ఎంపీ పేర్కొన్నారు. కర్నూలు జిల్లాతో పాటు రాయలసీమ ప్రాంతంలోని విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎంపీ కోరారు. విమానయాన రంగంలో ఆసక్తి ఉన్న యువతకు నాణ్యమైన శిక్షణ అందించడం ద్వారా భవిష్యత్తులో ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడతాయని ఎంపీ తెలిపారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వేగంగా ముందుకు సాగుతున్నాయన్నారు.
కర్నూలు ప్రాంతంలోని వాతావరణ పరిస్థితులు విమాన శిక్షణకు అనుకూలంగా ఉన్నాయన్నారు. విద్యార్థులకు కేవలం విమాన శిక్షణ మాత్రమే కాకుండా నైతిక, క్రమశిక్షణతో కూడిన శిక్షణ అందించడం అభినందనీయమన్నారు. కర్నూలు విమానాశ్రయంలో నైట్ ల్యాండింగ్ సదుపాయం కల్పించాలని రాత్రి వేళల్లో విమానాల రాకపోకలకు అవకాశం కల్పిస్తే కర్నూలు విమానాశ్రయ కార్యకలాపాలు మరింత విస్తరించేందుకు దోహదపడుతుందని ఎంపీ కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి ని కోరారు. అదే విధంగా కర్నూలు విమానాశ్రయాన్ని మరింత ఆధునికంగా, ప్రత్యేక సౌకర్యాలతో అభివృద్ధి చేయాలని కోరారు.
హైదరాబాద్–బెంగళూరు పారిశ్రామిక కారిడార్లో భాగంగా ఓర్వకల్లు ప్రాంతాన్ని ఇండస్ట్రియల్ నోడ్గా అభివృద్ధి చేయడానికి చర్యలు చేపట్టినట్లు ఎంపీ తెలిపారు. ఓర్వకల్లు ప్రాంతంలో పారిశ్రామిక, విమానయాన రంగాల అభివృద్ధితో స్థానికంగా ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరుగుతాయని ఎంపీ పేర్కొన్నారు.
జిల్లా కలెక్టర్ డా.ఏ.సిరి మాట్లాడుతూ కర్నూలు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఓరియంట్ ఫ్లైట్ ఏవియేషన్ అకాడమీని ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని కలెక్టర్ పేర్కొన్నారు. అకాడమీ ఏర్పాటుకు యాజమాన్యం సుమారు రూ.100 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టినట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. డీజీసీఏ (DGCA) నుంచి అనుమతి పొందిన తొలి ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్గా ఓరియంట్ ఫ్లైట్ ఏవియేషన్ అకాడమీ ఏర్పాటు కావడం అభినందనీయమన్నారు. అకాడమీ డైరెక్టర్, యాజమాన్యానికి ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ అభినందనలు తెలిపారు.. అకాడమీలో శిక్షణ పొందుతున్న పైలట్ ట్రైనీలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, శిక్షణ కార్యక్రమాలను అన్ని భద్రతా ప్రమాణాలు, జాగ్రత్తలను పాటిస్తూ విజయవంతంగా నిర్వహించాలని కలెక్టర్ ఆకాంక్షించారు.
పాణ్యం ఎమ్మెల్యే గౌరు చరిత మాట్లాడుతూ కర్నూలు విమానాశ్రయంలో ఓరియంట్ ఫ్లైట్స్ ఏవియేషన్ అకాడమీ ఏర్పాటు చారిత్రాత్మక పరిణామమన్నారు.. రాష్ట్ర విభజన అనంతరం అప్పటి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కర్నూలుకు వచ్చిన సందర్భంగా ఓర్వకల్లు ప్రాంతాన్ని ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా అభివృద్ధి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారని, ఆ దిశగా ఓర్వకల్లును ఇండస్ట్రియల్ హబ్గా అభివృద్ధి చేశారని, అలాగే పరిశ్రమల రాకకు విమానాశ్రయం అవసరాన్ని గుర్తించి ఎయిర్పోర్ట్ను మంజూరు చేసి, కేవలం 18 నెలల్లోనే పూర్తి చేయడం జరిగిందన్నారు...
పైలట్ కావాలనే కల ఉన్న ఎంతోమంది యువతకు కర్నూలు ఎయిర్పోర్ట్ లో శిక్షణ పొందే అవకాశం లభించనుందన్నారు. దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పైలట్లకు డిమాండ్ ఉందని ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. విమాన ప్రయాణం సామాన్య ప్రజలకు మరింత అందుబాటులోకి రావడంతో విమానయాన రంగం విస్తరిస్తోందన్నారు.
ప్రస్తుతం అకాడమీలో సుమారు 50 మంది విద్యార్థులు శిక్షణ పొందుతున్నారని, భవిష్యత్తులో విమానయాన రంగంలో పైలట్లతో పాటు సాంకేతిక సిబ్బంది, మేనేజ్మెంట్ తదితర విభాగాల్లోనూ యువతకు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉందన్నారు. అకాడమీలో నిష్ణాతులైన శిక్షకుల ద్వారా శిక్షణ అందిస్తున్నందున విద్యార్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని రాష్ట్రానికి, దేశానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఎమ్మెల్యే ఆకాంక్షించారు..
కర్నూలు విమానాశ్రయంలో నైట్ ల్యాండింగ్ సదుపాయం ఏర్పాటు చేయాలని, ప్రస్తుతం విజయవాడ, బెంగళూరు, విశాఖపట్నం తదితర ప్రాంతాలకు ఉన్న విమాన సర్వీసులకు అదనంగా మరిన్ని విమాన సర్వీసులను ప్రవేశపెట్టడంతో పాటు, రోజువారీ విమానాల ఫ్రీక్వెన్సీ ని పెంచాలని ఎమ్మెల్యే కోరారు.
కార్యక్రమంలో పత్తికొండ ఎమ్మెల్యే కేఈ శ్యాం బాబు, కోడుమూరు ఎమ్మెల్యే బొగ్గుల దస్తగిరి, సివిల్ ఏవియేషన్ మంత్రిత్వ శాఖ జాయింట్ సెక్రటరీ మధుసూదన శర్మ, ఓరియంట్ ఫ్లైట్స్ ఏవియేషన్ అకాడమీ చైర్మన్ డా.ఆనంద్ జాకబ్