Home ఆంధ్రప్రదేశ్కర్నూలుAdoni: పెద్ద తుంబలం ఘనంగా స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం

Adoni: పెద్ద తుంబలం ఘనంగా స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం

Adoni: గుడిసె ఆది కృష్ణమ్మ సేవాసమితి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద తుంబలంలో స్వచ్ఛ భారత్. బుల్డోజర్ సాయంతో మురుగు కాలువలు, రహదారుల శుభ్రత. పారిశుద్ధ్య సమస్యకు పరిష్కారం.

V RAMAMOHAN, KURNOOL
Published on: 11 July 2026 7:16 PM IST
Adoni
X

Adoni: పెద్ద తుంబలం ఘనంగా స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం

కర్నూలు: ఆదోని మండలం పెద్ద తుంబలం గ్రామంలో గుడిసె ఆది కృష్ణమ్మ సేవాసమితి ఆధ్వర్యంలో స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. గ్రామ పరిశుభ్రత, పారిశుద్ధ్య పరిరక్షణే లక్ష్యంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామంలోని ప్రధాన రహదారులు, మురుగు కాలువలు, చెత్త పేరుకుపోయిన ప్రాంతాలను బుల్డోజర్ సహాయంతో పూర్తిస్థాయిలో శుభ్రం చేయించారు. చాలా కాలంగా అపరిష్కృతంగా ఉన్న కాలువల్లో పేరుకుపోయిన మురుగు, చెత్తను తొలగించడంతో గ్రామంలో నెలకొన్న పారిశుద్ధ్య సమస్యలకు గణనీయమైన పరిష్కారం లభించింది.

ఈ సందర్భంగా గుడిసె ఆది కృష్ణమ్మ సేవాసమితి ప్రతినిధులు మాట్లాడుతూ, పరిశుభ్రమైన గ్రామాల నిర్మాణం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని పేర్కొన్నారు. గ్రామ ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు పరిశుభ్రతే మొదటి అడుగు అని, ప్రతి ఒక్కరూ తమ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచి స్వచ్ఛ భారత్ లక్ష్య సాధనకు సహకరించాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్న పారిశుద్ధ్య సమస్యలను గుర్తించి, వాటి పరిష్కారానికి సేవాసమితి నిరంతరం కృషి చేస్తుందని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో కూడా ప్రజాసేవే లక్ష్యంగా మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు వెల్లడించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో గుడిసె శ్రీరాములు, బెస్త ఓంకార్, పెద్దతుంబలం నరసప్ప, శ్రీనివాసులు, ఉసేనప్ప, మురళి, బజారప్ప, కపటి మాధవ, మల్లికార్జున, రాగప్ప, మహాదేవ, రాఘవరెడ్డి, బాబురావు, గనేకల బంగారు బాబు, ఎల్లప్ప, కుప్పగల్ హనుమంతు, ఆంజనేయులు, భరత్, వీరేష్, చంద్ర, పెద్ద చిట్టి, చిన్న చిట్టితో పాటు గ్రామ పెద్దలు, యువత, సేవాసమితి సభ్యులు, గ్రామస్థులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు.

AdoniSwachh BharatGudise Adi KrishnammaSanitation Drive
V RAMAMOHAN, KURNOOL

V RAMAMOHAN, KURNOOL

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X