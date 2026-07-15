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Sundipenta: సున్నిపెంటలో అక్రమ నిర్మాణాలు కాంట్రాక్టర్ల హవా

Sundipenta: శ్రీశైలం సున్నిపెంటలో శివయ్య అనే కాంట్రాక్టర్ ఆధ్వర్యంలో అక్రమ నిర్మాణాలు. అధికారుల ఆదేశాలు బేఖాతరు చేస్తూ అధికార పార్టీ అండతో కొనసాగుతున్న కబ్జాలు.

P NAGESWARA RAO, SRISAILAM
Published on: 15 July 2026 8:09 PM IST
Sundipenta
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Sundipenta: సున్నిపెంటలో అక్రమ నిర్మాణాలు కాంట్రాక్టర్ల హవా

సుండిపెంట: శ్రీశైలం మండలం సుండిపెంట గ్రామంలో అక్రమ నిర్మాణాలు నిర్మించేందుకు ఒక కొత్త కాంట్రాక్టర్ శివయ్య అనే వ్యక్తి అధికార పార్టీ నాయకుల పేరు చెప్పుకుంటూ సుండిపెంట గ్రామంలో లాడ్జీలు మరియు బవుల అంతస్తులు అక్రమంగా నిర్మాణం చేపట్టేందుకు కాంటాక్ట్ తీసుకుని కోట్ల రూపాయలు వెచ్చిస్తున్నాడు మొన్నటిదాకా శ్రీశైలంలో చేశాను.

ఇప్పుడు సుండిపెంట గ్రామంలో అధికార పార్టీ నాయకుల అండతో వారికి ముడుపులు చెల్లిస్తూ మొదలుపెట్టాడు పాత గ్యాస్ ఆఫీస్ దగ్గర హైదరాబాద్ కు చెందిన బడా బాబులకు చెందిన ఓ లార్జీ నిర్మాణం కనక పరమేశ్వరి దేవాలయం రోడ్ లో మరో బహుళ అంతస్తు నిర్మాణం మేదర్ బజార్లో రెండంతస్తుల బిల్డింగ్ అన్ని వర్కులు నావే నా వర్కులను ఏ అధికారి, ఏ రాజకీయ నాయకుడు ఆపలేడు అని చెప్పుకుంటూ ఇటీవల కాలంలో ఆంజనేయ స్వామి గుడి పక్కనే డీ టైపు గృహాన్ని నేలమట్టం చేసి బిల్డింగ్ కట్టిన అడిగేవాడే లేడు అని గొప్పగా ప్రలోభాలు పలుకుతూ

గత ప్రభుత్వంలో శ్రీశైలంలో అన్నతమ్ములు కోట్ల రూపాయల కాంట్రాక్టులు చేస్తూ అక్రమంగా సంపాదిస్తూ వారి జేబులు నింపుకుంటున్నారు మళ్లీ టిడిపిలో కూడా వారిదే హవా వైసీపీ అయిన టిడిపి అయిన మా పనులు ఆపే వాడే లేడు అంటూ పక్క రాష్ట్రం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారస్తులకు కొమ్ముకాస్తున్న సున్నిపెంట లోని ఓ ఇద్దరు జోగి బ్రదర్స్ కాంట్రాక్టర్లు.

బడా చోట నాయకులకు మండల అధికారులకు నా వాటా నేను ఇచ్చి పనుల చేసుకుంటున్నా అంటున్న కాంట్రాక్టర్ శివయ్య ఇంత జరుగుతున్న సుండిపెంట గ్రామంలో సంబంధిత అధికారులు స్పందించకపోవడం గమనార్హం?

సుప్రీం కోర్ట్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలు బేకారత్ ఆక్రమణలు జరుగుతున్న పట్టించుకోని మండల అధికారులు..?సుండిపెంట గ్రామంలో అక్రమ నిర్మాణాలు ప్రభుత్వ గృహాలు భూకబ్జాలపై ఒక హైకోర్టు లాయర్ హైకోర్టులో కేసు వేసినప్పటికీ జిల్లా కలెక్టర్ ఈ విషయంపై గత రెండు నెలల కిందట సుండి పెంట గ్రామంలో అక్రమంగా గృహాలు స్థలనాక్రమించుకున్న వారికి నోటీసులు ఇచ్చి వారి దగ్గర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఏదైనా పత్రాలు జిరాక్స్ లు తీసుకొని జిల్లా కలెక్టర్ కోర్టుకు సమర్పించారు.

కోర్టులో కేసు నడుస్తున్నప్పటికీ సుండి పెంట గ్రామంలో కోర్టు ఆదేశాలను జిల్లా కలెక్టర్ సూచనలని లెక్కచేయకుండా అధికార పార్టీ అండదండలతో శివయ్య అనే కాంట్రాక్టర్ సుండిపెంట గ్రామంలో నెలరోజుల్లో విచ్చలవిడిగా అక్రమ నిర్మాణాలు చేపడుతున్నాడు ఇప్పటికైనా జిల్లా కలెక్టర్ మండల్ అధికారులు వెంటనే స్పందించి అక్రమాలు చేపడుతున్న వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు ప్రజాసంఘాల నాయకులు కోరుతున్నారు.

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P NAGESWARA RAO, SRISAILAM

P NAGESWARA RAO, SRISAILAM

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