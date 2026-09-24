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Nandyal: కొలను భారతి సరస్వతీ క్షేత్రం అభివృద్ధికి శ్రీశైల దేవస్థానం శ్రీకారం!

Nandyal: నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు సమీపంలోని చారిత్రక కొలను భారతి సరస్వతి ఆలయాన్ని దత్తత తీసుకున్న శ్రీశైల దేవస్థానం. రూ.3.20 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులకు ఆమోదం.

M Satya Peter, Atmakur (Karnool)
Published on: 24 Sept 2026 4:33 PM IST
Nandyal
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Nandyal: కొలను భారతి సరస్వతీ క్షేత్రం అభివృద్ధికి శ్రీశైల దేవస్థానం శ్రీకారం!

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Nandyal: భారతదేశంలో రెండవ సరస్వతి క్షేత్రం.. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏకైక చదువుల తల్లి సరస్వతి ఆలయం శ్రీ కొలను భారతి క్షేత్ర అభివృద్ధికి కోట్లాది రూపాయల నిధుల కేటాయింపునకు శ్రీశైల దేవస్థానం సిద్ధపడింది. వందల ఏళ్లుగా కనీస అభివృద్ధికి నోచుకొనక శిధిలావస్థకు చేరిన ఈ కొలను భారతి ఆలయాన్ని శ్రీశైల దేవస్థానం దత్తత ఆలయంగా స్వీకరించి శాశ్వత అభివృద్ధికి శ్రీకారం చుట్టింది. త్వరలో పనులు ప్రారంభించేందుకు శ్రీశైల దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి పలు తీర్మానాలను ఆమోదించింది.

వేద కాలానికి పూర్వమే నిర్మించిన ఆలయం ముక్కోటి దేవతలే స్వయంగా దిగివచ్చి యజ్ఞ యాగాదులు నిర్వహించి ఇక్కడిచ్చారు గోషిని తీర్థంలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించిన అరుదైన క్షేత్రం. తీర్థం శ్రీ కొలను భారతి సరస్వతీ క్షేత్రం.

నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు నల్లమలలో శ్రీ కొలను భారతి అమ్మవారిగా చదువుల తల్లి సరస్వతి దేవి వెలిసింది. పూర్తి నల్లమల కీకారణ్యంలో ఉండడంవల్ల బయటి ప్రపంచానికి ఇక్కడ భారతదేశంలోనే అత్యంత అరుదైన రెండవ సరస్వతి క్షేత్రం ఉందన్న విషయం దేవాదాయ శాఖకు కూడా తెలియని విషయం.

ఈ అరుదైన వేద కాలపు నాటి సరస్వతి ఆలయ అభివృద్ధికి, జీర్ణోదరణకు శ్రీశైల దేవస్థానం ముందుకు వచ్చింది. గత ఏడాది సరస్వతి అమ్మవారి జన్మదినం శ్రీ వసంత పంచమి సందర్భంగా శ్రీ కులం భారతి ఆలయాన్ని దత్తత ఆలయంగా శ్రీశైల దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి శ్రీనివాస రావు, , ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ స్వీకరించారు.

అత్యంత అరుదైన అతి ప్రాచీన, చారిత్రక , పవిత్ర క్షేత్రమైన కొలను భారతీ ఆలయాన్ని మొదటి దశలో రూ. 3.20 కోట్లతో అభివృద్ధి చేసేందుకు శ్రీశైలం ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ పోతుగంటి రమేష్ నాయుడు నిర్మాణం పనులను ఆమోదించారు.

క్షేత్రంలో శాశ్వత పనులకు రూ. 3.13 కోట్లు కేటాయిస్తూ ఆలయ ముఖ మండప నిర్మాణం, ధర్మాలయ శిఖర గోపురం, ధ్వజ నిర్మాణం, ఆలయానికి వెళ్లే మార్గంలో ముఖద్వారం నిర్మాణం, భక్తులకు శాశ్వత క్యూలైన్లు, శౌచాలయాల నిర్మాణం, బోరు బావి, విద్యుత్తు సౌకర్యం కల్పిస్తారు.

రోజు రోజుకు భక్తుల సంఖ్య పెరగడంతో తాత్కాలిక వసతులను 67 లక్షల రూపాయలతో చేపట్టనున్నారు. ఈ నిర్మాణాలన్నీ దశలవారీగా పూర్తిచేసి శ్రీశైల దత్తత ఆలయంగా అభివృద్ధి చేస్తామని ధర్మకర్తల మండలి చైర్మన్ పోతుగంటి రమేష్ నాయుడు వెల్లడించారు.

శ్రీ కులం భారతి సరస్వతీ క్షేత్రాన్ని శ్రీశైల దత్తత ఆలయంగా స్వీకరించిన సందర్భంగా మొదట 5 కోట్ల రూపాయల దేవస్థానం నిధులతో పలు నిర్మాణ పనులను గుర్తించారు.

ఇటీవల సరస్వతి క్షేత్ర ఆలయ అభివృద్ధిపై శ్రీ కొలను భారతిలో శ్రీశైల దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి, ధర్మకర్త లు, ఆలయ స్టపతి, అన్ని విభాగాల అధికారులు సమీక్ష నిర్వహించారు. సమీక్ష నిర్వహించిన వారం రోజుల్లోనే అభివృద్ధి పనులకు నిధులు కేటాయించింది శ్రీశైల దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి. త్వరలో టెండర్లు పూర్తి చేసి నిర్మాణ పనులను ప్రారంభించబోతున్నారు.

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M Satya Peter, Atmakur (Karnool)

M Satya Peter, Atmakur (Karnool)

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