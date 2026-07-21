Srisailam: మాతృశ్రీ రాజేశ్వరి కళాశాల సంప్రదాయ నృత్యం!
Srisailam: శ్రీశైల దేవస్థానం ధర్మపథంలో భాగంగా నరసరావుపేట మాతృశ్రీ రాజేశ్వరి నృత్యకళాశాల విద్యార్థులచే సంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శన. శివనామస్మరణతో మార్మోగిన వేదిక.
Srisailam: శ్రీశైల దేవస్థానము నిర్వహిస్తున్న ధర్మపథంలో భాగంగా (నిత్యకళారాధన కార్యక్రమంలో భాగంగా) సోమవారం శ్రీ మాతృశ్రీ రాజేశ్వరి నృత్యకళాశాల, నరసరావుపేట, పల్నాడు జిల్లా వారిచే సంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయబడింది.
ఆలయ దక్షిణ మాడవీధిలోని నిత్యకళారాధన వేదిక వద్ద ఈ రోజు సాయంకాలం నుండి ఈ నృత్య ప్రదర్శన కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతున్నది.
ఈ కార్యక్రమములో వినాయకకౌత్వం, బో...శంభో, ఓం నమశ్శివాయ, లింగాష్టకం తదితర గీతాలకు వేదాక్షి, దీక్షిత, మాధురి, అక్షయ్య, లహరి, దేదీప్య,శిశిర, శ్రీవల్లి, షణ్ముఖప్రియ తదితరులు నృత్యప్రదర్శన చేయనున్నారు.
కాగా ఈ నిత్య కళారాధనలో ఆయా రోజులలో హరికథ, బుర్రకథ, సంప్రదాయ నృత్యం, వాయిద్య సంగీతం, భక్తిరంజని లాంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయబడుతున్నాయి.
శ్రీస్వామిఅమ్మవార్లకు ఆయా కైంకర్యాలన్నీ పరిపూర్ణంగా జరగాలని మరియు ప్రాచీన సంప్రదాయ కళల పరిరక్షణలో భాగంగా ఈ నిత్యకళారాధన కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్నాయి.