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Srisailam: శ్రీశైలం నియోజకవర్గంలో 'షాడో ఎమ్మెల్యే' శాడిజం

Srisailam: నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలం మండలం సున్నిపెంట స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌లో పనిచేసే మహిళా ఉద్యోగిని భారతిపై స్థానిక టీడీపీ నేత యుగంధర్ రెడ్డి వేధింపులు.

P NAGESWARA RAO, SRISAILAM
Published on: 8 July 2026 7:28 AM IST
Srisailam
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Srisailam: శ్రీశైలం నియోజకవర్గంలో 'షాడో ఎమ్మెల్యే' శాడిజం

Srisailam: శ్రీశైలం మండలం సుండి పెంట గ్రామంలో మహిళా ఉద్యోగిపై కక్ష సాధింపు చర్యలు అనేకసార్లు ఇబ్బందులు కలిగించిన షాడో ఎమ్మెల్యే యుగంధర్ రెడ్డి తాము వైసిపి కార్యకర్తలు అంటూ ఇదేచ్ఛగా దుర్భాషలాడిన షాడో ఎమ్మెల్యే.

దీనిపై శ్రీశైలం నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు కలిసిన బాధిత కుటుంబ సభ్యులను సైతం లెక్కచేయని శ్రీశైలం నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖర్ రెడ్డి శ్రీశైల నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యేను సైతం లెక్కచేయని షాడో ఎమ్మెల్యే యుగంధర్ రెడ్డి ఆయనదే పెతనం శాసనం మండల అన్ని శాఖల అధికారులకు వణుకు ఆయన మాట వినకపోతే బదిలీలు ఈయన గారి శాడిజంతో వణికిపోతున్న స్థానిక ప్రజలు అధికారులు.

నంద్యాల జిల్లా శ్రీశైలం మండలం సున్నిపెంట గ్రామంలో స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్షలెన్స్ స్కూల్ లో పనిచేసే మినిగా భారతి అనే ఉద్యోపై శ్రీశైలం మండలం తెలుగుదేశం ఇంచార్జ్ వేధింపులు శ్రీశైలం స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్స్లెన్స్ లో నర్సుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న భారతి పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు తాము వైస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు అంటూ దుర్భసాలాడిన టీడీపీ నాయకుడు యుగేందర్ రెడ్డి అసభ్యకరంగా మాటాడినందుకు కుటుంబా లో ఆమె తల్లి ఆవేదనికి గురయి ఆత్మహయప్రయత్నం.

తమ కూతురిని అనేక విధాలుగా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని పాలు మార్లు స్థానిక ఎమ్మెల్యే ని కాలువగా ఎమ్మెల్యే సానుకూలంగా స్పందించిన స్థానికంగా వుండే నాయకుడు ఎమ్మెల్యే ని సైతం లెక్కచేయకుండా నీకేం తెలియదు ఊరికే ఉండు నేను చూసుకుంటాను అని అనడంతో ఎమ్మెల్యే సైతం దీనికి స్పందించలేదు. ఇందుకు ప్రధాన కారణం శ్రీశైలం స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ నుంచి వేరే ప్రాంతానికి బదిలీ చేయడం.

బాధితురాలు నాకు చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు నాకు ఉద్యోగం వచ్చి కేవలం 9 నెలలే మాత్రమే అయింది ఇంతలో ఎలా బదిలీ చేస్తారు అని అడగగా స్థానిక నాయకులు యుగంధర్ రెడ్డి దీనికి ఒప్పుకోకపోవడంతో పాటు మీరు వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు అంటూ చులకనగా మాట్లాడుతూ ఏ దేవ చేశారు. అనగా మంగళవారం స్థానిక నాయకులు శ్రీశైలం ఇన్చార్జి యుగంధర్ రెడ్డి స్థానిక ఐటిడిఏ కార్యాలయం నందు పిఓ సమక్షంలో బాధితులు వెళ్లి కలవగా మీరు ఇక్కడ ఉండకూడదు మీరు తక్షణమే వెళ్ళిపోవాలి అంటూ వారి కుటుంబ సభ్యులను అసభ్యకరంగా మాట్లాడుతూ కించపరిచారు.

దీనిని సహించలేక భారతి యొక్క తల్లి ఈ మాటలను సహించలేక తనకు తాను పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం కి పాల్పడ్డారు. వారికి తగిన న్యాయం చేకూరాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అలాగే ముఖ్యమంత్రివర్యులకి ఉపముఖ్యమంత్రి కి విద్యా శాఖ మంత్రి కి నారా లోకేష్ వారికి మీడియా ద్వారా వారికి న్యాయం చేయాలంటూ కోరారు.

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P NAGESWARA RAO, SRISAILAM

P NAGESWARA RAO, SRISAILAM

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