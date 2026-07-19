Srisailam: శ్రీశైలంలో భక్తులను ఆకట్టుకున్న సాంస్కృతిక ప్రదర్శన
Srisailam: శ్రీశైల దేవస్థానంలో నిత్యకళారాధనలో భాగంగా సంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శన. కామారెడ్డి కూచిపూడి కళాక్షేత్రం వారి కళా ప్రదర్శనతో భక్తులు పరవశం.
శ్రీశైలం: దేవస్థానము నిర్వహిస్తున్న ధర్మపథంలో భాగంగా (నిత్యకళారాధన కార్యక్రమంలో భాగంగా) ఆదివారం శ్రీ కామారెడ్డి కూచిపూడి కళాక్షేత్రం, కామారెడ్డి వారిచే సంప్రదాయ నృత్య ప్రదర్శన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయబడింది.
ఆలయ దక్షిణ మాడవీధిలోని నిత్యకళారాధన వేదిక వద్ద ఈ రోజు సాయంకాలం నుండి ఈ నృత్య ప్రదర్శన కార్యక్రమం నిర్వహించ బడింది. ఈ కార్యక్రమములో గణపతి ప్రార్థన, మంజునాథా, లింగాష్టకం, ఓంకారనాదం, శివస్తుతి తదితర గీతాలకు శ్రీధన్య, మోక్షిత, అక్షరశ్రీ, ప్రణవశ్రీ, స్వాతి, అమృత, హర్షిత తదితరులు నృత్యప్రదర్శన చేయనున్నారు.
కాగా ఈ నిత్య కళారాధనలో ఆయా రోజులలో హరికథ, బుర్రకథ, సంప్రదాయ నృత్యం, వాయిద్య సంగీతం, భక్తిరంజని లాంటి కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేశారు. శ్రీస్వామి అమ్మవార్లకు ఆయా కైంకర్యాలన్నీ పరిపూర్ణంగా జరగాలని మరియు ప్రాచీన సంప్రదాయ కళల పరిరక్షణలో భాగంగా ఈ నిత్యకళారాధన కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్నాయిని శ్రీశైల దేవస్థానం కార్యా నిర్వహణ అధికారి ఎం శ్రీనివాసరావు తెలిపారు