Dornala: పెద్ద దోర్నాలలో ఘనంగా ‘రైతన్న మీకోసం’ వారోత్సవాలు!
Dornala: ప్రకాశం జిల్లా పెద్ద దోర్నాల మండలంలోని రైతు సేవా కేంద్రాలలో "రైతన్న మీకోసం" వారోత్సవాలు ఘనంగా జరిగావు.
Dornala: మార్కాపురం జిల్లా, పెద్ద దోర్నాల మండలం: మండలంలోని అన్ని రైతు సేవా కేంద్రాలలో "రైతన్న మీకోసం" వారోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మండల వ్యవసాయ అధికారి డి. జవహర్ లాల్ నాయక్ పెద్ద బొమ్మలాపురం గ్రామంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొని రైతులకు పలు కీలక సూచనలు చేశారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతులకు యూరియా, డీఏపీ వంటి ఎరువులను APAIMS 2.0 యాప్ ద్వారా రైతులు నమోదు చేసిన పంటలు, పంట వ్యవధి ఆధారంగా పంపిణీ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అందువల్ల ప్రతి రైతు తమ సాగు చేసిన పంటలను తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకోవాలని సూచించారు.
ఎల్-నీనో ప్రభావంతో ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్లో వర్షపాతం తక్కువగా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నందున రైతులు PMDS విత్తనాలు వినియోగించాలని, సేంద్రియ కార్బన్ పెంపుపై దృష్టి సారించాలని సూచించారు. సేంద్రియ ఎరువుల వినియోగాన్ని పెంచి, రసాయన ఎరువుల వినియోగాన్ని తగ్గించడం ద్వారా సాగు ఖర్చులు తగ్గి అధిక ఆదాయం పొందవచ్చని వివరించారు.
అలాగే పప్పుధాన్యాలు, చిరుధాన్యాలు మరియు మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న పంటలను సాగు చేయాలని రైతులకు అవగాహన కల్పించారు. పంట నమోదు పూర్తయిన తర్వాత మాత్రమే APAIMS 2.0 యాప్ ద్వారా ఎరువులు కొనుగోలు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమంలో వీఆర్వో కోటయ్యAPCNF సిబ్బంది, రైతులు పాల్గొన్నారు.