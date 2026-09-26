Markapuram: రాయలసీమ గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్: కలెక్టర్ విజయ సునీత
Markapuram: రూ.లక్ష కోట్ల ప్రణాళికతో రాయలసీమను గ్లోబల్ హార్టికల్చర్ హబ్గా మార్చడమే లక్ష్యమని మార్కాపురం జిల్లా కలెక్టర్ ఎం. విజయ సునీత వెల్లడించారు.
మార్కాపురం జిల్లా: రాయలసీమను ప్రపంచ ఉద్యాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని మార్కాపురం జిల్లా కలెక్టర్ ఎం. విజయ సునీత పిలుపునిచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దూరదృష్టితో సుమారు రూ.లక్ష కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఇంటిగ్రేటెడ్ హార్టికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఈ ప్రణాళిక ద్వారా 9.6 లక్షల మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూర్చడంతో పాటు 49.3 లక్షల ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు వెల్లడించారు. 5,721 కిలోమీటర్ల పొలం నుంచి మార్కెట్ రహదారులు, కోల్డ్ స్టోరేజీలు, ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వివరించారు.
రాయలసీమ రైజింగ్పై వీడియో పోటీలు
ఉద్యాన అభివృద్ధి, రైతుల ఆదాయం, యువత ఉపాధి అవకాశాలపై 60–90 సెకన్ల వీడియో పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు కలెక్టర్ తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 26 నుంచి 30 వరకు వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేయాలని సూచించారు.
అక్టోబర్ 2న మదనపల్లెలో 50 వేల మంది సమక్షంలో ఎంపిక చేసిన టాప్-5 వీడియోలను ప్రదర్శించి, విజేతలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ చేతుల మీదుగా సత్కరించనున్నట్లు తెలిపారు. యువత, డిజిటల్ క్రియేటర్లు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని రాయలసీమ ప్రగతిని ప్రపంచానికి చాటాలని కలెక్టర్ విజయ సునీత కోరారు.