Panyam: పరిసరాల పరిశుభ్రత ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత.. పాణ్యం ఎమ్మెల్యే
Panyam: స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా కల్లూరు అర్బన్ లో నిర్వహించిన పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమంలో పాణ్యం ఎమ్మెల్యే గౌరు చరితరెడ్డి పాల్గొన్నారు.
Panyam: స్వర్ణాంధ్ర–స్వచ్ఛ ఆంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా కల్లూరు అర్బన్ 36వ వార్డు పెద్దపాడు రోడ్ హోసన్న మందిరం నందు నిర్వహించిన పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమంలో పాణ్యం ఎమ్మెల్యే, నంద్యాల పార్లమెంట్ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి గౌరు చరితరెడ్డి పాల్గొన్నారు.
మున్సిపల్ కమిషనర్ చల్లా ఓబులేసు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, అధికారులతో కలిసి మొక్కలు నాటారు. ప్రజలు తమ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని, పారిశుద్ధ్యంపై ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతతో వ్యవహరించాలని ఎమ్మెల్యే గౌరు చరితరెడ్డి సూచించారు.
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