Home ఆంధ్రప్రదేశ్కర్నూలుNandyal: నంద్యాలలో వర్షాల కోసం ముస్లిం సోదరుల ఇస్తిస్కా నమాజ్

Nandyal: నంద్యాలలో వర్షాల కోసం ముస్లిం సోదరుల ఇస్తిస్కా నమాజ్

Nandyal: నంద్యాలలో వర్షాభావ పరిస్థితులు తొలగి వర్షాలు సమృద్ధిగా కురవాలని అల్-ఫుర్కాన్ ఈద్గా వద్ద ముస్లిం సోదరులు ప్రత్యేక ఇస్తిస్కా నమాజ్.

R Pavankalyan, Nandyal
Published on: 20 July 2026 1:37 PM IST
Nandyal
X

Nandyal: నంద్యాలలో వర్షాల కోసం ముస్లిం సోదరుల ఇస్తిస్కా నమాజ్

Nandyal: రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తున్న వేళ... నంద్యాలలో ముస్లిం సోదరులు హృదయాలను కదిలించేలా ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. అల్-ఫుర్కాన్ ఈద్గా వేదికగా ఇస్తిస్కా నమాజ్ అనంతరం అల్లాను వేడుకుంటూ దువా చేశారు. వర్షాలు కురిసి రైతులు, ప్రజలు సుభిక్షంగా ఉండాలని ప్రార్థించిన వేళ... పలువురు భావోద్వేగానికి లోనై కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం అక్కడి వాతావరణాన్ని మరింత హృద్యంగా మార్చింది.

నంద్యాల పట్టణంలోని భీమవరం రహదారిలో ఉన్న అల్-ఫుర్కాన్ ఈద్గా... ఆదివారం ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంతో నిండిపోయింది. వర్షాభావం తొలగి సమృద్ధిగా వర్షాలు కురవాలని కోరుతూ ముస్లిం సోదరులు ఇస్తిస్కా నమాజ్ నిర్వహించారు.

నమాజ్ అనంతరం చేతులు ఎత్తి అల్లాను వేడుకుంటూ ప్రత్యేక దువా చేశారు. రైతుల పొలాలు పచ్చగా కళకళలాడాలని... చెరువులు, కుంటలు నిండాలని... ప్రతి ఇంటా సంతోషం వెల్లివిరియాలని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థించారు.

ఈ ప్రార్థనల్లో పాల్గొన్న పలువురు ముస్లిం సోదరులు భావోద్వేగానికి లోనై కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ప్రార్థనలు చేస్తూ కళ్లను తడిబెట్టిన దృశ్యాలు అక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరినీ కదిలించాయి. అల్లా కరుణించి వర్షాలు కురిపించాలని వేడుకుంటూ ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో ప్రార్థనలు చేశారు.

పట్టణంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భారీ సంఖ్యలో ముస్లిం సోదరులు ఈ ప్రత్యేక ప్రార్థనలకు తరలివచ్చారు. దేశంలో శాంతి, సామరస్యం నెలకొనాలని... ప్రజలందరూ సుఖశాంతులతో జీవించాలని... రైతుల కష్టాలు తొలగాలని ప్రత్యేక దువాలు చేశారు.

ఈ సందర్భంగా మత పెద్దలు మాట్లాడుతూ... ప్రకృతిని సంరక్షించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని... మానవత్వం, సహనం, ఐక్యతతో జీవించాలని పిలుపునిచ్చారు. వర్షాలు సమృద్ధిగా కురిసి రాష్ట్రం సస్యశ్యామలం కావాలని ఆకాంక్షించారు.

ప్రత్యేక ప్రార్థనలతో అల్-ఫుర్కాన్ ఈద్గా భక్తి, ఆధ్యాత్మికత, భావోద్వేగంతో నిండిపోయింది.

NandyalAP Muslim PrayersIstisqa Namaz
R Pavankalyan, Nandyal

R Pavankalyan, Nandyal

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X