Nandyal: జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ చూపిన యువ వైద్యులకు మంత్రి అభినందనలు!
Nandyal: నీట్ పీజీలో జాతీయ స్థాయిలో ప్రతిభ చాటి నంద్యాల జిల్లాకు పేరు తెచ్చిన వైద్య విద్యార్థులు సాయి అనిల, చరణ్, కల్యాణ్లను మంత్రి అభినందించారు.
Nandyal: నీట్ పీజీ ప్రవేశ పరీక్షలో జాతీయ స్థాయిలో మంచి ర్యాంకులు సాధించి నంద్యాల జిల్లాకు గుర్తింపు తీసుకువచ్చిన యువ వైద్య విద్యార్థులకు రాష్ట్ర మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి అభినందనలు తెలిపారు. కష్టపడి చదివి జాతీయ స్థాయిలో రాణించడం గర్వకారణమని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
ఆల్ ఇండియా ర్యాంకు సాధించిన సాయి అనిల, దావాగ్ని చరణ్ రాఘవ, కైపా కల్యాణ్ కుమార్ రెడ్డిలకు మంత్రి ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలిపారు. వైద్య విద్యలో ప్రతిభతో పాటు సమాజ సేవ పట్ల వారు కలిగి ఉన్న సంకల్పాలను మంత్రి ప్రశంసించారు.
జిల్లాకు చెందిన యువ వైద్య విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయిలో తమ ప్రతిభను చాటడం జిల్లా ప్రజలందరికీ గర్వకారణమని మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి అన్నారు. వైద్యవిద్యలో సాధించిన ఈ విజయాలు మరెంతో మంది విద్యార్థులకు స్ఫూర్తినిస్తాయని పేర్కొన్నారు.
భవిష్యత్తులో వైద్య రంగంలో మరిన్ని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తూ పేదలు, సామాన్య ప్రజలకు నాణ్యమైన వైద్య సేవలు అందించాలని ఆకాంక్షించారు. వారి భవిష్యత్ విద్యాభ్యాసం, వృత్తి జీవితంలో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని మంత్రి ఆకాంక్షించారు.